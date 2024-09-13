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Как изменилась стоимость квартир и домов в сентябре. Сколько стоит аренда

Новости и статьи
30 сентября 2024
18:00
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Цены на квартиры в Чехии в сентябре почти не изменились в годовом и месячном исчислении. Семейные дома подешевели в среднем на 2,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Немного выросли цены на новые семейные дома. Средняя арендная плата увеличилась на 4,5% в годовом исчислении, говорится в анализе компании Valuo.
Согласно полученным данным, рынок недвижимости в Чехии стабилизируется. Наибольший рост цен в годовом исчислении был зафиксирован на квартиры среднего размера до ремонта — примерно на 0,7%. Небольшие квартиры в новостройках подорожали более чем на 0,5%. Цены на малогабаритные квартиры до ремонта выросли больше всего за последние годы — на 72% с 2020 года. С другой стороны, большие квартиры в отличном состоянии подорожали меньше всего — на 52,5% за четыре года.

Рынок жилья все еще не полностью оправился от ценового спада, начавшегося в середине 2022 года. Цены на отдельные дома до реконструкции в основном снизились, в то время как новостройки подорожали. В сентябре цены упали на 5,7% на небольшие дома до реконструкции и на 5,3% на большие дома до ремонта.

Напротив, цены на новые дома среднего размера выросли на 1,5%, а на большие новые дома — на 2,4%. В целом, небольшие новостройки остаются самыми дорогими, их стоимость увеличилась на 73% с 2020 года. Наименьший рост цен был зафиксирован на дома, требующие ремонта, которые подорожали на 48,5% за тот же период.

Данные также показывают, что в 2024 году разница между предложенной и фактической ценой продажи не изменилась. Для квартир разница между первоначальной ценой предложения и фактической продажной ценой снизилась с 8,4 до 4%. Разрыв между последней предложенной ценой и фактической продажной ценой также сократился — с 2,6 до 1,5%. Разница в ценах на дома остается больше, чем на квартиры, но постепенно сокращается.

Цены на аренду квартир также демонстрируют небольшой рост. Наибольший рост — 5,5% — был зафиксирован для небольших квартир в отличном состоянии. Арендная плата в небольших квартирах в хорошем состоянии выросла на 5%. Меньше всего увеличились цены на большие квартиры в новостройках — на 3,9%. Общий рост арендной платы продолжается, для небольших квартир в хорошем состоянии она выросла на 25,8% с января 2020 года, а для средних новостроек — на 24%.

Согласно последним данным Deloitte, средняя цена на квартиры в стране в первом квартале этого года увеличилась на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 99 300 крон за квадратный метр. Арендная плата во втором квартале выросла на 3,4% и составила в среднем 305 крон за квадратный метр. Анализ портала FérMakléři.cz показывает, что старые дома после реконструкции во втором квартале подорожали в среднем на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость квадратного метра по стране составляет 38 571 крону.
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