Конец дебатов. Российские хоккеисты из НХЛ сыграют в Праге

​В Чехию на матч НХЛ в Праге пустят российских хоккеистов из команд «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». Это подтвердил советник премьер-министра по безопасности и заместитель министра по европейским делам Томаш Пойар.

«Это частное мероприятие, у них есть визы, поэтому с точки зрения государства нет причин их не пускать. Их присутствие, безусловно, не угрожает национальной безопасности. И я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз они имеют долгосрочные американские рабочие визы и живут в США», — сказал Пойар, который координирует политику безопасности правительства в министерствах.

По информации Seznam Zpráv, уже состоялся важный телефонный разговор между Министерством иностранных дел Чехии и штаб-квартирой НХЛ.

Буквально несколько десятков часов назад, в понедельник, ситуация выглядела иначе и приближался небольшой международный инцидент. «По-прежнему верно, что российские игроки не должны получать визы на территории Шенгенской зоны. Если у них уже есть действующие визы, их следует пускать, но в связи с переговорами в этом вопросе еще могут быть изменения. Речь идет о бизнес-решении команды НХЛ, отменять все игры из-за нескольких игроков или нет», — заявил министр иностранных дел Ян Липавски.

Две недели назад МИД направил руководству НХЛ письмо, в котором указал, что российским игрокам в Праге не рады из-за вторжения в Украину. Противники присутствия россиян исходили из того, что это также угрожает национальной безопасности страны.

Бывшая звезда хоккея Доминик Гашек с самого начала был одним из главных инициаторов противодействия участию россиян в матче в Праге. Он не побоялся настоятельно призвать чешские власти не пускать их в страну.

«Позиция нашей страны была разъяснена в письме министерства руководству НХЛ. Они знают наше отношение. Визы вроде бы есть, но скорее всего не от нас, а от другой страны Шенгена. Если бы они сделали это окольными путями, это было бы предательством нашей страны. Каждое государство определяет правила. Мы можем обсуждать, хороши они или плохи, но они просто действуют», — сказал Гашек Seznam Zprávám.

Бывший знаменитый голкипер давно подчеркивал, что не хочет наказывать россиян и что участие игроков на льду и всех остальных спортсменов — проблема в любой точке мира.

Из рядов «Сан-Хосе» текущие события касаются нападающих Александра Барабанова и Евгения Свечникова, из «Нэшвилла» - Якова Тренина.

Генеральный менеджер «Шаркс» Майк Гриер встал на защиту Барабанова и Свечникова, заявив, что это либо вся команда, либо никто. «Мы стоим за ними (российскими игроками), мы команда. НХЛ решает все. Надеюсь, что ничего не будет, а если и будет, то будем решать в комплексе», — заявил он.

Американский репортер Шэн Пэн подтвердил сегодня утром для Seznam Zpravy, что вся команда из Сан-Хосе уже оформила свои визы. «Билл Дейли (главный юрисконсульт НХЛ) сказал мне, что у всех, кому нужны визы, они уже есть. Это относится и к обоим россиянам». Так что, как сказал Липавский, если у них есть действующие визы, их пустят в страну.

Если изменений не будет, матчи НХЛ стартуют на арене О2 7 и 8 октября. Кроме того, 3 октября «Нэшвилл» сыграет показательный матч со швейцарской командой «Берн», днем ​​позже «Сан-Хосе» бросит вызов немецкому «Айсбэрен Берлин».

Весьма вероятно, что изменение мнения чешских властей также способствовало стремлению не нарушать отношения со стратегическим партнером США. В Америке относятся к российским спортсменам иначе, чем в Европе.

Источник: seznamzpravy.cz

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