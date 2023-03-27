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Скидки недели: промокоды, акции и бонусы в онлайн-магазинах Чехии

Скидки недели: промокоды, акции и бонусы в онлайн-магазинах Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
28 марта
12:40
131
Как сэкономить до 70% на некоторых товарах в Чехии.

Скидки недели: промокоды, акции и бонусы в онлайн-магазинах Чехии

Trenýrkárna.cz – одежда

Скидка 70% на некоторые предметы бренда Styx по промокоду „MEGA“ (действует до 2.4.2023) www.trenyrkarna.cz

Šperky.cz – украшения

Скидка 30% на бренд Hot Diamonds по промокоду „HOT30DIAMONDS“ (до 31.3.2023) www.sperky.cz

Hebe.com – косметика

Скидка 30% на все продукты из каталога "Секреты корейской и японской красоты" при покупке свыше 300 крон по промокоду „HEBECZ30“ (до 27.3.2023) www.hebe.com

Wavita – Витамины и т.д.

Скидка 20% по промокоду „vasekupony20“ (срок действия неизвестно) www.klubzdravi.cz

Dr. Max – аптека

Акция «3 по цене 2» — при покупке любого из 3 отмеченных продуктов бренда Dr.Max самый дешевый вам посчитают за 0,01 Kč (до 31.3.2023) www.drmax.cz

Kerasek.cz – товары для собак

Скидка 10% на весь ассортимент с кодом  „JARO23“ (platnost do 20.4.2023) www.kerasek.cz

 

Источник: facebook.com

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