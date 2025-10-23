Польша остается выгодной для чешских покупателей, Германия — дороже

Сравнение цен в магазинах сети Lidl в Либерце, польской Богатыне и немецком Циттау показало, что за последний месяц стоимость продуктовой корзины почти не изменилась. В пересчете покупки в Чехии обошлись в среднем в 423,8 чешской кроны, в Польше — 439,7, а в Германии — 452,7 кроны.





Наиболее заметные изменения касаются овощей, фруктов и яиц. Цены на молоко в Польше немного снизились, в Чехии остались стабильными, а в Германии после пересчета стали чуть выше. В целом, Польша все еще выгодна для закупок молочных продуктов, масла и овощей, тогда как Германия для чешских покупателей остается самой дорогой.