Арендная плата в Чехии растет как в старых, так и в новых квартирах. И будет еще хуже
22 сентября 2025
08:30
2260
Даже недавнее небольшое снижение интереса к аренде квартир не остановило рост арендной платы в чешских городах. Несколько независимых друг от друга статистических данных сходятся в том, что владельцы требуют от арендаторов больше денег, чем когда-либо прежде. Кроме того, рост цен, вероятно, продолжится из-за большого спроса и слабого предложения. Осенью количество желающих арендовать квартиру снова увеличится.
По данным сайта Sreality, во втором квартале месячная арендная плата по всей Чехии выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 269 крон за квадратный метр. Это означает, что за 70-метровую квартиру арендаторы платят почти 19 000 крон в месяц.
Однако региональные различия значительны. Например, в Праге аренда упомянутой квартиры обошлась бы более чем в 28 000, а в Карловарском крае — менее чем в 13 000.
Sreality, который использует крупнейшую базу данных объявлений о недвижимости в Чехии, проанализировал динамику цен на старые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Однако, по мнению аналитиков службы, рост наблюдается и в случае меньших площадей.
«Цены на аренду небольших квартир в последние годы выросли настолько значительно, что многие люди уже не могут позволить себе самостоятельное жилье и поэтому ищут более доступное по цене совместное проживание. Однако даже это в Праге и Брно становится немного дороже», — сказала Хана Контриш, менеджер отраслевых услуг Seznam.cz.
Данные службы подтверждаются также исследованием консалтинговой компании Deloitte. Она изучает развитие в региональных городах и включает в статистику все типы квартир и новостройки, то есть современные девелоперские проекты аренды.
Deloitte сообщает, что средняя цена по всей Чехии за второй квартал составляет 326 крон в месяц за квадратный метр. Пересчет на типовую квартиру площадью 70 квадратных метров дает почти 23 000 крон. Это на 6,9% больше, чем годом ранее. В случае новостроек цены выросли даже на 7,6% до 367 крон за квадратный метр.
Еще более значительно пытались повысить арендную плату владельцы, предлагающие квартиры без услуг риэлторов. Годовой рост, зафиксированный компанией Bezrealitky, во втором квартале составил даже 14%. В среднем в объявлениях запрашивалась месячная плата в размере 351 крон за квадратный метр, то есть около 24 500 крон за упомянутую 70-метровую квартиру.
Спрос большой, а квартир не хватает
«В столице и ее ближайших окрестностях спрос по-прежнему превышает предложение. Несмотря на значительное снижение числа заинтересованных лиц, цены продолжают расти, и не только на небольшие квартиры, но и на квартиры большей площади», — констатировал Хендрик Мейер, глава риелторской группы EHS, в которую входит компания Bezrealitky.
Во всех случаях речь идет о предложенных ценах. Реальные цены никто не фиксирует. Однако в настоящее время трудно договориться о возможных скидках. На одну квартиру в востребованных районах по-прежнему приходится несколько десятков заинтересованных покупателей, из которых владельцы могут выбирать.
Текущее предложение далеко не соответствует такому спросу. Например, в Праге, на крупнейшем рынке аренды, в течение длительного времени доступно от 5 000 до 6 000 квартир. Во время пандемии, когда арендная плата в последний раз снизилась, их было более чем в два раза больше.
Кроме того, в последние годы интерес к аренде жилья растет. «Недоступность собственного жилья стимулирует рост рынка аренды жилья», — заявил Петр Хана, директор отдела недвижимости и строительства в Deloitte.
Арендуют жилье даже те люди, которые в ином случае хотели бы жить в собственном доме. Однако из-за текущих цен они не могут позволить себе покупку квартиры.
Более высокие цены на квартиры также являются препятствием для инвесторов, которые покупают квартиры. В результате они вынуждены предлагать более дорогую аренду, чтобы сохранить или улучшить доходность своих инвестиций.
Нагрузка на домохозяйства растет
Рост цен на аренду в последние годы настолько значителен, что превышает рост заработной платы чешских работников, что еще больше ухудшает доступность жилья.
По данным Евростата, растет число людей, для которых расходы на жилье представляют значительную нагрузку. Европейские статистики определили ее на уровне 40% чистого дохода домохозяйства. В прошлом году 14,1% чешских семей платили за жилье больше, чем в 2016 году.
По мнению экспертов, в ближайшие месяцы изменений ожидать не стоит. В том числе и потому, что осенью традиционно растет число заинтересованных лиц. На рынке уже активны студенты вузов, которые ищут жилье перед началом следующего семестра. К ним постепенно присоединятся люди, у которых в конце года истекает срок аренды.
«Если кому-то текущие цены кажутся высокими, он должен быть готов к тому, что они еще вырастут», — отметил Мейер.
Это подтверждают и постоянно обновляемые данные. В категории двух- и трехкомнатных квартир цены в августе по сравнению со вторым кварталом выросли на 3% в Праге и на почти четыре процента в Южноморавском крае. Что касается небольших квартир, то в столице с конца июня их цена выросла даже на 5%.
