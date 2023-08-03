Жилые дома в проекте Albatros: уютные квартиры рядом с лесопарком и музеем авиации
4 АВГУСТА 2023
12:01
129
В пражском районе Кбелы строится новый район под названием Albatros. Комплексный жилой комплекс на 652 единицы жилья возводится в несколько этапов. Между домами запроектировано общественное пространство, включающее детские игровые площадки, велодорожки, зоны для тренировок, общественные площадки для барбекю и большое количество зеленых насаждений.
Статус: Идут продажи
Девелопер: Skanska Reality
Район: Прага 9
Местонахождение: Кбелы
Квартиры готовы к заселению: с 2023
Общее количество квартир: 652
О проекте
Застройщиком является компания Skanska Reality, которая уже давно занимается созданием новых жилых комплексов в пражских районах, в настоящее время, например, участвует в застройке Роганского острова в Карлине, где в несколько этапов возводит проект Port Karolína. В рамках презентации своих проектов компания предлагает публике виртуальные туры по экстерьерам и интерьерам предлагаемых квартир. На всех этапах реализации проекта Albatros компании удается удерживать цены на отдельные квартиры ниже среднепражских и предлагать выгодные варианты финансирования покупки квартиры, например, возможность отложить начало погашения 90% ипотечного кредита до окончания строительства.
Проект ориентирован на экологичное жилищное строительство и разработан в соответствии с принципами международного стандарта BREEAM, который гарантирует соблюдение правил создания здоровой внутренней среды для пользователей здания и бережного отношения к окружающей среде. При разработке проекта использовались новейшие технологии, позволяющие эффективно экономить электроэнергию и снижать потребление воды, например, за счет использования дождевой воды.
Фаза III
В рамках третьей очереди будет построено 98 квартир от 1-комнатных до 4-комнатных по проекту, в котором особое внимание уделяется экологичности и общественному пространству с большим количеством зеленых насаждений. По соседству с домами будут расположены парк, детская площадка и новый детский сад. В числе удобств, предусмотренных в домах, - общий гараж, навес для велосипедов и колясок или площадка для мойки велосипедов.
Квартиры должны быть готовы к заселению в начале 2025 года.
Расположение
Кбелы - это тихий уголок на северо-востоке столицы, относящийся к району Прага-9. Это место связано с зарождением авиации в Чехии, о чем говорит название нового района. Легендарный учебно-тренировочный самолет L-39 Albatros хранится в расположенном неподалеку авиационном музее Кбелы. Авиационная тематика вдохновляет и небольшие элементы общественного пространства на детских площадках и в парках.
Проект расположен на улице Поланецкого, рядом с Летнянским лесопарком, где есть много возможностей для отдыха. Непосредственно в районе Albatros начинается велосипедная дорожка, по которой за 2 минуты можно доехать до лесопарка.
В центре Кбел в шаговой доступности находятся школы, поликлиника, магазины, городской парк с эко-центром, где проводятся образовательные и социальные мероприятия. В рамках проекта Albatros рядом с жилыми домами будут построены детский сад и игровая площадка.
В 9 минутах езды на автомобиле или в четырех остановках на автобусе находится станция метро "Летняны", откуда можно добраться до центра Праги, а также торговый центр "Летняны" с многочисленными магазинами, кинотеатром и бассейном.
Источник: ziprealty.cz
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
4 АВГУСТА 2023
11:43
74733
4 АВГУСТА 2023
10:35
277
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
4 АВГУСТА 2023
11:43
74733
4 АВГУСТА 2023
10:35
277
3 АВГУСТА 2023
18:00
391
3 АВГУСТА 2023
17:27
707
3 АВГУСТА 2023
16:59
1770
3 АВГУСТА 2023
16:18
1098
3 АВГУСТА 2023
15:00
1005
3 АВГУСТА 2023
12:42
2012
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.