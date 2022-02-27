Матча не будет. Единогласный отказ Футбольной ассоциации Чехии играть с Россией

FAČR высказал свою однозначную позицию — в марте матч не сможет состояться.

Чрезвычайный исполнительный комитет Футбольной ассоциации Чешской Республики (VV FAČR) под председательством Петра Фоусека на заседании 27 февраля 2022 года сообщил следующее:

— Футбольная ассоциация ЧР единогласно одобрила решение о том, что сборная Чехии ни в коем случае не будет участвовать в соревнованиях против сборной России в квалификационном раунде ЧМ-2022.

— Комитет ассоциации поручил председателю Петру Фоусеку и генеральному секретарю FAČR Михалю Валтре провести переговоры с УЕФА и ФИФА по поводу решения Исполнительного комитета не проводить предстоящий матч против России.

Источник: facr.fotbal.cz