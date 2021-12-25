В Праге с 25 декабря проходит Неделя бесплатного спорта

С 25 по 31 декабря желающие смогут присоединиться к традиционной акции Týden sportu zdarma, чтобы позаниматься спортом или посвятить время активному отдыху. Неделя бесплатного спорта проходит в Праге уже 13-й год.

Акция проводится при поддержке пражской администрации. В ней участвует несколько десятков спортивных залов и площадок, спортивных клубов и т.д. Жители и гости Праги смогут бесплатно позаниматься своими любимыми видами спорта и физической активности и попробовать новые. Традиционно наибольшей популярности в ходе акции пользуются плавание, катание на коньках, скалолазание, теннис, флорбол, софтбол, сквош и спиннинг.

Полный список мест, где можно бесплатно позаниматься спортом в праздничные дни, их расписание и предложения представлены на сайте.

Многие спортивные объекты могут принять только ограниченное число посетителей, поэтому места в них необходимо бронировать по телефону или онлайн. Объекты оставляют за собой право брать плату за дополнительные услуги, например, прокат спортивного инвентаря.

Источник: prahasportovni.eu