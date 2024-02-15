Цены на недвижимость будут расти. И посмотрим, как на это повлияет отъезд украинцев из Чехии, говорит один из инвесторов

Цена на недвижимость зависит от множества факторов, и зачастую нелегко точно предсказать, в каком направлении она будет двигаться. Однако инвесторы в недвижимость Либор Подхола и Михал Яловецкий, который, помимо прочего, строит дома в Польше, сходятся во мнении, что цены будут расти.



«Основной причиной роста цен на недвижимость, вероятно, станет повышение цен на рабочую силу — а чем богаче становится общество, тем выше зарплаты», — комментирует Либор Подхола, работающий в отрасли с начала 1990-х годов. «Я считаю, что даже материалы не будут принципиально дешеветь, потому что все новые технологии становятся все дороже и дороже. И, конечно, требования людей к жилью растут, а квартиры становятся все лучше и лучше», — продолжает он.



Украинцы также могут стать важным фактором, поскольку в строительной отрасли их работает достаточно, добавляет Михал Яловецкий. Подхола прогнозирует, что, когда они вернутся домой после войны, строить недвижимость будет «некому». «Я не могу представить, что будет с ценами. Кто будет этим заниматься?» — спрашивает он. «Чехи не захотят. Все это повлечет за собой дополнительные расходы: на обучение, на ремонт, на жилье».



Таким образом, по мнению Подхолы и Яловецкого, стоимость строительства новых объектов недвижимости будет расти; с другой стороны, может снизиться стоимость кредитов, по крайней мере, в этом и следующем году. Таким образом, люди смогут брать в кредит значительно дешевле, но это может привести к тому, что цены на недвижимость в кои-то веки подскочат. «„Либор“ не упомянул о важном факторе, а именно о силе инвестиций на старость», — продолжает Яловецкий.



Он считает, что чехи регулярно испытывают большую уверенность при инвестировании в жилье, по крайней мере, по сравнению, например, с акциями. Это при условии, что у них есть свободные деньги. «Чехи не знают, как инвестировать в акции, и придерживаются классического стиля: покупают квартиру в многоквартирном доме, сдают ее в аренду, а в идеале берут на нее ипотечный кредит, хотя бы частичный, который выплачивают из арендной платы, чтобы это стало дополнительным доходом на пенсии», — говорит он.



В подкасте Войта Жижка также рассказал о времени, которое требуется среднестатистическому жителю Праги, чтобы накопить на новую квартиру площадью 75 квадратных метров — это самый долгий срок во всей Европе. По сравнению со средней зарплатой в чешской столице это дороже, чем в Братиславе, за которой следуют Париж, Варшава, Будапешт, Лиссабон и Стокгольм. Она составляет более 25 лет, в то время как в столице Швеции, например, — 14,5 лет.