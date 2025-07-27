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Эксперты: Доходность от покупки квартиры в Чехии составляет от 4% до 10% в год

Новости 420on
27 июля 2025
15:00
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Доходность от покупки квартиры составляет от 4 до 10% в год. Поэтому квартиры лучше подходят для долгосрочных и стабильных инвестиций, которые приносят дополнительный доход от регулярной аренды. Сегодня инвесторы покупают как новые квартиры в девелоперских проектах, так и квартиры в старых домах. Квартиры часто приобретаются в качестве инвестиций отдельными лицами или небольшими группами инвесторов. Инвестиционные фонды чаще концентрируются на покупке целых многоквартирных домов.
Об этом сообщили эксперты, с которыми связался ČTK.

Застройщики также отмечают рост интереса инвесторов к квартирам в последнее время. По мнению экспертов, повышенный спрос может создать давление и привести к росту цен на них в определенных районах.

«Например, в регионе Усти-над-Лабем доходность аренды достигает 6-8%, а в Праге — скорее 2-4%, но с более высоким потенциалом роста стоимости. По сравнению, например, с акциями, доходность обычно немного ниже, но стабильнее. Акции и криптовалюты могут предложить более высокую доходность, но со значительно большей волатильностью», — говорит Ян Шварцбах, региональный директор консалтинговой компании 4fin.

По его словам, рост или падение стоимости недвижимости сильно зависит от процентных ставок по ипотечным кредитам и, как следствие, от ставок Чешского национального банка. Для долгосрочного инвестора это лишь временные колебания, как и для других видов инвестиционных активов, отметил Шварцбах. «Учитывая сохраняющийся высокий спрос на жилье, я не ожидаю существенной коррекции цен в ближайшие годы», — добавил он.

По словам Петра Булана, агента по недвижимости Century 21, ключевыми факторами для инвесторов являются соотношение годового арендного дохода к покупной цене недвижимости и потенциал роста цен. По его словам, типичный инвестор владеет несколькими квартирами. Однако на рынке есть также группы людей, владеющие десятками объектов недвижимости, а также инвестиционные фонды, которые обычно скупают целые многоквартирные дома или ведут прямые переговоры с застройщиками.

«Иногда их даже регистрируют как VIP-клиентов, и предложение отправляется им до официального старта продаж. Это дает застройщику преимущество: он может оценить интерес к проекту и скорректировать цены до начала продаж», — отметил Булан.

Спрос на покупку квартир в последнее время растет на фоне снижения ипотечных ставок. Например, в Праге, где строится значительно больше новых квартир, чем в регионах, согласно анализу девелоперских компаний Central Group, Skanska Residential и Trigema, в первом квартале этого года было продано больше всего новых квартир за 15 лет — 2 550. По данным застройщиков, рост спроса обусловлен в том числе возросшим интересом инвесторов.

В Праге, где, по данным Deloitte, квартиры являются самыми дорогими в стране, цена новых квартир в девелоперских проектах выросла на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 169 300 крон за квадратный метр во втором квартале. В Брно, по данным Trikaya, она выросла на 13 500 крон в годовом исчислении, достигнув почти 140 000 крон за квадратный метр. По данным платформ недвижимости, средняя цена квадратного метра в старой квартире в Чехии составила около 80 000 крон, что на несколько процентов больше по сравнению с предыдущим кварталом.
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