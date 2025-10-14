Как будет выглядеть Вацлавская площадь в Праге после реконструкции

Сейчас в верхней части площади у Национального музея ведутся строительные работы. Ожидается, что первые трамваи начнут ходить по Вацлавской площади в 2027 году. Трамвайная линия соединит существующие пути на улицах Водичкова и Йиндржишска с верхней частью площади в районе Музея.



Возвращение трамвайного движения является частью долгосрочного плана по улучшению общественного транспорта и превращению площади в более пешеходную зону.