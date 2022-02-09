Эстер Ледецка стала олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе

В финале Ледецка опередила Даниэлу Ульбинг из Австрии, бронзовая медаль досталась словенке Глории Котник, оказавшаяся быстрее нидерландки Мишель Деккер в заезде за третье место.
Напомним, что четыре года назад в Пхенчхане Эстер Ледецка дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Она стала единственной спортсменкой на ОИ, которая одержала победы в двух видах спорта: в параллельном гигантском слаломе в сноуборде и супергиганте в горнолыжном спорте.
Источник: radio.cz
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