Мартина Сабликова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине

Мартина Сабликова завоевала бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Китае.

34-летняя чешская конькобежка, одна из наиболее титулованных женщин в истории этого вида спорта, финишировала третьей на королевской 5000-метровой трассе, завоевав седьмую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Сабликова участвовала в гонке вместе с японкой Мисаки Осигири и со временем 6: 50,09 заняла третье место. В предпоследнем забеге канадка Изабель Вайдеманн опередила Сабликову со временем 6:48,18, как и в субботнем забеге на 3000 метров.

Ранее чешская сноубордистка Эстер Ледецка завоевала первую для страны золотую награду. Спортсменка победила в параллельном гигантском слаломе в сноуборде и стала трехратной олимпийской чемпионкой.

Источник: novinky.cz

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