Цены на недвижимость будут расти. И посмотрим, как на это повлияет отъезд украинцев из Чехии, говорит один из инвесторов
28 февраля 2024
21:00
333
Будут расти или нет? Цены на недвижимость — тема, которой активно интересуются чехи, а также инвесторы в недвижимость Либор Подхола и Михал Яловецкий.
Цена на недвижимость зависит от множества факторов, и зачастую нелегко точно предсказать, в каком направлении она будет двигаться. Однако инвесторы в недвижимость Либор Подхола и Михал Яловецкий, который, помимо прочего, строит дома в Польше, сходятся во мнении, что цены будут расти.
«Основной причиной роста цен на недвижимость, вероятно, станет повышение цен на рабочую силу — а чем богаче становится общество, тем выше зарплаты», — комментирует Либор Подхола, работающий в отрасли с начала 1990-х годов. «Я считаю, что даже материалы не будут принципиально дешеветь, потому что все новые технологии становятся все дороже и дороже. И, конечно, требования людей к жилью растут, а квартиры становятся все лучше и лучше», — продолжает он.
Украинцы также могут стать важным фактором, поскольку в строительной отрасли их работает достаточно, добавляет Михал Яловецкий. Подхола прогнозирует, что, когда они вернутся домой после войны, строить недвижимость будет «некому». «Я не могу представить, что будет с ценами. Кто будет этим заниматься?» — спрашивает он. «Чехи не захотят. Все это повлечет за собой дополнительные расходы: на обучение, на ремонт, на жилье».
Таким образом, по мнению Подхолы и Яловецкого, стоимость строительства новых объектов недвижимости будет расти; с другой стороны, может снизиться стоимость кредитов, по крайней мере, в этом и следующем году. Таким образом, люди смогут брать в кредит значительно дешевле, но это может привести к тому, что цены на недвижимость в кои-то веки подскочат. «„Либор“ не упомянул о важном факторе, а именно о силе инвестиций на старость», — продолжает Яловецкий.
Он считает, что чехи регулярно испытывают большую уверенность при инвестировании в жилье, по крайней мере, по сравнению, например, с акциями. Это при условии, что у них есть свободные деньги. «Чехи не знают, как инвестировать в акции, и придерживаются классического стиля: покупают квартиру в многоквартирном доме, сдают ее в аренду, а в идеале берут на нее ипотечный кредит, хотя бы частичный, который выплачивают из арендной платы, чтобы это стало дополнительным доходом на пенсии», — говорит он.
В подкасте Войта Жижка также рассказал о времени, которое требуется среднестатистическому жителю Праги, чтобы накопить на новую квартиру площадью 75 квадратных метров — это самый долгий срок во всей Европе. По сравнению со средней зарплатой в чешской столице это дороже, чем в Братиславе, за которой следуют Париж, Варшава, Будапешт, Лиссабон и Стокгольм. Она составляет более 25 лет, в то время как в столице Швеции, например, — 14,5 лет.
«Основной причиной роста цен на недвижимость, вероятно, станет повышение цен на рабочую силу — а чем богаче становится общество, тем выше зарплаты», — комментирует Либор Подхола, работающий в отрасли с начала 1990-х годов. «Я считаю, что даже материалы не будут принципиально дешеветь, потому что все новые технологии становятся все дороже и дороже. И, конечно, требования людей к жилью растут, а квартиры становятся все лучше и лучше», — продолжает он.
Украинцы также могут стать важным фактором, поскольку в строительной отрасли их работает достаточно, добавляет Михал Яловецкий. Подхола прогнозирует, что, когда они вернутся домой после войны, строить недвижимость будет «некому». «Я не могу представить, что будет с ценами. Кто будет этим заниматься?» — спрашивает он. «Чехи не захотят. Все это повлечет за собой дополнительные расходы: на обучение, на ремонт, на жилье».
Таким образом, по мнению Подхолы и Яловецкого, стоимость строительства новых объектов недвижимости будет расти; с другой стороны, может снизиться стоимость кредитов, по крайней мере, в этом и следующем году. Таким образом, люди смогут брать в кредит значительно дешевле, но это может привести к тому, что цены на недвижимость в кои-то веки подскочат. «„Либор“ не упомянул о важном факторе, а именно о силе инвестиций на старость», — продолжает Яловецкий.
Он считает, что чехи регулярно испытывают большую уверенность при инвестировании в жилье, по крайней мере, по сравнению, например, с акциями. Это при условии, что у них есть свободные деньги. «Чехи не знают, как инвестировать в акции, и придерживаются классического стиля: покупают квартиру в многоквартирном доме, сдают ее в аренду, а в идеале берут на нее ипотечный кредит, хотя бы частичный, который выплачивают из арендной платы, чтобы это стало дополнительным доходом на пенсии», — говорит он.
В подкасте Войта Жижка также рассказал о времени, которое требуется среднестатистическому жителю Праги, чтобы накопить на новую квартиру площадью 75 квадратных метров — это самый долгий срок во всей Европе. По сравнению со средней зарплатой в чешской столице это дороже, чем в Братиславе, за которой следуют Париж, Варшава, Будапешт, Лиссабон и Стокгольм. Она составляет более 25 лет, в то время как в столице Швеции, например, — 14,5 лет.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
905
Февральское снижение ставок Чешского национального банка вызвало волну дальнейшего удешевления ипотеки. Банки снижают процентные ставки в основном на короткие сроки, а некоторые из них даже...
08:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
341
Пражский городской совет на время отказался от проекта поддержки кооперативного жилищного строительства, который был одобрен предыдущим руководством города. Вместо этого он сосредоточится на других...
12:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
1142
Споры между арендодателями и арендаторами часто возникают из-за желания завести собаку или кошку, а также из-за того, может ли человек зарегистрировать постоянное проживание в арендованной...
11:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1362
Министерство регионального развития Чехии (МРР) планирует запустить программу «Доступное жилье», учрежденную Государственным фондом поддержки инвестиций (ГФПИ), осенью этого года. Ведомство ожидает...
14:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
1118
Чешский рынок недвижимости в прошлом году вновь оживился после прошлогоднего спада, и количество сделок растет. В последнем квартале продажи новостроек почти удвоились по сравнению с прошлым годом,...
14:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
993
Рост цен и снижение доступности жилья привели к росту интереса к небольшим квартирам. Их цена независимо от размера делает их более доступными для большего числа людей. В то время как цены на...
12:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1711
Цены на отремонтированные квартиры у большинства станций метро в Праге в этом году выросли, но не достигли уровня начала 2022 года. Самыми дорогими являются квартиры в районе линии метро A, где...
22:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
4125
НИКАКИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, НИКАКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. ТЫСЯЧИ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ВПИСЫВАЮТ В ДОГОВОРЫ НЕЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Интерес людей к проживанию в съемном жилье открывает арендодателям путь к установлению незаконных требований. Среди них — запреты на визиты или требования заплатить за мебель. Арендаторы под...
19:30
21 ФЕВРАЛЯ 2024
802
Форма нового закона о строительстве вызывает беспокойство у большинства инженеров-строителей, техников и предпринимателей. По их мнению, новый закон не приведет к улучшению и ускорению выдачи...
13:30
21 ФЕВРАЛЯ 2024
2035
Рынок недвижимости в Чехии оживает. Продажи старых и новых квартир выросли на десятки процентов в течение 2023 года.
13:30
19 ФЕВРАЛЯ 2024
776
Спустя почти два года в Праге может вновь начаться строительство офисных помещений. Однако девелоперы не слишком заинтересованы в строительстве при нынешних условиях финансирования. В следующем...
12:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
3703
Ему еще нет 20 лет, а он уже живет в собственном доме. И что еще интереснее, круглогодичный пригодный для жилья мини-дом на колесах старшеклассник построил в основном самостоятельно.
22:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1232
Началось снижение ставок по кредитам на жилье. Банки объявляют о снижении процентных ставок, но избегают скачка цен. Это будет стоить им дополнительных денег.
15:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
759
Помимо прочего, там можно узнать, какие субсидии доступны, каковы условия, как проходит процедура и кто может помочь.
15:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
1078
Новый владелец пришедшего в негодность здания бывшего железнодорожного вокзала Вышеград в Праге 2 планирует восстановить объект с магазинами и заведениями обслуживания в нижней части и квартирами в...