История о пражской лампе-путешественнице
18 октября 2025
15:00
Карлов мост в Праге окутан бесчисленными легендами и преданиями. Но порой сама жизнь преподносит настолько удивительные истории, что невольно начинаешь верить в магию места.
Автор статьи — Мария Рештованюк, лицензированный гид по Праге и Чехии
История эта связана с местом, имеющим непосредственное отношение к Карлову мосту. Вспоминайте: идешь по Карлову мосту из Старого города на Малую Страну. Проходишь Брунцвика слева, того самого рыцаря, любимчика Цветаевой. И вот с левой же стороны у реки на Кампе стоит дом с милейшим балкончиком. Наверное, это самый известный балкон в Праге. Над ним висит образ Девы Марии, летом цветет герань, а вечерами уютно теплится огонек лампады. Туристы порой удивляются, что в этом доме с очень длинной живут самые обычные люди со своими собственными историями, порой весьма необычными.
Так вот на балконе - три лампы. Все разные. Одну якобы еще в 20-е годы 19 века установил владелец дома после чудесного выздоровления своего чада от тяжелой болезни. Вторую поставили жильцы дома после пережитого сильного наводнения (вероятно, 1784 года). А третья появилась на балконе в благодарность за то, что дом не пострадал во время Пражского восстания 1848 года.
И вот в 1961 году 2 лампы исчезли. В Прагу с визитом засобирался Хрущев. Новотны, президент Чехословакии, по этому поводу очень беспокоился и приказал весь центр усиленно завесить советскими флагами. Он планировал под ручку прогуляться по Королевскому пути с Хрущевым. И вот однажды в упомянутый выше дом заявились рабочие, одну лампу скрутили и сунули в дальний угол на чердаке, другая и вовсе пропала. Вместо них зардели советские флаги...
В 2014 году один из жильцов дома, Мирослав Мароушек, обнаружил на чердаке одну из ламп и решил вернуть ее на место. Для симметрии не хватало той последней, третьей. Тогда он отправился в Йичин на блошиный рынок, где планировал найти замену утерянной лампы. Там он повстречал 75-летнего торговца, который пообещал подыскать ему подходящий экземпляр и для этого пригласил его к себе домой в деревню Брадлецка-Льгота, что, на секундочку, ни много ни мало 1,5 часа езды от Праги. Через несколько дней Мароушек ехал мимо и - раз уж он рядом - решил заехать за лампой. Чистая случайность. Его пригласили в дом на кофе и там на столе он увидел ЕЁ. Оказалось, что торговец был тем самым работягой, который 53 года назад воткнул флаги, а одну из ламп унес с собой! Конечно, он очень раскаивался и денег само-собой не взял.
Так благодаря череде случайностей лампа вернулась на своё место.
У ламп есть имена. Ту, что находится ближе к Влтаве, зовут Йиржина по имени жительницы дома, Йиржины Шугайовой, которая много лет ухаживала за балконом. Это та самая лампа-путешественница. Центральная - Петрушка по имени прачки, которая, если верить рассказу Попелки Биллиановой, жила на чердаке этого дома. А третью звать Эвичка, как и дочку одного из нынешних жильцов дома - в прошлом, к слову, профессионального боксера, Рудольфа Шкривана.
Лампы, между прочим, установлены в правильном порядке. Уже после установки жильцы нашли фотографию известного чешского фотографа Йозефа Судека, сделанную в 1957 году, и убедились, что интуиция электрика не подвела.
А Хрущев в Прагу так и не приехал.
Мария Рештованюк
