В Чехии стартовал апрельский челлендж «10 000 шагов». Ещё можно зарегистрироваться

В начале апреля стартовал третий тур челленджа «10 000 шагов», который призван не только укрепить здоровье, но и помочь улучшить условия ходьбы, особенно в городах, и вернуть регулярную ходьбу в обычную жизнь. Всего присоединилось 85 городов-участников и муниципалитетов. Правила челленджа учитывают пожилых людей, особенно тех, кто постарше и имеет лишний вес.

Каждый участник челленджа соревнуется в первую очередь сам с собой, но при этом может участвовать в партнерском челлендже, либо присоединиться к команде из 4-10 человек. Затем все участники вносят свой вклад своими «накопленными» шагами в рейтинг своего города в городском конкурсе.

Каждый сам устанавливает себе количество шагов. Выполненные действия можно записать на любом устройстве (мобильные приложения, смарт-часы и т. д.), а затем загрузить в профиль на сайте.

Несмотря на то, что главная цель и награда – укрепление здоровья, для самых старательных приготовлены интересные призы от партнеров мероприятия.

«В течение многих лет я участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, в число моих увлечений по-прежнему входят пешие прогулки и езда на велосипеде. Поэтому я хотел бы, чтобы Министерство транспорта начало представлять себя не только как Министерство крупных автомобильных дорог или ЖД, но и как Министерство активной мобильности, т.е. пешеходного и велосипедного движения. Мы повысили значение движения в Концепции на период 2021–2030 годов, теперь мы должны сосредоточиться на переходе от предложений и идей к их фактической реализации», — говорит министр транспорта Мартин Купка, поддержавший вызов.

«Расстояние в 7,5 км соответствует 10 000 шагов, — это всего лишь воображаемая цель. Цель состоит не в том, чтобы проходить это расстояние каждый день, а в том, чтобы обращать внимание на расстояние и, прежде всего, больше ходить. Именно поэтому был выбран формат конкурса, но в финале мы побеждаем все», — говорит Ярослав Вымазал, председатель организации «Партнерство за городскую мобильность».

Только за последние 10 лет количество зарегистрированных автомобилей увеличилось почти на 35%. В 2019 году Чешская Республика с 554 автомобилями на 1000 жителей превысила средний показатель по ЕС. С ростом цен на топливо поддержка альтернативного транспорта, в том числе пешеходного и велосипедного, становится все более важной в городах.



Источник: mdcr.cz

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