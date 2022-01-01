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Бойца Махмуда Мурадова выслали из Чехии. Спортсмен от UFC якобы опасен для государства

Бойца Махмуда Мурадова выслали из Чехии. Спортсмен от UFC якобы опасен для государства

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
01 августа
16:00
345
Махмуд много работал и готовился к своему следующему бою в UFC, который должен был состояться 3 сентября в Париже, но его планам не суждено сбыться. Узбекский борец Махмуд Мурадов прожил в Чехии более десяти лет, а теперь, по данным сайта iSport.cz, его визу аннулировали, а его самого выслали из страны. Почему? Якобы из-за того, что он представляет опасность для общества.

Бойца Махмуда Мурадова выслали из Чехии. Спортсмен от UFC якобы опасен для государства

Мах, как называет себя узбекский борец  — и всегда подчеркивал свою принадлежность к Чехии. В этой стране он нашел себе девушку, в этой стране родилась и его дочь, а во время своих боев в UFC ранее он носил и узбекский, и чешский флаги, но с этого момента доступ в Чехию для него закрыт. Мало того, что Чехия до сих пор не предоставила ему ПМЖ, так еще и аннулировала визу.

«Я буду бороться в Абу-Даби. Во Франции мой поединок отменили, потому что у меня нет визы в Европу, которую мне аннулировала Чехия. Я даже не знаю почему. Говорят, что я опасен для республики и общества», — заявил Мурадов сайту iSport.cz. 22 октября в Объединенных Арабских Эмиратах он проведет бой с бразильцем Кайо Борраль.

Он также прокомментировал тот факт, что отныне больше не будет демонстрировать два флага во время матчей. 

«Чешский флаг означал бы представительство государства, которое меня не уважает», — объяснил Мах. Для него ситуация усложняется еще и тем, что у него есть маленькая дочь в Чехии от его бывшей девушки Моники Багаровой.

«Мне нравятся чехи, я тепло к ним отношусь. В Чехии у меня дочь, друзья, все. Но то, как повела себя Чехия... К сожалению, я больше никогда не покажу чешский флаг. Я говорю, как есть», — добавил он в конце.

Он также сказал eXtra.cz, что снова будет подаваться на оформление визы из-за своей дочери: 

«Я считаю Чехию своим вторым домом и не хочу его потерять. Поэтому я иду в суд с верой, что выиграю. У них нет причин, по которым они меня бы не пустили или выгнали».

Он также добавил, что во всем есть свои плюсы. В итоге на октябрьском матче он будет иметь лучшие условия, а болельщики из Узбекистана смогут приехать его поддержать.

 

Источник: sport.cz

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