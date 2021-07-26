Сборная Чехии получила первую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

​Чешский каноист Лукаш Роган выиграл серебряную медаль в гребном слаломе на Олимпийских играх в Токио. Первое место в соревнованиях на одиночных каноэ завоевал Бенджамин Савшек из Словении. Немецкий спортсмен Сидерис Тасиадис финишировал третьим.

Фото: YARA NARDI

Победитель июньского чемпионата мира в Праге, уроженец чешского города Мельник Лукаш Роган прибыл к финишу на 3,71 секунду позже, чем Бенджамин Савшек.

Выиграв серебряную медаль, Роган последовал за своим отцом и тренером Иржи, который вместе с Мирославом Шимеком занял второе место на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году и в Атланте в 1996 году в гребле на каноэ.

Источник: ceskenoviny.cz

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