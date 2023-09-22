Пакет правительственных мер экономии приведет к удорожанию аренды квартиры на 2 000 крон в год

Повышение стоимости жилья произойдет в основном за счет увеличения НДС на оплату центрального отопления и водоснабжения и канализации с 10 до 12%, увеличения ставки НДС на клининговые услуги, связанные с уборкой мест общего пользования, с 10 до 21%, и увеличения НДС на вывоз бытовых отходов с 15 до 21%. Изменение НДС будет усугубляться повышением налога на имущество, которое большинство арендодателей отразит в размере арендной платы, говорится в аналитическом обзоре ассоциации.

«Инфляция приведет к повышению цен на тепло, горячую воду и так далее примерно на 10% к 2024 году. Используя эту методику, мы пришли к выводу, что пакет консолидации увеличит стоимость проживания в средней квартире площадью около 60 кв. м как минимум на 1 500 крон в год, а в крупных городах эта сумма составит скорее 2 000 крон в год. В Праге рост стоимости жилья будет самым высоким, а в некоторых районах города он может составить даже около 2 500 крон», — сказал Ян Рафай, член президиума ANB и генеральный директор компании Heimstaden.

Согласно анализу, рост цен будет включать в себя, например, увеличение платы за вывоз твердых бытовых отходов с 10 до 21%, но в разных городах этот показатель разный. Арендная плата увеличится также за счет другой ставки налога на имущество, которая вырастет почти в два раза. В среднем она увеличится примерно на 600 крон в год в Брно и на 800 крон в Праге. В небольших городах, однако, рост налога на недвижимость будет меньше.

«Увеличение стоимости жилья составит от 150 до 200 крон в месяц. С другой стороны, справедливости ради следует отметить, что НДС снова снижается, например, на продукты питания, поэтому вполне возможно, что баланс будет сбалансирован с точки зрения потребительской корзины домохозяйств», — добавил Рафай.

Ассоциация арендного жилья приветствовала тот факт, что НДС на строительные работы для квартир площадью до 120 кв. м снижен с 15 до 12%. По мнению застройщиков, это может снизить цену средней пражской квартиры.

«Мы пока не знаем деталей предлагаемого регулирования. Однако мы считаем, что этот момент послужит импульсом для роста жилищного строительства. Тем не менее мы, конечно, настаиваем на том, что единственным выходом из жилищного кризиса является ускорение выдачи разрешений на строительство», — заявил вице-президент ANB Томаш Кашпар.

По мнению правительства, законопроект призван улучшить ситуацию с государственным бюджетом. Он должен помочь сократить дефицит на 97 млрд крон в следующем году и в общей сложности на 150 млрд крон к 2025 году. Оппозиция утверждает, что пакет направлен только на повышение налогов, а также может вызвать рост инфляции и негативно повлиять на экономические показатели. Оппозиционные депутаты представили около 80 поправок. Заседание бюджетного комитета показало, что подавляющее большинство из них не имеет шансов на успех в парламенте.











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