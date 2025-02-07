В пражских муниципалитетах есть пустующие квартиры в плохом состоянии, их отремонтируют для аренды

По словам пресс-секретаря Алеша Берни, 230 из почти 2000 квартир Праги 4 в настоящее время непригодны для проживания. «Городской округ выделил 40 миллионов крон на ремонт жилых единиц в рамках своей экономической деятельности на 2025 год», — добавил заместитель мэра четвертого городского округа Ян Хушбауэр (ANO). Он добавил, что мэрия ежегодно ремонтирует десятки квартир.



В районе Прага 2, в управлении которого находится около 3000 единиц жилья, имеется такое же количество пустующих квартир, ожидающих реконструкции. «В этом году мэрия планирует отремонтировать в общей сложности 140 квартир, 90 из которых будут отремонтированы полностью». «В этом контексте городской округ рассчитывает на расходы в размере около 80 миллионов крон», — заявила пресс-секретарь мэрии Андреа Зоулова. Она добавила, что в Праге 2 также планируется построить 25 квартир к 2030 году путем переоборудования ранее неиспользуемых чердачных помещений.



В настоящее время в Праге 6 имеется около пятидесяти неиспользуемых квартир, которые, по словам заместителя мэра Петра Прокопа (STAN), планируется отремонтировать в этом году. В Праге 10 таких квартир около 70. «Мы планируем отремонтировать или реконструировать все из них; в 2025 году мы рассчитываем завершить 25 квартир стоимостью около 30 миллионов крон», — сказал Ян Бруно Тропп, пресс-секретарь десятого городского округа.



В Праге 8 также есть десятки квартир в неудовлетворительном состоянии; по словам пресс-секретаря Мартина Шалека, их планируют отремонтировать в течение двух-трех лет. «Мы хотели бы в ближайшее время подать заявку на получение субсидии на реконструкцию первого корпуса из 31 квартиры». «Мы хотим использовать действующую субсидию Государственного фонда поддержки инвестиций, который предлагает муниципалитетам разумное финансирование ремонта жилищного фонда», — сказал представитель. По его словам, учитывая состояние квартир в панельных домах, расходы на ремонт составляют около миллиона крон за квартиру.



По словам пресс-секретаря Каролины Шнейдаровой, в Праге 1 из 1086 квартир около пятидесяти нуждаются в ремонте. По словам пресс-секретаря Вероники Берны, в Праге 14 имеется 20 таких квартир, и в этом году планируется отремонтировать их все, ориентировочная стоимость ремонта составит полмиллиона крон за квартиру. Городской округ хочет получить деньги из муниципального фонда, предназначенного для развития жилищного строительства.



Кроме того, мэрии проводят мелкие ремонтные работы, когда арендаторы меняют квартиры. «Таким образом, как правило, ремонтируется около 50 квартир в год», — рассказал, например, заместитель мэра Праги 7 Камил Вавржинец Мареш (Praha Sobě). По словам советника Йиржи Дохнала (Пираты), в Праге 11 ежегодно будут ремонтироваться около 20 из 1351 квартиры, из которых пять-семь будут полностью отремонтированы.



В последние годы Прага переживает жилищный кризис из-за высоких цен на жилье. Приватизация после 1991 года сократила жилой фонд города более чем на 80 процентов: с первоначальных 194 000 квартир до нынешних 30 000. Руководство муниципалитета хочет вновь увеличить количество квартир и тем самым обеспечить доступным жильем, например, людей, находящихся в сложной социальной ситуации, или представителей профессий, необходимых для функционирования мегаполиса. Местные мэрии самостоятельно принимают решения о квартирах, переданных в ведение городских районов, а также самостоятельно реализуют новые проекты.