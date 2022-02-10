Мартина Сабликова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине

34-летняя чешская конькобежка, одна из наиболее титулованных женщин в истории этого вида спорта, финишировала третьей на королевской 5000-метровой трассе, завоевав седьмую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Сабликова участвовала в гонке вместе с японкой Мисаки Осигири и со временем 6: 50,09 заняла третье место. В предпоследнем забеге канадка Изабель Вайдеманн опередила Сабликову со временем 6:48,18, как и в субботнем забеге на 3000 метров.
Ранее чешская сноубордистка Эстер Ледецка завоевала первую для страны золотую награду. Спортсменка победила в параллельном гигантском слаломе в сноуборде и стала трехратной олимпийской чемпионкой.
Источник: novinky.cz
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