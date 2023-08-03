Жилые дома в проекте Albatros: уютные квартиры рядом с лесопарком и музеем авиации

Статус: Идут продажи

Девелопер: Skanska Reality

Район: Прага 9

Местонахождение: Кбелы

Квартиры готовы к заселению: с 2023

Общее количество квартир: 652





О проекте





Застройщиком является компания Skanska Reality, которая уже давно занимается созданием новых жилых комплексов в пражских районах, в настоящее время, например, участвует в застройке Роганского острова в Карлине, где в несколько этапов возводит проект Port Karolína. В рамках презентации своих проектов компания предлагает публике виртуальные туры по экстерьерам и интерьерам предлагаемых квартир. На всех этапах реализации проекта Albatros компании удается удерживать цены на отдельные квартиры ниже среднепражских и предлагать выгодные варианты финансирования покупки квартиры, например, возможность отложить начало погашения 90% ипотечного кредита до окончания строительства.





Проект ориентирован на экологичное жилищное строительство и разработан в соответствии с принципами международного стандарта BREEAM, который гарантирует соблюдение правил создания здоровой внутренней среды для пользователей здания и бережного отношения к окружающей среде. При разработке проекта использовались новейшие технологии, позволяющие эффективно экономить электроэнергию и снижать потребление воды, например, за счет использования дождевой воды.





Фаза III





В рамках третьей очереди будет построено 98 квартир от 1-комнатных до 4-комнатных по проекту, в котором особое внимание уделяется экологичности и общественному пространству с большим количеством зеленых насаждений. По соседству с домами будут расположены парк, детская площадка и новый детский сад. В числе удобств, предусмотренных в домах, - общий гараж, навес для велосипедов и колясок или площадка для мойки велосипедов.





Квартиры должны быть готовы к заселению в начале 2025 года.



Расположение



Кбелы - это тихий уголок на северо-востоке столицы, относящийся к району Прага-9. Это место связано с зарождением авиации в Чехии, о чем говорит название нового района. Легендарный учебно-тренировочный самолет L-39 Albatros хранится в расположенном неподалеку авиационном музее Кбелы. Авиационная тематика вдохновляет и небольшие элементы общественного пространства на детских площадках и в парках.









Проект расположен на улице Поланецкого, рядом с Летнянским лесопарком, где есть много возможностей для отдыха. Непосредственно в районе Albatros начинается велосипедная дорожка, по которой за 2 минуты можно доехать до лесопарка.









В центре Кбел в шаговой доступности находятся школы, поликлиника, магазины, городской парк с эко-центром, где проводятся образовательные и социальные мероприятия. В рамках проекта Albatros рядом с жилыми домами будут построены детский сад и игровая площадка.







В 9 минутах езды на автомобиле или в четырех остановках на автобусе находится станция метро "Летняны", откуда можно добраться до центра Праги, а также торговый центр "Летняны" с многочисленными магазинами, кинотеатром и бассейном.









