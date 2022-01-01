Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли: «Ожидаем, что российские игроки НХЛ поедут в Европу»

Министерство иностранных дел Чехии сообщило двум командам НХЛ, открывающим сезон в Праге, что выступает против участия российских хоккеистов в матчах.

Это не означает прямого запрета, но добавляет неопределенности в Global Series, которая станет первой игрой НХЛ за пределами Северной Америки с начала пандемии коронавируса.

«Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» проведут матчи регулярного сезона 7 и 8 октября на пражской арене O2 в рамках серии, которая призвана показать лучших мировых игроков. Россиян в составе немного: в «Нэшвилле» есть нападающий Яков Тренин, в «Сан-Хосе» — Александр Барабанов и Евгений Свечников.

«Мы можем подтвердить, что Министерство иностранных дел Чехии направило в НХЛ письмо с указанием, что в настоящий момент Чехия или любое другое государство в Шенгенской зоне не должны выдавать визы российским игрокам для въезда в Чехию», — говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Чехии Мартина Смолека.

Как заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли заявил Associated Press в четверг, 22 сентября, его «не беспокоит» то, что игроки не смогут приехать в Прагу. «НХЛ обсудила все юридические моменты с Чехией и не ожидает препятствий. Если они возникнут, то лига не будет проводить запланированные матчи в Чехии, клубы сыграют у себя дома», – сказал источник.

Агент Шуми Бабаев, представляющий Тренина, также сказал, что не предвидит никаких проблем. Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Барабанова и Свечникова, отказался от комментариев.

Обращаясь к СМИ накануне, генеральный менеджер «Шаркс» Майк Гриер добавил: «Мы команда. Либо мы все играем, либо не играем». Гриер сказал, что НХЛ ведет переговоры с российскими игроками и правительством Чехии.

Министерство спорта Чехии заявило, что запрет на участие российских спортсменов в спортивных мероприятиях в странах Европейского союза также был рекомендован министрами спорта ЕС.

Чехия стала одной из первых стран ЕС, прекративших выдачу виз гражданам России после февральского вторжения в Украину.

Источник: espn.com

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