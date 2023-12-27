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Упадут ли цены на вторичное жилье в Чехии в 2024 году

Анастасия Князева
27 декабря 2023
22:00
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В следующем году цены на старые квартиры, скорее всего, останутся на прежнем уровне или вырастут на 1%. Ожидается такое же развитие событий, как и во второй половине этого года. Объем выданных ипотечных кредитов должен немного вырасти, но средние ставки не опустятся ниже 4%. Таким образом, жилье останется менее доступным для большинства людей, а интерес к аренде продолжит расти. Поэтому цены на аренду жилья в 2024 году не должны упасть, заявили эксперты в области недвижимости и банковского кредитования агентству ČTK.
«Мы больше не ожидаем повсеместного удешевления. В январе 2023 года старые квартиры в Праге продавались по ценам, сопоставимым с ценами января 2022 года. Если в начале года цены падали по всей стране на 4-7%, то в апреле они снизились только на 2-4%», — говорит Люмир Кунц, управляющий директор FérMakléři.cz.
 
Согласно анализу FérMakléři.cz, этим летом и осенью цены на старые квартиры уже оставались на прежнем уровне или росли на 1-2%. Единственным крупным городом, в котором цены упали этой осенью, был Усти-над-Лабем.
 
По мнению Давида Эйма, заместителя председателя правления Gepard Finance, в 2024 году можно ожидать постепенного, но не значительного снижения процентных ставок. «Я не думаю, что Чешский национальный банк (ЧНБ) будет торопиться снижать ставки. Я бы сказал, что он будет действовать довольно осторожно. Я предполагаю, что средние ставки упадут ниже 5%, но я не верю в более значительное падение, скажем, ниже 4%. Рост ставок всегда происходит быстрее, чем их падение», — сказал Эйм.
 
21 декабря ЧНБ снизил базовую ставку на четверть процентного пункта, до 6,75%. Это было первое изменение процентных ставок с июня 2022 года. ЧНБ ожидает, что инфляция снизится до 3% в начале следующего года. Однако глава регулятора Алеш Михл предупредил, что если инфляция не будет снижаться стабильно, ЧНБ может в любой момент остановить процесс снижения ставок. Он добавил, что, несмотря на текущее снижение ставок, в ближайшие кварталы процентные ставки будут выше, чем предполагает макроэкономический прогноз банка.
 
Спрос на аренду жилья в последние годы вырос, не в последнюю очередь из-за нехватки жилья для владельцев. Михал Хрбаты, генеральный директор UlovDomov.cz, ожидает, что интерес к арендному жилью продолжит расти и в 2024 году. «Несмотря на снижение процентных ставок по ипотеке, собственное жилье многим людям не по карману, поэтому они выбирают альтернативу в виде аренды. Если на мировом рынке не произойдет каких-то фундаментальных изменений, рост цен на аренду останется неизменным», — добавил Хрбаты. Эксперты не ожидают значительных изменений по сравнению с текущей ситуацией в динамике цен на аренду жилья в регионах.
Чехия аренда недвижимости покупка недвижимости

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