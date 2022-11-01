Четыре мистических места в Чехии, которые стоит посетить

В Чешской Республике невероятно много мистических мест – замков, крепостей, костелов, городов.

Мы выбрали четыре мистических места, которые не пользуются популярностью среди обычных туристов. С одним из них связаны мрачные легенды, в другом – происходили события, изменившие ход истории, в третьем собирались последователи сект, а последнее будто выросло из скалы.

Липанский курган

Однажды за одни сутки тут погибло более двух тысяч воинов. Среди них был военачальник, гуситский вождь и предводитель таборитов Прокоп Голый. Во время Гуситских войн масштабная битва произошла 30 мая 1434 года неподалеку от селения Липаны в Богемии. На одной стороне были католики и утраквисты. На другой – табориты и так называемые «сироты». В результате битвы армия таборитов и «сирот» была разбита. Этот бой принято считать одним из решающих моментов Гуситских войн.

Через некоторое время после битвы, королем Чехии стал Император Сигизмунд. Согласно некоторым источникам, зная масштаб битвы и ее последствия, он сказал такую фразу: «Чехи могут быть побеждены только чехами».

Долгое время ничто не напоминало о масштабной битве у Липан. Лишь в 1881 году на холме появился мемориал, посвященный великому сражению.

Координаты GPS: 50°1'43.032"N, 14°56'13.415"E

Исчезнувший (проклятый) замок

Если этот замок и был на самом деле, то сейчас от него осталось только одно название. На местности можно лишь разглядеть очертания объекта, который когда-то существовал. В 1913 году историк Антонин Цехнер отмечал, что тут сохранились следы подвалов. В 1937 году краевед Ян Реннер писал, что на месте так называемого «исчезнувшего» замка действительно есть следы достаточно крупного объекта. Некоторые историки уверены, что во времена Средневековья тут находилась крепость, которая служила для охраны торговых путей. Другие утверждают, что постройка появилась гораздо раньше – во времена кельтов.

С исчезнувшим замком связано множество жутких легенд. Одна из них гласит, что когда-то замок облюбовали грабители. Свою добычу – ворованные сокровища – они прятали в подземельях замка. Грабители впали в зависимость от своих сокровищ и остались с ними навсегда. Теперь, когда наступает полнолуние, на месте бывшего замка можно услышать лязг цепей, который сопровождает появление двенадцати фигур в белом. Они несут открытый гроб. Согласно легенде, если человек станет свидетелем этого зрелища, то будет проклят.

Координаты GPS: 50°0'23.481"N, 13°49'53.633"E

Исписанные скалы

В трех километрах к югу от Живогоште (Živohoště) над Слапской плотиной (Slapská přehrada) возвышаются крутые скалы. На них можно разглядеть надписи, которые появились тут в 17 веке. Около скал тайно собирались члены еретических сект, которые и оставили после себя странные надписи.

Координаты: GPS: 49°43'56.544"N, 14°25'33.784"E

Град Валечов

Создается ощущение, что замок буквально вырастает из скалы. По сути это действительно так. Валечов вырезан из скалы, а верхняя часть достроена. Попасть в замок-крепость можно через отверстие в скале, поднявшись по ступенькам и коридорам – наверх.

У замка долгая история. Считается, что он был построен в 1300 году. Во время Гуситских войн Валечов был разрушен. Позже его восстановили. У Валечова постоянно менялись владельцы. Появилась легенда, что замок приносит несчастья всем своим хозяевам. А может, жить в скалах было не слишком комфортно? В 17 веке Валечов купила знатная семья Валленштейнов. Но никто из родственников не хотел жить или хотя бы изредка навещать замок. Валечов медленно приходил в запустение.

Вокруг замка «разбросаны» небольшие скальные домики. Когда-то давно там жили люди, возможно, охрана замка. В 18 – 19 веках Валечов стал пристанищем бедняков, тут скрывались преступники, прятали награбленное воры. В начале 20 века бедняков выселили, а Валечов стал исторической достопримечательностью.

Координаты GPS: 50°30'38.43" N, 15°1'35.03" E

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день