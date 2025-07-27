Эксперты: Доходность от покупки квартиры в Чехии составляет от 4% до 10% в год

Новости 420on 27 июля 2025 15:00 506

Доходность от покупки квартиры составляет от 4 до 10% в год. Поэтому квартиры лучше подходят для долгосрочных и стабильных инвестиций, которые приносят дополнительный доход от регулярной аренды. Сегодня инвесторы покупают как новые квартиры в девелоперских проектах, так и квартиры в старых домах. Квартиры часто приобретаются в качестве инвестиций отдельными лицами или небольшими группами инвесторов. Инвестиционные фонды чаще концентрируются на покупке целых многоквартирных домов.