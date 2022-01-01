Глава МИД: российских игроков НХЛ впустят в Чехию только при наличии действующих шенгенских виз

Чехия впустит в страну российских игроков Национальной хоккейной лиги для участия в матчах в Праге только при наличии ранее выданных шенгенских виз.

«Позиция МИД относительно выдачи виз российским хоккеистам „Сан-Хосе Шаркс“ и „Нэшвилл Предаторз“ не меняется. Они не должны получить шенгенские визы. Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить, но текущие переговоры могут изменить ситуацию», — заявил Липавский.

Как уже сообщал 420on, Министерство иностранных дел Чехии в письме предупредило руководство НХЛ, что российские хоккеисты команд «Сан-Хосе» и «Нэшвилл» не должны ехать в Прагу на стартовые матчи сезона. Игры пройдут в O2 Arena 7 и 8 октября.

«Министерство направило руководству НХЛ письмо, в котором предупредило, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны в это время выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию», — процитировали iDNES.cz и iSport.cz заявление Мартина Смолека, заместителя министра иностранных дел.

«Мы указали на продолжающиеся переговоры о запрете въезда для граждан Российской Федерации, имеющих выданные ранее действующие визы. Такой подход основан как на рекомендации министров спорта не допускать россиян к участию в соревнованиях в ЕС, так и на выводах неформальной встречи министров иностранных дел в конце августа этого года и на руководящих принципах Европейской комиссии», — добавил Смолек.

Перед прибытием в Прагу «Нэшвилл» сыграет в Берне в понедельник, 3 октября, а «Сан-Хосе» днем ​​позже — в Берлине. Клубы уже запланировали официальное мероприятие на пражской арене О2 на четверг, 6 октября, когда для болельщиков пройдет открытая тренировка.

«В письме мы обратили внимание руководства НХЛ на происходящие события. Мы хотим предотвратить споры, которые могут возникнуть, если обе команды отправят сюда российских игроков», — заявила заместитель пресс-секретаря, глава департамента медиакоммуникаций Мариана Вернерова iDNES.cz.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли заявил агентству AP, что у него «нет опасений» по поводу того, что некоторые игроки не смогут поехать в Прагу или посетить игру. Ни Дейли, ни МИД не сообщили, ответило ли руководство НХЛ на письмо.

Источник: eurozpravy.cz

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