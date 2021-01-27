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Бассейн в Подоли стал охраняемым памятником. Здесь купалась принцесса Диана

Бассейн в Подоли стал охраняемым памятником. Здесь купалась принцесса Диана

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После пятидесяти пяти лет своего существования плавательный стадион Подоли был зарегистрирован Институтом национальных памятников (NPU) как охраняемый памятник культуры.
Бассейн в Подоли стал охраняемым памятником. Здесь купалась принцесса Диана

Строительство бассейна началось осенью 1959 года в бывшем Подольском известняковом карьере, который после окончания добычи известняка служил временным хранилищем для золы и строительных отходов. Стадион спроектировал архитектор Рихард Подземный. Он был функционалистом, он очень беспокоился о том, чтобы здание было чутко вписано в окружающую среду. Строительство стоило 48 миллионов чехословацких крон.

Бассейн — один из примеров «брюссельского стиля». Название этот стиль получил после успеха чехословацкого павильона на Всемирной выставке Экспо-58 в Брюсселе. Павильон перевезли обратно в Чехословакию, но он сгорел в 1991 году. Теперь в Летенских садах стоит ресторан Expo-58, в котором отражаются все черты «брюссельского стиля», символизирующего научно-технический прогресс: металлические и стеклянные конструкции, геометрические формы, динамичные линии — ломаные, изгибающиеся. 

Для создания бассейна Подоли, по мнению историка Мартины Коукаловой из Института планирования и развития Праги, архитекторы, возможно, черпали вдохновение в вестибюле вокзала Термини в Риме или в крытом бассейне на стадионе Фламинио. 

Между плавательным бассейном и комплексом Чешского телевидения в Кавчи-Горах проложен трубопровод, который позволяет воде циркулировать и охлаждает телевизионные студии, нагревая воду в Подоли.

Торжественное открытие Подольского стадиона состоялось 24 июня 1965 года, тогда же проходила Спартакиада. Спустя четыре дня комплекс открылся для посетителей.

В настоящее время, когда комплекс открыт, его посещают в среднем около 2 500 посетителей в день, это около миллиона в год. Больше всего людей пришло в 1973 году, примерно 2,3 миллиона посетителей. С 1967 года один открытый бассейн нагревался до 26 градусов, посетители могли плавать в нем всю зиму.

Фото: ČTK. Прыгуньи в воду (слева направо) Катержина Шлапакова, канадка Беверли Бойс и Милена Духкова разминаются перед совместной тренировкой.

В том же году в Подоли прошли международные соревнования по прыжкам в воду. Самые престижные соревнования прошли здесь в 1997 году. Тогда в чемпионате Европы по плаванию и прыжкам в воду приняли участие 3255 пловцов и 148 ныряльщиков из 32 стран. Они побили три мировых и 59 европейских рекордов.

Леди Диана, посетившая Прагу со своим мужем принцем Чарльзом, посетила Подольский бассейн в 1991 году. Принцесса Уэльская тайно пошла искупаться в бассейне на Подоли. 

В реестр охраняемых памятников культуры бассейн внесли в конце прошлого года. Над крытым бассейном находится мозаика, созданная Алоисом Фишареком. Это важный элемент, который отдельно зафиксирован в каталоге памятников.  Рядом с открытым бассейном находится еще один важный архитектурный элемент комплекса —скульптура Солнца работы Владимира Яноушека. 

 

Источник: aktualne.cz

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Темы
спорт бассейн Прага культура памятник
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