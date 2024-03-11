Семь из десяти чехов купили жилье за наличные без ипотеки, говорит банкир

С начала кризиса чехи хранят на своих счетах большие сбережения. В настоящее время их общая сумма составляет 3,7 триллиона крон. Часть из них они уже растворили на рынке недвижимости. Они смогли воспользоваться прошлогодним падением цен на недвижимость.





«И в 2022, и в 2023 году на рынке недвижимости было много инвесторов, которые покупали недвижимость за наличные. На основании неофициальной статистики крупных риелторских компаний мне удалось выяснить, что около 70% сделок в 2022 году совершались за наличные и только 30% финансировались за счет ипотеки, — говорит Мартин Вашек, председатель правления ČSOB Hypoteční banka.





В 2021 году эта цифра была примерно равна 50%. В связи с падением ставок по сберегательным и срочным счетам некоторые вкладчики предпочтут конвертировать свои сбережения в недвижимость. «Есть риск, что еще больше клиентов, у которых есть деньги на сберегательных и срочных счетах, решат купить недвижимость. Но, на мой взгляд, те, кто хотел это сделать, уже сделали», — считает Вашек в интервью SZ Byznys.





Ипотечные кредиторы постепенно возвращаются на рынок. На своем последнем заседании по денежно-кредитной политике в среду ЧНБ снова снизил базовую ставку на 0,5 процентного пункта. Ставка, которая задает тренд для цен на ипотеку, в настоящее время составляет 5,75%.





Таким образом, ипотечные кредиты становятся более доступными. «Сейчас наступило время, когда клиенты, которые не могли позволить себе ипотеку или боялись, что инфляция будет и дальше отнимать у них доход, могут осмотреться, выбрать интересный объект и купить. При этом важно не ждать», — считает глава Hypoteční banka.





Молодые люди возвращаются на рынок





По данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, рынок ипотечного кредитования растет: в феврале банки и строительные общества предоставили домохозяйствам жилищные кредиты на сумму 15,8 миллиарда крон, что на 21% больше, чем в предыдущем месяце.





Молодые люди первыми возвращаются в банки за кредитами на покупку жилья. Чешский национальный банк помог им, ослабив ограничения, которые определяли, кто может получить ипотечный кредит. «В четвертом квартале число клиентов в возрасте до 36 лет выросло более чем в два раза. Многие молодые люди откладывали покупку. А благодаря снижению ставок и смягчению условий они смогли получить недвижимость своей мечты и финансирование», — отмечает Вашек.





Банки также постепенно реагируют на снижение базовой ставки, и цены на ипотечные кредиты растут. В феврале падение цен значительно ускорилось, отмечает Мартин Вашек: «В январе 2023 года ипотечные ставки составляли в среднем около 6%, с тех пор они постепенно снижались и в феврале достигли 5,34%, как сообщает Чешская банковская ассоциация. Февральское падение было действительно значительным».