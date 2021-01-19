Умер чешский гроссмейстер Любомир Кавалек

В возрасте 77 лет скончался шахматный гроссмейстер Любомир Кавалек. Он входил в десятку лучших шахматных игроков, сделал карьеру в США.

Фото: http://gahetna.nl.

Кавалек скончался в Рестоне, США, в понедельник после непродолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Он участвовал в шахматных олимпиадах в составе сборной США, получил одну золотую медаль и пять бронзовых.

Пик шахматной карьеры Кавалека пришелся на 1972 год, тогда он помог американцам победить Советский Союз.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Бобби Фишером и Борисом Спасским был не просто спортивным состязанием, он стал борьбой двух идеологий и миров. Тогда новости из Рейкьявика смотрели даже очень далекие от шахмат люди. Любомир Кавалек вёл репортаж для «Голоса Америки». Фишер обратился к нему за консультацией в середине тринадцатой игры — в итоге Фишер выиграл у Спасского.

Сам Кавалек получил первый титул чемпиона Чехословакии в 1962 году в возрасте девятнадцати лет. В 1968 году он эмигрировал с турнира в Польше в Западную Германию, откуда потом перебрался в США в 1970 году.

«Исторически это была величайшая потеря чешско-словацких шахмат», — писал Эндрю Солтис, известный американский гроссмейстер и журналист, в своей книге «Сто величайших шахматных партий ХХ века».

Кавалек и его жена Ирена жили в Вашингтоне, округ Колумбия. В 1973 году Кавалек впервые выиграл чемпионат Америки (потом он сделал это ещё дважды).

Он играл с Карповым и Спасским, тренировал Найджела Шорта, который в 1993 году сражался с Гарри Каспаровым в матче за звание чемпиона мира. Кавалек часто получал награды за красивую игру — в основном за красивые комбинации. Одна из таких бессмертных игр — ​​поединок с Эдуардом Гуфельдом.

Источник: lidovky.cz