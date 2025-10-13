Библиотечный детектив, или кто украл книги из пражской Национальной библиотеки в Клементинуме
13 октября 2025
13:00
В мире тихих читальных залов, где максимум драмы — это задержанная нерадивым читателем книжка, разыгрался сюжет, достойный детективного романа.
Автор статьи Мария Рештованюк, лицензированный гид по Праге и Чехии
Дело было так. В 2022-2023 годах из библиотек Европы буквально испарилось 170 редких изданий на русском языке. В пражской Национальной библиотеке в Клементинуме похитители заинтересовались восемью изданиями: две ценные книги XIX века исчезли, еще шесть экземпляров были повреждены — внутренние страницы были вырезаны и заменены подделками.
16 октября 2023 года симпатичная парочка с именами, достойными героев австрийской оперетты — Сильвена Гильдегард и Марко Оравец, села в последнем ряду варшавской университетской библиотеки. На столе — восемь старинных томов Пушкина и Гоголя. Линейка, телефоны, сосредоточенные лица. Пара вышла покурить и не вернулась, а библиотека в итоге не досчиталась пяти книг. Среди них — поэма «Разбойники». Да, шутка, похоже, была запланирована заранее.
Когда библиотекари поняли, что их обвели вокруг пальца, выяснилось: это не первая кража. Книги воровали регулярно, подсовывая взамен подделки , по мнению экспертов, довольно низкого качества. Так один из участников банды попросту распечатывал страницы на дешевом цветном принтере в отельном номере, а когда чернила заканчивались, выбрасывал принтер и покупал новый. Магнитных сигнализаций в старинных книгах не было: иронично, но эксперты рекомендовали не использовать их в целях сохранности книг — чтобы клей не повредил страницы.
Дело оказалось не чисто польским. Это была целая библиотечная «гастроль»: Рига, Таллин, Вильнюс, Хельсинки, Прага, Лион, Париж, Женева, Мюнхен, Берлин… 170 томов на сумму около 2,9 миллиона евро. След оставили — кто бы мог подумать — грузинские гастролеры! Писатель Борис Акунин, ныне проживающий во Франции, на этот счет пошутил: вот, мол, как мы, грузины, любим русскую литературу.
Особую роль в этой истории сыграла Аглая Ашешова, библиотекарь и куратор русской коллекции в Парижской университетской библиотеке языков и цивилизаций, а в прошлом сотрудник Пушкинского музея в Санкт-Петербурге. Аглая сразу заметила закономерность и составила список книг, которыми, вероятнее всего, заинтересуются похитители. Благодаря этому многие ценные издания были спасены. Ровно через три месяца двое иностранцев взяли в библиотеке книги из списка Аглаи. Сотрудники были подготовлены: работать с книгами посетители смогли только под надзором персонала. Разочарованные преступники вернулись ночью, но и после взлома библиотеки остались ни с чем, впрочем, знатно наследили, что впоследствии помогло следствию. Удивительно, что поймать их на этот раз полиции так и не удалось.
Любопытен и еще один факт: все кражи были совершены непосредственно после февраля 2022 года, что наводит на мысль о тайном плане по возвращению литературного наследия на родину. Так, например, польский следователь утверждал, что кражи крайне сложно было бы осуществить без вмешательства государства. Однако все эти предположения остаются на уровне спекуляций.
Результатом сотрудничества и обмена данными между несколькими европейскими полициями стало задержание Беки Цирекидзе. Его ДНК совпало с ДНК на обложках украденных книг. У преступника были найдены поддельные читательские билеты, коллекция штампов библиотек и инструменты для реставрации печатных материалов, такие как набор игл и катушки с нитью. Затем — аресты, суды, признания. В том числе от юной Аны Гоголадзе, фамилия которой загадочным образом перекликается с фамилией одного из классиков. Ана призналась, что пошла на дело по зову бывшего мужа. Она в одиночку воспитывала ребенка в Тбилиси и очень нуждалась в деньгах.
Расследование показало: действовала не одна группировка, а несколько банд, подменяющих друг другу книги. Причину столь запутанной схемы выяснить не удалось. Участники банд то ли конкурировали друг с другом за ценную добычу, то ли заметали следы. На суде было названо имя таинственного Максима, русского букиниста, которому, возможно, и отправлялись настоящие Пушкины. Вероятно, заказчиков было значительно больше одного. Большинство изданий скорее всего были распроданы на российских аукционах.
Подытожим: 170 редких книг исчезли, несколько похитителей получили относительно гуманные тюремные сроки, а заказчики так и не были установлены. Большинство книг, очевидно, так никогда и не будут возвращены. Европейские библиотеки наверняка ужесточат правила обращения с редкими изданиями как минимум на русском языке, осознав, что те — лакомый кусочек для коллекционеров.
Не недооценивайте тишину читальных залов. Иногда там кипят такие страсти, что и Достоевский бы позавидовал.
