Цены на аренду жилья в крупных чешских городах выросли на 3–14%







По данным платформы UlovDomov.cz, ипотека для покупки квартиры остаётся примерно в два раза дороже, чем аренда аналогичного жилья. В Праге и Брно арендные цены чаще всего выросли на 11%, максимум — на 14%. В Остраве, Пльзени и Оломоуце рост арендных ставок для квартир большей площади составил менее 10%.







В Праге аренда квартиры 2+kk в среднем стоила около 24 600 крон в месяц. В Брно — примерно 20 000 крон, в Остраве — около 13 400, а в Пльзени и Оломоуце — примерно 16 000 крон. Квартиру 1+kk можно было арендовать за 8 900 крон в Остраве и за 17 400 в Праге. Самыми дорогими оставались квартиры 3+kk — от 20 000 крон в Остраве и Пльзени до почти 37 000 крон в столице.

Предложение квартир остаётся крайне ограниченным, что создаёт условия для дальнейшего роста цен.







Цены на покупку жилья также выросли: в Праге стоимость старых квартир увеличилась в среднем на 4 000 крон за квадратный метр. Процентные ставки по ипотекам в последние месяцы остаются стабильными — около 5,29% годовых.







По расчётам аналитиков, ежемесячные выплаты по ипотеке во многих случаях на 30–80% выше, чем арендная плата. Для квартир 2+kk в Праге и 3+kk в Брно индекс соотношения достиг значения 1,8, что означает, что аренда обходится почти в два раза дешевле покупки квартиры в кредит.



































