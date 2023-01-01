Футболист Янкто отказался пройти тест на наркотики во время дорожной проверки

Информацию об этом событии предоставил сервер PrahaIN.cz. Полиция остановила Янкто возле тренировочного центра «Спарты» в Страгове.
«Около 12:00 мы получили сообщение от водителя, который сказал, что перед ним едет автомобиль, и он подозревает, что водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения. За автомобилем проследили, и после того, как водитель остановился на улице Ваничкова, туда прибыли сотрудники полиции. Алкотест водителя был отрицательным. Однако водитель отказался от последующего теста на наркотики и от медицинского освидетельствования», — сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбанский.
Если водитель отказывается от теста на наркотики и медицинского освидетельствования, он автоматически подозревается в совершении правонарушения.
Янкто привлек внимание широкой общественности в феврале этого года, когда он стал первым чешским профессиональным футболистом, объявившим в своих соцсетях, что он гей.
Источник: novinky.cz
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