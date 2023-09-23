Сотни футбольных фанатов «Спарты» прошли по Праге перед дерби со «Славией»
24 сентября 2023
19:10
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Несколько сотен болельщиков «Спарты» прошли пешком и проехали на метро от Вацлавской площади до стадиона соперника — «Славии» — во второй половине дня на дерби в рамках девятого тура национального чемпионата.
Болельщики «Спарты» прибыли на стадион «Эден» под наблюдением десятков полицейских и членов антиконфликтной группы около 17:00, примерно за час до начала футбольного матча. За ситуацией на протяжении всего времени следил полицейский вертолет. Как сообщил Чешскому агентству новостей пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский, полиция не зафиксировала никаких инцидентов во время парада.
Как сообщает корреспондент CTK, во главе шествия фанаты «Спарты» несли баннер с надписью «Пражская Спарта», они также били в барабан и скандировали лозунги. Болельщики сократили свой путь к стадиону, доехав на метро из центра города до станции «Желивского», а оттуда пешком продолжили путь к «Эдену». По дороге сотрудники полиции напоминали им, что закрывать лица и использовать пиротехнику запрещено.
Рыбанский ранее сообщил, что на мероприятии будут присутствовать несколько сотен сотрудников полиции, спецподразделений и полиции по делам иностранцев, а также члены антиконфликтной группы.
Сотрудники полиции предупредили, что до и после матча у стадиона могут образоваться автомобильные пробки. Учитывая ограниченные возможности парковки, они призвали болельщиков не приезжать на матч на машинах, пользоваться стоянками на окраинах мегаполиса и общественным транспортом.
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