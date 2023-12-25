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Сегодня в Чехии стартуют послерождественские распродажи — какие магазины уже объявили скидки?
27 декабря 2023
13:30
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Сегодня в магазинах официально начинаются послерождественские распродажи, но некоторые компании уже ввели это предложение в своих электронных магазинах за несколько предшествующих дней. Обычно жители Чехии могут совершать покупки в рамках послерождественских распродаж в течение почти всего января. Ритейлеры, с которыми связалось Чешское агентство новостей, ожидают, что в преддверии новогодних праздников спрос будет не только на более дорогую электронику, но и на спортивное снаряжение. Кроме того, по их словам, люди начнут возвращать неподходящие подарки.
Интернет-магазин Alza.cz предлагает скидки от 5 до 50%. «Это традиционно популярная среди покупателей скидочная акция, в ходе которой они тратят деньги или ваучеры, которые нашли под елкой», — сказала пресс-секретарь Элишка Чержовска. По ее словам, скидки распространяются на товары всего ассортимента, включая электронику, зимнее спортивное оборудование, игрушки и рождественские подарочные наборы.
Интернет-магазин Datart начал послерождественские распродажи в канун Рождества, а розничные магазины присоединились к ним сегодня. «Можно ожидать, что спрос на крупную бытовую технику будет высоким. Кроме того, люди наверняка совершат покупки, которые давно откладывали и теперь решились порадовать себя», — сказала пресс-секретарь Петра Псоткова. С понедельника, 25 декабря, в магазине iStyle.cz действуют скидки на избранные продукты Apple.
Магазины Intersport также начинают построждественские распродажи с сегодняшнего дня, и они продлятся до февраля. Размер скидок в среднем составляет от 40 до 50%, сообщила ČTK менеджер по маркетингу Люция Курикова. В прошлом году, по ее словам, скидки были примерно такими же. Спросом будут пользоваться горное снаряжение и санки. По ее словам, в январе обычно повышаются продажи в категории фитнеса. «Послерождественские скидки будут проходить в несколько волн, и мы готовимся к ним, чтобы эффективно освободить запасы для новых весенних коллекций», — добавила она.
Компания Zoot, специализирующаяся на модной одежде, ожидает небольшого снижения продаж в период после Рождества по сравнению с прошлым годом. «Эта оценка основана на аналогичном снижении спроса в рождественский сезон», — сказал генеральный директор Дэвид Степанек. Новые из осенне-зимних коллекций добавит в продажу компания по производству одежды Blažek. «Мы планируем снизить показатели распродажных предложений и, напротив, немного увеличить продажи по обычным ценам», — сообщили Чешскому агентству новостей в компании.
В магазинах игрушек Bambule выбор особых предложений ограничен по сравнению с прошлым годом. «Это связано со скидочными акциями, которые мы уже провели перед Рождеством», — сказала директор по маркетингу Яна Крчкова.
По данным компании Upgates, предоставляющей решения для создания и размещения интернет-магазинов, после праздников в онлайн-магазины вернулось около 7,7% предрождественских заказов. В основном это модные товары. Например, более пятой части купленной обуви отправляется обратно.
Товары, купленные онлайн, можно вернуть в течение 14 дней со дня получения, но в обычных магазинах сроки возврата могут отличаться. Покупатель должен иметь при себе необходимые документы, например чек. Если речь не идет о браке, товар должен быть возвращен без повреждений, говорится в пресс-релизе консалтинговой компании V4 Group.
Интернет-магазин Datart начал послерождественские распродажи в канун Рождества, а розничные магазины присоединились к ним сегодня. «Можно ожидать, что спрос на крупную бытовую технику будет высоким. Кроме того, люди наверняка совершат покупки, которые давно откладывали и теперь решились порадовать себя», — сказала пресс-секретарь Петра Псоткова. С понедельника, 25 декабря, в магазине iStyle.cz действуют скидки на избранные продукты Apple.
Магазины Intersport также начинают построждественские распродажи с сегодняшнего дня, и они продлятся до февраля. Размер скидок в среднем составляет от 40 до 50%, сообщила ČTK менеджер по маркетингу Люция Курикова. В прошлом году, по ее словам, скидки были примерно такими же. Спросом будут пользоваться горное снаряжение и санки. По ее словам, в январе обычно повышаются продажи в категории фитнеса. «Послерождественские скидки будут проходить в несколько волн, и мы готовимся к ним, чтобы эффективно освободить запасы для новых весенних коллекций», — добавила она.
Компания Zoot, специализирующаяся на модной одежде, ожидает небольшого снижения продаж в период после Рождества по сравнению с прошлым годом. «Эта оценка основана на аналогичном снижении спроса в рождественский сезон», — сказал генеральный директор Дэвид Степанек. Новые из осенне-зимних коллекций добавит в продажу компания по производству одежды Blažek. «Мы планируем снизить показатели распродажных предложений и, напротив, немного увеличить продажи по обычным ценам», — сообщили Чешскому агентству новостей в компании.
В магазинах игрушек Bambule выбор особых предложений ограничен по сравнению с прошлым годом. «Это связано со скидочными акциями, которые мы уже провели перед Рождеством», — сказала директор по маркетингу Яна Крчкова.
По данным компании Upgates, предоставляющей решения для создания и размещения интернет-магазинов, после праздников в онлайн-магазины вернулось около 7,7% предрождественских заказов. В основном это модные товары. Например, более пятой части купленной обуви отправляется обратно.
Товары, купленные онлайн, можно вернуть в течение 14 дней со дня получения, но в обычных магазинах сроки возврата могут отличаться. Покупатель должен иметь при себе необходимые документы, например чек. Если речь не идет о браке, товар должен быть возвращен без повреждений, говорится в пресс-релизе консалтинговой компании V4 Group.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM