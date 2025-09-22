Арендная плата в Чехии растет как в старых, так и в новых квартирах. И будет еще хуже

Новости 420on 22 сентября 2025 08:30 2260

Даже недавнее небольшое снижение интереса к аренде квартир не остановило рост арендной платы в чешских городах. Несколько независимых друг от друга статистических данных сходятся в том, что владельцы требуют от арендаторов больше денег, чем когда-либо прежде. Кроме того, рост цен, вероятно, продолжится из-за большого спроса и слабого предложения. Осенью количество желающих арендовать квартиру снова увеличится.