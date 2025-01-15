Хотите снять квартиру в Чехии ? Приготовьте 4000 евро для начала

Господин Марек, который вместе со своей семьей хочет снять трехкомнатную квартиру в столице, убедился в этом. Он уже посетил около 15 объектов и столкнулся с требованием внести предоплату за первую квартиру и залог в размере от одной до двух арендных плат. Я также видел, как владелец просил три арендных платы, но это скорее исключение, рассказал он.



За последний год арендная плата снова выросла. По всей Чехии она выросла примерно на шесть процентов, но в Праге, например, рост был еще выше — почти на девять процентов. Квадратный метр арендованной недвижимости в столице в среднем стоит 422 чешские кроны в месяц. Это означает, что за 70-метровую квартиру покупатель будет платить 29 500 чешских крон ежемесячно плюс другие платежи.



Первоначальные платежи также зависят от размера арендной платы. Желающие арендовать типовую квартиру должны иметь к началу сделки более 100 000 чешских крон (около 4000 евро).



Помимо страхового депозита и первой арендной платы, в общую сумму также входит требование заплатить комиссионные агенту по недвижимости. Последний обычно добавляет к сумме, которую должен подготовить потенциальный покупатель, сумму первой арендной платы, а иногда еще и сборы и налог на добавленную стоимость.



Комиссия как тест на кредитоспособность



Комиссионные, как правило, должны быть расходами арендодателя, которого представляет агент по недвижимости. «Странно, что я плачу комиссионные агенту по недвижимости, а он работает с арендодателем и пытается договориться о более высокой арендной плате для него», — говорит Марек.



Однако высокий спрос на аренду квартир в последние годы позволил переложить это бремя на арендатора.

«Когда я начинал в 2008 году, было принято, чтобы арендодатели платили комиссию. Сегодня в 99 процентах случаев это делает арендатор», — подтверждает Ян Мартина, брокер по недвижимости компании M&M Reality.



По словам Мартины, арендодатели воспринимают готовность арендаторов брать на себя комиссию как признак платежеспособности. То есть это своего рода тест на то, не сдадут ли они квартиру тому, у кого могут возникнуть проблемы с оплатой.



Эксперты в области недвижимости сходятся во мнении, что арендодатели стали гораздо разборчивее, чем раньше, при выборе арендатора. Этому способствует и высокий спрос.



«Владельцы предпочитают не того, кто первым подаст заявку на квартиру, а того, кто сможет предоставить как можно больше информации о своем человеке или домохозяйстве», — говорит Мартин Понцер, директор цифровой службы недвижимости Bezrealitky.



Стандартной практикой стало предъявление справки об отсутствии долгов, доходах и рекомендаций от предыдущего арендодателя. Также существует требование, чтобы потенциальный покупатель имел страховку ответственности.



Кроме того, все чаще встречается упомянутый выше залог в размере не менее двух арендных плат. Хотя этот залог можно вернуть, при стоимости аренды около 30 000 чешских крон в месяц он является труднопреодолимым барьером, особенно для молодых людей с минимальными сбережениями.