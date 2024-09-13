Как изменилась стоимость квартир и домов в сентябре. Сколько стоит аренда

Согласно полученным данным, рынок недвижимости в Чехии стабилизируется. Наибольший рост цен в годовом исчислении был зафиксирован на квартиры среднего размера до ремонта — примерно на 0,7%. Небольшие квартиры в новостройках подорожали более чем на 0,5%. Цены на малогабаритные квартиры до ремонта выросли больше всего за последние годы — на 72% с 2020 года. С другой стороны, большие квартиры в отличном состоянии подорожали меньше всего — на 52,5% за четыре года.



Рынок жилья все еще не полностью оправился от ценового спада, начавшегося в середине 2022 года. Цены на отдельные дома до реконструкции в основном снизились, в то время как новостройки подорожали. В сентябре цены упали на 5,7% на небольшие дома до реконструкции и на 5,3% на большие дома до ремонта.



Напротив, цены на новые дома среднего размера выросли на 1,5%, а на большие новые дома — на 2,4%. В целом, небольшие новостройки остаются самыми дорогими, их стоимость увеличилась на 73% с 2020 года. Наименьший рост цен был зафиксирован на дома, требующие ремонта, которые подорожали на 48,5% за тот же период.



Данные также показывают, что в 2024 году разница между предложенной и фактической ценой продажи не изменилась. Для квартир разница между первоначальной ценой предложения и фактической продажной ценой снизилась с 8,4 до 4%. Разрыв между последней предложенной ценой и фактической продажной ценой также сократился — с 2,6 до 1,5%. Разница в ценах на дома остается больше, чем на квартиры, но постепенно сокращается.



Цены на аренду квартир также демонстрируют небольшой рост. Наибольший рост — 5,5% — был зафиксирован для небольших квартир в отличном состоянии. Арендная плата в небольших квартирах в хорошем состоянии выросла на 5%. Меньше всего увеличились цены на большие квартиры в новостройках — на 3,9%. Общий рост арендной платы продолжается, для небольших квартир в хорошем состоянии она выросла на 25,8% с января 2020 года, а для средних новостроек — на 24%.



Согласно последним данным Deloitte, средняя цена на квартиры в стране в первом квартале этого года увеличилась на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 99 300 крон за квадратный метр. Арендная плата во втором квартале выросла на 3,4% и составила в среднем 305 крон за квадратный метр. Анализ портала FérMakléři.cz показывает, что старые дома после реконструкции во втором квартале подорожали в среднем на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость квадратного метра по стране составляет 38 571 крону.