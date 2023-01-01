Футболист Янкто отказался пройти тест на наркотики во время дорожной проверки

Якуб Янкто, футболист пражской «Спарты» и игрок национальной сборной, отказался пройти тест на наркотики после того, как во вторник был остановлен дорожной инспекцией. Полиция остановила полузащитника по наводке другого водителя, который заподозрил, что автомобилем перед ним управляет человек в состоянии алкогольного опьянения. Алкотест Янкто оказался отрицательным, но что насчет теста на наркотики?

Информацию об этом событии предоставил сервер PrahaIN.cz. Полиция остановила Янкто возле тренировочного центра «Спарты» в Страгове.

«Около 12:00 мы получили сообщение от водителя, который сказал, что перед ним едет автомобиль, и он подозревает, что водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения. За автомобилем проследили, и после того, как водитель остановился на улице Ваничкова, туда прибыли сотрудники полиции. Алкотест водителя был отрицательным. Однако водитель отказался от последующего теста на наркотики и от медицинского освидетельствования», — сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбанский.

Если водитель отказывается от теста на наркотики и медицинского освидетельствования, он автоматически подозревается в совершении правонарушения.

Янкто привлек внимание широкой общественности в феврале этого года, когда он стал первым чешским профессиональным футболистом, объявившим в своих соцсетях, что он гей.

Источник: novinky.cz

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