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В Праге с 25 декабря проходит Неделя бесплатного спорта

В Праге с 25 декабря проходит Неделя бесплатного спорта

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С 25 по 31 декабря желающие смогут присоединиться к традиционной акции Týden sportu zdarma, чтобы позаниматься спортом или посвятить время активному отдыху. Неделя бесплатного спорта проходит в Праге уже 13-й год.
В Праге с 25 декабря проходит Неделя бесплатного спорта

Акция проводится при поддержке пражской администрации. В ней участвует несколько десятков спортивных залов и площадок, спортивных клубов и т.д. Жители и гости Праги смогут бесплатно позаниматься своими любимыми видами спорта и физической активности и попробовать новые. Традиционно наибольшей популярности в ходе акции пользуются плавание, катание на коньках, скалолазание, теннис, флорбол, софтбол, сквош и спиннинг.

Полный список мест, где можно бесплатно позаниматься спортом в праздничные дни, их расписание и предложения представлены на сайте.

Многие спортивные объекты могут принять только ограниченное число посетителей, поэтому места в них необходимо бронировать по телефону или онлайн. Объекты оставляют за собой право брать плату за дополнительные услуги, например, прокат спортивного инвентаря.

Источник: prahasportovni.eu

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Темы
Чехия спорт Прага бассейн Рождество
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