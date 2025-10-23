Польша остается выгодной для чешских покупателей, Германия — дороже
23 октября 2025
18:00
400
Чехи по-прежнему активно ездят за покупками за границу, особенно в Польшу, где продукты стоят дешевле, чем дома. Однако разница постепенно сокращается, главным образом из-за колебаний валютных курсов.
Сравнение цен в магазинах сети Lidl в Либерце, польской Богатыне и немецком Циттау показало, что за последний месяц стоимость продуктовой корзины почти не изменилась. В пересчете покупки в Чехии обошлись в среднем в 423,8 чешской кроны, в Польше — 439,7, а в Германии — 452,7 кроны.
Наиболее заметные изменения касаются овощей, фруктов и яиц. Цены на молоко в Польше немного снизились, в Чехии остались стабильными, а в Германии после пересчета стали чуть выше. В целом, Польша все еще выгодна для закупок молочных продуктов, масла и овощей, тогда как Германия для чешских покупателей остается самой дорогой.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
22 ОКТЯБРЯ 2025
3762
10:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
14663
19:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
2207
08:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
2560
15:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1595
11:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
5134
13:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
2342
15:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
3710
08:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
33194
22:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4678
11:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4811
18:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
9525