Скидки недели: промокоды, акции и бонусы в онлайн-магазинах Чехии

Как сэкономить до 70% на некоторых товарах в Чехии.

Trenýrkárna.cz – одежда

Скидка 70% на некоторые предметы бренда Styx по промокоду „MEGA“ (действует до 2.4.2023) www.trenyrkarna.cz

Šperky.cz – украшения

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Hebe.com – косметика

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Wavita – Витамины и т.д.

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Dr. Max – аптека

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Kerasek.cz – товары для собак

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Источник: facebook.com

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