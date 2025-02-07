ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

В пражских муниципалитетах есть пустующие квартиры в плохом состоянии, их отремонтируют для аренды

Новости 420on
23 февраля 2025
09:00
542
В различных районах Праги имеются десятки или сотни пустующих арендных квартир, которые находятся в плохом состоянии и ожидают ремонта. Об этом агентству ČTK сообщили представители мэрии. Дальнейшая реконструкция квартир осуществляется органами местного самоуправления при смене арендаторов. Районы Праги управляют примерно 23 000 квартир, еще 7 000 находятся в ведении муниципалитета. Они служат в первую очередь для социальных целей и размещения людей ряда профессий, поддерживаемых городом.
По словам пресс-секретаря Алеша Берни, 230 из почти 2000 квартир Праги 4 в настоящее время непригодны для проживания. «Городской округ выделил 40 миллионов крон на ремонт жилых единиц в рамках своей экономической деятельности на 2025 год», — добавил заместитель мэра четвертого городского округа Ян Хушбауэр (ANO). Он добавил, что мэрия ежегодно ремонтирует десятки квартир.

В районе Прага 2, в управлении которого находится около 3000 единиц жилья, имеется такое же количество пустующих квартир, ожидающих реконструкции. «В этом году мэрия планирует отремонтировать в общей сложности 140 квартир, 90 из которых будут отремонтированы полностью». «В этом контексте городской округ рассчитывает на расходы в размере около 80 миллионов крон», — заявила пресс-секретарь мэрии Андреа Зоулова. Она добавила, что в Праге 2 также планируется построить 25 квартир к 2030 году путем переоборудования ранее неиспользуемых чердачных помещений.

В настоящее время в Праге 6 имеется около пятидесяти неиспользуемых квартир, которые, по словам заместителя мэра Петра Прокопа (STAN), планируется отремонтировать в этом году. В Праге 10 таких квартир около 70. «Мы планируем отремонтировать или реконструировать все из них; в 2025 году мы рассчитываем завершить 25 квартир стоимостью около 30 миллионов крон», — сказал Ян Бруно Тропп, пресс-секретарь десятого городского округа.

В Праге 8 также есть десятки квартир в неудовлетворительном состоянии; по словам пресс-секретаря Мартина Шалека, их планируют отремонтировать в течение двух-трех лет. «Мы хотели бы в ближайшее время подать заявку на получение субсидии на реконструкцию первого корпуса из 31 квартиры». «Мы хотим использовать действующую субсидию Государственного фонда поддержки инвестиций, который предлагает муниципалитетам разумное финансирование ремонта жилищного фонда», — сказал представитель. По его словам, учитывая состояние квартир в панельных домах, расходы на ремонт составляют около миллиона крон за квартиру.

По словам пресс-секретаря Каролины Шнейдаровой, в Праге 1 из 1086 квартир около пятидесяти нуждаются в ремонте. По словам пресс-секретаря Вероники Берны, в Праге 14 имеется 20 таких квартир, и в этом году планируется отремонтировать их все, ориентировочная стоимость ремонта составит полмиллиона крон за квартиру. Городской округ хочет получить деньги из муниципального фонда, предназначенного для развития жилищного строительства.

Кроме того, мэрии проводят мелкие ремонтные работы, когда арендаторы меняют квартиры. «Таким образом, как правило, ремонтируется около 50 квартир в год», — рассказал, например, заместитель мэра Праги 7 Камил Вавржинец Мареш (Praha Sobě). По словам советника Йиржи Дохнала (Пираты), в Праге 11 ежегодно будут ремонтироваться около 20 из 1351 квартиры, из которых пять-семь будут полностью отремонтированы.

В последние годы Прага переживает жилищный кризис из-за высоких цен на жилье. Приватизация после 1991 года сократила жилой фонд города более чем на 80 процентов: с первоначальных 194 000 квартир до нынешних 30 000. Руководство муниципалитета хочет вновь увеличить количество квартир и тем самым обеспечить доступным жильем, например, людей, находящихся в сложной социальной ситуации, или представителей профессий, необходимых для функционирования мегаполиса. Местные мэрии самостоятельно принимают решения о квартирах, переданных в ведение городских районов, а также самостоятельно реализуют новые проекты.
аренда недвижимости Прага
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
22 ФЕВРАЛЯ 2025
573
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЭКСПЕРТЫ: ИПОТЕЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ И АРЕНДНАЯ ПЛАТА ПОЧТИ СРАВНЯЛИСЬ, НО АРЕНДА ОБХОДИТСЯ ДЕШЕВЛЕ
09:00
20 ФЕВРАЛЯ 2025
534
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕКТОР СТУДЕНЧЕСКОГО ЖИЛЬЯ ВЫРАСТЕТ НА 70%
13:00
19 ФЕВРАЛЯ 2025
1320
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
110 000 КРОН ЗА МЕТР. ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ ДОСТИГЛИ ОЧЕРЕДНОГО МАКСИМУМА
10:00
19 ФЕВРАЛЯ 2025
5925
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА VS. ИПОТЕКА. ЧЕХИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ПОКАЗЫВАЮТ ЦИФРЫ
20:00
18 ФЕВРАЛЯ 2025
2478
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОРРУПЦИЯ НА МИЛЛИОНЫ: В БРНО РАЗОБЛАЧИЛИ ПРЕСТУПНУЮ СХЕМУ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
08:00
18 ФЕВРАЛЯ 2025
1142
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО КВАРТИР В СРЕДНЕЧЕШСКОМ КРАЕ СОКРАЩАЕТСЯ, АРЕНДНАЯ ПЛАТА В ГОРОДАХ БУДЕТ РАСТИ
22:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
839
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТРАХ ПЕРЕД БОЛЕЕ ДОРОГИМИ ДОМАМИ И КВАРТИРАМИ ЗАМАНИВАЕТ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ В БАНКИ
10:00
17 ФЕВРАЛЯ 2025
2987
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ В ПРАГЕ ПОКУПАЮТ БОГАТЫЕ ИЛИ ИНОСТРАНЦЫ, ГОВОРИТ ГЛАВА АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
09:00
16 ФЕВРАЛЯ 2025
2419
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИЯ СОЗДАСТ НОВЫЙ ФОНД ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО КРИЗИСА
11:30
11 ФЕВРАЛЯ 2025
995
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
БАНКАМ НЕЗАЧЕМ УДЕШЕВЛЯТЬ ИПОТЕКУ. ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ПОЯВЯТСЯ ТОЛЬКО С ВЕСЕННИМИ АКЦИЯМИ
21:00
10 ФЕВРАЛЯ 2025
3702
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛЬЕ МЕЧТЫ В БЕТОННОЙ КОРОБКЕ? ПОЧЕМУ ПАНЕЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ УХОДЯТ КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ
19:30
10 ФЕВРАЛЯ 2025
786
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
92 ПРОЕКТА ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
15:00
9 ФЕВРАЛЯ 2025
2377
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТАРЫЕ ДОМА В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛИ НА 7 ПРОЦЕНТОВ
13:00
8 ФЕВРАЛЯ 2025
1840
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР KOTVA ЖДЕТ ГЛОБАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
19:30
7 ФЕВРАЛЯ 2025
2429
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОЖИДАНИЕ УДЕШЕВЛЕНИЯ ИПОТЕКИ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ПЛАЧЕВНО, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРТЫ