Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.45
USD
22.44
RUB
0.27
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
В Чехии стартовал апрельский челлендж «10 000 шагов». Ещё можно зарегистрироваться

В Чехии стартовал апрельский челлендж «10 000 шагов». Ещё можно зарегистрироваться

anastasiia_kn 561
В начале апреля стартовал третий тур челленджа «10 000 шагов», который призван не только укрепить здоровье, но и помочь улучшить условия ходьбы, особенно в городах, и вернуть регулярную ходьбу в обычную жизнь. Всего присоединилось 85 городов-участников и муниципалитетов. Правила челленджа учитывают пожилых людей, особенно тех, кто постарше и имеет лишний вес.
В Чехии стартовал апрельский челлендж «10 000 шагов». Ещё можно зарегистрироваться

Каждый участник челленджа соревнуется в первую очередь сам с собой, но при этом может участвовать в партнерском челлендже, либо присоединиться к команде из 4-10 человек. Затем все участники вносят свой вклад своими «накопленными» шагами в рейтинг своего города в городском конкурсе.

Каждый сам устанавливает себе количество шагов. Выполненные действия можно записать на любом устройстве (мобильные приложения, смарт-часы и т. д.), а затем загрузить в профиль на сайте.

Несмотря на то, что главная цель и награда – укрепление здоровья, для самых старательных приготовлены интересные призы от партнеров мероприятия.

«В течение многих лет я участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, в число моих увлечений по-прежнему входят пешие прогулки и езда на велосипеде. Поэтому я хотел бы, чтобы Министерство транспорта начало представлять себя не только как Министерство крупных автомобильных дорог или ЖД, но и как Министерство активной мобильности, т.е. пешеходного и велосипедного движения. Мы повысили значение движения в Концепции на период 2021–2030 годов, теперь мы должны сосредоточиться на переходе от предложений и идей к их фактической реализации», — говорит министр транспорта Мартин Купка, поддержавший вызов.

«Расстояние в 7,5 км соответствует 10 000 шагов, — это всего лишь воображаемая цель. Цель состоит не в том, чтобы проходить это расстояние каждый день, а в том, чтобы обращать внимание на расстояние и, прежде всего, больше ходить. Именно поэтому был выбран формат конкурса, но в финале мы побеждаем все», — говорит Ярослав Вымазал, председатель организации «Партнерство за городскую мобильность».

 

Только за последние 10 лет количество зарегистрированных автомобилей увеличилось почти на 35%. В 2019 году Чешская Республика с 554 автомобилями на 1000 жителей превысила средний показатель по ЕС. С ростом цен на топливо поддержка альтернативного транспорта, в том числе пешеходного и велосипедного, становится все более важной в городах.


Источник: mdcr.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
здоровье Чехия спорт
Читайте
по теме 
Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств
30.03.2022 13:27 Общество
Фармацевты подготовили инструкцию, как узнать чешские варианты украинских лекарств
10417
Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью
22.12.2021 09:44 Общество
Какой метод выбрать: 6 направлений психотерапии с доказанной эффективностью
1821
Консилиум: здоровье президента не позволяет ему полноценно работать
05.11.2021 15:17 Общество
Консилиум: здоровье президента не позволяет ему полноценно работать
2885
Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации
22.10.2021 10:23 Общество
Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации
5098
Последние новости:
11
апреля
Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным
11.04.2022 18:23 Общество
Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным
19
ВИДЕО: Двое неизвестных ограбили пожарную часть в Праге. Пропало оборудования на триста тысяч
11.04.2022 17:24 Общество
ВИДЕО: Двое неизвестных ограбили пожарную часть в Праге. Пропало оборудования на триста тысяч
162
Прага начнет ремонтировать набережную Сметаны. Ограничивать движение не будут
11.04.2022 16:50 Общество
Прага начнет ремонтировать набережную Сметаны. Ограничивать движение не будут
116
Участок «красной» ветки пражского метро закроют с 15 по 18 апреля
11.04.2022 15:10 Экономика
Участок «красной» ветки пражского метро закроют с 15 по 18 апреля
313
ВИДЕО: В Праге мужчина отказался дать сигарету и его избили
11.04.2022 14:57 Общество
ВИДЕО: В Праге мужчина отказался дать сигарету и его избили
775
У мэра Праги закончилось терпение. Он призвал активистов прекратить заставлять горожан страдать
11.04.2022 14:33 Общество
У мэра Праги закончилось терпение. Он призвал активистов прекратить заставлять горожан страдать
1305
Видео: Вандал разбил экран карты в торговом центре на Ходове. Мужчине грозит до года лишения свободы
11.04.2022 13:54 Общество
Видео: Вандал разбил экран карты в торговом центре на Ходове. Мужчине грозит до года лишения свободы
532
Для водителей из Украины в Чехии: подробная информация и пошаговые действия
11.04.2022 11:59 Общество
Для водителей из Украины в Чехии: подробная информация и пошаговые действия
888
Арендная плата в Чехии в течение двух лет может вырасти на треть
11.04.2022 12:02 Экономика
Арендная плата в Чехии в течение двух лет может вырасти на треть
1483
Чехия выдала более 279 000 виз беженцам из Украины
11.04.2022 10:57 Общество
Чехия выдала более 279 000 виз беженцам из Украины
420


Мобильная версия