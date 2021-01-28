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Министры не поддержали открытие горнолыжных курортов в Чешской Республике

Министры не поддержали открытие горнолыжных курортов в Чешской Республике

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В среду, 27 января, правительство обсуждало открытие горнолыжных курортов в Чехии. По словам министра промышленности и торговли Карла Гавличека, ситуация не улучшается. Министр внутренних дел Ян Гамачек подтвердил, что сейчас в стране нельзя открывать горнолыжные курорты.
Министры не поддержали открытие горнолыжных курортов в Чешской Республике

«К сожалению, ситуация не улучшается, в понедельник все выглядело лучше», — сказал Гавличек журналистам. 

Он добавил, что уважает мнение министра здравоохранения Яна Блатны, который на прошлой неделе сказал, что с эпидемиологической точки зрения не видит проблем в работе подъемников и передвижении по склонам, но это не означает, что можно увеличивать мобильность граждан в Чешской Республике. 

Представители горнолыжных курортов, туризма и спорта не раз призывали правительство открыть склоны. Они обозначили пятницу, 29 января, как крайнюю границу, после которой ситуация станет фатальной. Горнолыжные курорты работали с 13 марта прошлого года только неделю из-за пандемии коронавируса и правительственных мер, они потеряли около десяти недель работы. Несмотря на обещанную компенсацию, которая покроет лишь часть стоимости, курортам необходимо срочно начать работу, чтобы они не обанкротились. Об этом сказал Либор Кнот, директор Ассоциации горных курортов (AHS).

По его мнению, запуск в феврале ничего не решит, зимний сезон для большинства районов заканчивается примерно 15 марта. «Владельцы хотят получить четкий и обоснованный ответ, какую опасность представляют для эпидемиологической ситуации канатная дорога и горнолыжный подъемник», — говорится в открытом письме правительству от туристических организаций, отправленном на этой неделе.

По данным Ассоциации горных курортов, к 10 января убыток из-за закрытия составил от 1 до 1,2 миллиарда крон. По словам Гавличека, в Чехии 450 горнолыжных курортов, которые приносят в госбюджет около 13 миллиардов крон в год. В них работают 45 000 человек, в основном местные жители.

 

Источник: ceskenoviny

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Горнолыжные курорты Чехия правительство премьер министр Министерство внутренних дел Министерство промышленности и торговли коронавирус ограничение
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