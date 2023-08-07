Жилой проект Top’ residence Pomezí: жизнь посреди зелени Новости 420on 8 АВГУСТА 2023 10:48 265

Top’ residence Pomezí — это проект жизни в гармонии с природой и городом в пражском районе Коширжи. Само название проекта указывает на его расположение под горой Видоул в непосредственной близости от природного парка Коширже-Мотол. Основная идея — «жизнь посреди зелени».



Девелопер: KKCG Real Estate Group

Район: Прага 5

Местонахождение: Коширжи

Квартиры готовы к заселению: 2023 год

Общее количество квартир: 38 коттеджей



О проекте



В проекте международных архитектурных студий использовано террасное зонирование участков, благодаря чему Статус: идут продажиДевелопер: KKCG Real Estate GroupРайон: Прага 5Местонахождение: КоширжиКвартиры готовы к заселению: 2023 годОбщее количество квартир: 38 коттеджейО проектеВ проекте международных архитектурных студий использовано террасное зонирование участков, благодаря чему дома предлагают приватность, приятные сады и палисадники, а также виды на зелень или на Прагу. KKCG Real Estate Group в настоящее время предлагает на продажу террасные дома премиум-класса во второй фазе, которая началась в начале марта. Завершение проекта запланировано на конец 2023 года. Некоторые дома предлагаются по специальной цене.

Односемейные таунхаусы (38) предлагаются в трех категориях, различающихся по площади и архитектурному решению. Все они имеют частные сады за домом и палисадники, отделяющие их от общественного пространства — улицы. Большое внимание уделяется приватности каждого дома, планировке всего комплекса и качеству общественного пространства между домами. Например, будет создана многофункциональная и детская игровая площадка, а также место для пикника. Проектировщиками домов выступают Bogle Architecs, Pavel Hnilička Architects и австрийская студия Baumschlager Eberle Architekten.



Все террасные дома будут оборудованы по высоким стандартам, отвечающим актуальным требованиям современной жизни. В домах используется фирменное оборудование (Kaldewei, Vileroy Boch, Grohe) и качественные материалы в дополнение к просторным планировкам и идеальному вниманию к деталям.



Все семейные террасные дома отличаются низким энергопотреблением, имеют превосходную теплоизоляцию и оснащены теплоутилизаторами с энтальпийным теплообменником (это не только рекуперация тепла, но и рекуперация влаги). Тепло для отопления и горячего водоснабжения обеспечивается конденсационным газовым котлом и распределяется по поэтажной системе. Температура в каждом помещении может быть установлена индивидуально. В стандартную комплектацию также входят внешние жалюзи или ставни с электроприводом, резервуары для хранения дождевой воды для полива и подготовки фотоэлектрических панелей. Во всех домах предусмотрена возможность расширенного управления с помощью приложения «умный дом».



Расположение



Top’ residence Pomezí находится в Праге 5, в городском районе Коширже, на улице Na Pomezí. Это окруженное зеленью место с удобным доступом к центру Праги 5.



Преимуществом является доступность общественного транспорта: автобусная остановка находится в нескольких минутах ходьбы, ближайшая станция метро линии B — Jinonice — всего в 17 минутах ходьбы. Аэропорт имени Вацлава Гавела расположен в 15 минутах езды на автомобиле. В непосредственной близости (250 м) есть железнодорожная остановка Прага — Цибулька.



Качество жилья повышается за счет благоустройства. Что касается образования, то здесь есть начальная школа, детский сад, гуманитарный факультет Карлова университета, гимназия и международная школа. Поблизости находятся сквош-парк, теннисный и гольф-клуб. И самое главное — жилой комплекс окружен зеленью и природой.



Источник: Односемейные таунхаусы (38) предлагаются в трех категориях, различающихся по площади и архитектурному решению. Все они имеют частные сады за домом и палисадники, отделяющие их от общественного пространства — улицы. Большое внимание уделяется приватности каждого дома, планировке всего комплекса и качеству общественного пространства между домами. Например, будет создана многофункциональная и детская игровая площадка, а также место для пикника. Проектировщиками домов выступают Bogle Architecs, Pavel Hnilička Architects и австрийская студия Baumschlager Eberle Architekten.Все террасные дома будут оборудованы по высоким стандартам, отвечающим актуальным требованиям современной жизни. В домах используется фирменное оборудование (Kaldewei, Vileroy Boch, Grohe) и качественные материалы в дополнение к просторным планировкам и идеальному вниманию к деталям.Все семейные террасные дома отличаются низким энергопотреблением, имеют превосходную теплоизоляцию и оснащены теплоутилизаторами с энтальпийным теплообменником (это не только рекуперация тепла, но и рекуперация влаги). Тепло для отопления и горячего водоснабжения обеспечивается конденсационным газовым котлом и распределяется по поэтажной системе. Температура в каждом помещении может быть установлена индивидуально. В стандартную комплектацию также входят внешние жалюзи или ставни с электроприводом, резервуары для хранения дождевой воды для полива и подготовки фотоэлектрических панелей. Во всех домах предусмотрена возможность расширенного управления с помощью приложения «умный дом».РасположениеTop’ residence Pomezí находится в Праге 5, в городском районе Коширже, на улице Na Pomezí. Это окруженное зеленью место с удобным доступом к центру Праги 5.Преимуществом является доступность общественного транспорта: автобусная остановка находится в нескольких минутах ходьбы, ближайшая станция метро линии B — Jinonice — всего в 17 минутах ходьбы. Аэропорт имени Вацлава Гавела расположен в 15 минутах езды на автомобиле. В непосредственной близости (250 м) есть железнодорожная остановка Прага — Цибулька.Качество жилья повышается за счет благоустройства. Что касается образования, то здесь есть начальная школа, детский сад, гуманитарный факультет Карлова университета, гимназия и международная школа. Поблизости находятся сквош-парк, теннисный и гольф-клуб. И самое главное — жилой комплекс окружен зеленью и природой.Источник: ziprealty.cz

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