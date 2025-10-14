Как будет выглядеть Вацлавская площадь в Праге после реконструкции
14 октября 2025
11:00
466
Трамваи вернутся на Вацлавскую площадь в Праге после более чем 40-летнего перерыва. Проект реконструкции начался летом 2024 года, и трамвайные пути прокладываются в верхней части площади.
Сейчас в верхней части площади у Национального музея ведутся строительные работы. Ожидается, что первые трамваи начнут ходить по Вацлавской площади в 2027 году. Трамвайная линия соединит существующие пути на улицах Водичкова и Йиндржишска с верхней частью площади в районе Музея.
Возвращение трамвайного движения является частью долгосрочного плана по улучшению общественного транспорта и превращению площади в более пешеходную зону.
Возвращение трамвайного движения является частью долгосрочного плана по улучшению общественного транспорта и превращению площади в более пешеходную зону.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1568
18:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1567
15:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
3244
08:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
33194
22:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4678
11:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4811
18:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
9525
22:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
11896
10:54
8 СЕНТЯБРЯ 2025
11885
18:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
18592
18:00
26 АВГУСТА 2025
13822
09:40
24 АВГУСТА 2025
14282