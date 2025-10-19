Цены на аренду жилья в крупных чешских городах выросли на 3–14%
19 октября 2025
13:00
400
В третьем квартале 2025 года арендная плата за квартиры в крупных городах Чехии увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3–14%. Самый заметный рост отмечен в Праге — прежде всего у квартир 3+1 и 3+kk. К повышению цен привёл, помимо прочего, рост интереса студентов к аренде жилья в университетских городах. В некоторых локациях арендные ставки за квартал увеличились из-за сезонного спроса почти на четверть.
По данным платформы UlovDomov.cz, ипотека для покупки квартиры остаётся примерно в два раза дороже, чем аренда аналогичного жилья. В Праге и Брно арендные цены чаще всего выросли на 11%, максимум — на 14%. В Остраве, Пльзени и Оломоуце рост арендных ставок для квартир большей площади составил менее 10%.
В Праге аренда квартиры 2+kk в среднем стоила около 24 600 крон в месяц. В Брно — примерно 20 000 крон, в Остраве — около 13 400, а в Пльзени и Оломоуце — примерно 16 000 крон. Квартиру 1+kk можно было арендовать за 8 900 крон в Остраве и за 17 400 в Праге. Самыми дорогими оставались квартиры 3+kk — от 20 000 крон в Остраве и Пльзени до почти 37 000 крон в столице.
Предложение квартир остаётся крайне ограниченным, что создаёт условия для дальнейшего роста цен.
Цены на покупку жилья также выросли: в Праге стоимость старых квартир увеличилась в среднем на 4 000 крон за квадратный метр. Процентные ставки по ипотекам в последние месяцы остаются стабильными — около 5,29% годовых.
По расчётам аналитиков, ежемесячные выплаты по ипотеке во многих случаях на 30–80% выше, чем арендная плата. Для квартир 2+kk в Праге и 3+kk в Брно индекс соотношения достиг значения 1,8, что означает, что аренда обходится почти в два раза дешевле покупки квартиры в кредит.
