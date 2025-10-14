ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ПРАГЕ

Как будет выглядеть Вацлавская площадь в Праге после реконструкции

Новости 420on
14 октября 2025
11:00
466
Трамваи вернутся на Вацлавскую площадь в Праге после более чем 40-летнего перерыва. Проект реконструкции начался летом 2024 года, и трамвайные пути прокладываются в верхней части площади.
Сейчас в верхней части площади у Национального музея ведутся строительные работы. Ожидается, что первые трамваи начнут ходить по Вацлавской площади в 2027 году. Трамвайная линия соединит существующие пути на улицах Водичкова и Йиндржишска с верхней частью площади в районе Музея.

Возвращение трамвайного движения является частью долгосрочного плана по улучшению общественного транспорта и превращению площади в более пешеходную зону.
трамвай Вацлавская площадь Чехия Прага
