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Матча не будет. Единогласный отказ Футбольной ассоциации Чехии играть с Россией

Матча не будет. Единогласный отказ Футбольной ассоциации Чехии играть с Россией

anastasiia_kn 272
FAČR высказал свою однозначную позицию — в марте матч не сможет состояться.
Матча не будет. Единогласный отказ Футбольной ассоциации Чехии играть с Россией

Чрезвычайный исполнительный комитет Футбольной ассоциации Чешской Республики (VV FAČR) под председательством Петра Фоусека на заседании 27 февраля 2022 года сообщил следующее:

 

— Футбольная ассоциация ЧР единогласно одобрила решение о том, что сборная Чехии ни в коем случае не будет участвовать в соревнованиях против сборной России в квалификационном раунде ЧМ-2022.

 

— Комитет ассоциации поручил председателю Петру Фоусеку и генеральному секретарю FAČR Михалю Валтре провести переговоры с УЕФА и ФИФА по поводу решения Исполнительного комитета не проводить предстоящий матч против России.

 

Источник: facr.fotbal.cz

 
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Темы
сборная Чехии по футболу футбол Россия чемпионат мира
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