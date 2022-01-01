Отложили или отменили рейс? Как получить компенсацию в Чехии

В настоящее время аэропорты в Европе, а также во всем мире сталкиваются с проблемами. Виной тому нехватка персонала, вызванная массовыми увольнениями персонала авиакомпаний во время пандемии covid-19. Во время текущего рекордного интереса к путешествиям рейсы все чаще задерживаются или отменяются. Как избежать неприятностей и в каком случае вы имеете право на компенсацию?

Ситуация в большинстве европейских аэропортов на данный момент действительно плачевная, и отпуск очень часто сопровождается ситуациями, которые способны вывести нас из себя. Уже недостаточно прости приехать за два часа до вылета. Авиакомпании или аэропорты рекомендуют быть на месте за целых четыре часа до вылета, — и даже в этом случае нет гарантии, что вы успеете зарегистрироваться, ведь в некоторых аэропортах не хватает персонала, а бывает, что и на весь аэропорт открывается только одна стойка для регистрации.

Так что же делать, если эти проблемы прервали наш отпуск?

В некоторых случаях вы можете иметь право на финансовую компенсацию. Право на компенсацию вытекает из Регламента Европейского парламента и Совета № 2161/2004 и распространяется на вас автоматически, если:

— рейс начинается на территории государства-члена;

— рейс заканчивается на территории государства-члена и также выполняется европейской авиакомпанией. Законодательство также причисляет сюда Норвегию, Швейцарию и Исландию.



Задержка рейса — право на питание и проживание

При задержке самолета более чем на 2 часа при рейсе до 1500 км, более чем на 3 часа при рейсе до 3500 км или более чем на 4 часа при более дальних рейсах авиакомпания обязана предоставить пассажирам прохладительные напитки. Вы имеете право на еду и напитки даже в случае задержки, вызванной факторами, не зависящими от самой авиакомпании. В большинстве случаев пища предоставляется в виде ваучера, который необходимо забрать в соответствии с инструкциями перевозчика на определенной стойке. Сумма компенсации обычно покрывает покупку воды и багета или небольшого перекуса.

Если вам придется ждать вылета самолета до следующего дня, вы также имеете право на проживание, питание и транспорт из аэропорта и в аэропорт.

Задержка рейса – право на финансовую компенсацию

Вы можете потребовать финансовую компенсацию, если ваш рейс задерживается как минимум на 3 часа по сравнению с запланированным временем прибытия в конечный пункт назначения.

Важной информацией является то, что право на компенсацию возникает только в случае задержки самолета по вине авиакомпании. Например, техническая неисправность самолета, задержка персонала авиакомпании и т. д.

Вы не можете требовать компенсацию за задержку рейса, если произошли чрезвычайные обстоятельства, не зависящие от авиакомпании, такие как:

— плохая погода;

— нестабильная политическая ситуация или ситуация с безопасностью во время отъезда или прибытия и связанные с этим беспорядки и другие осложнения.

Отмененный рейс – право на питание, проживание и замену рейса

Если рейс отменен, перевозчик должен предложить вам альтернативный транспорт до конечного пункта назначения. Если авиакомпания не может найти вам замену рейса с вылетом в течение двух дней, попросите организовать перевозку с другими авиакомпаниями.

Вы также имеете право на прохладительные напитки, в количестве достаточном для вашей продолжительности ожидания нового рейса, или на предоставление жилья, если ваш новый вылет задерживается как минимум на одну ночь по сравнению с запланированным. Если авиакомпания не предлагает вам размещение, вы можете все организовать самостоятельно, а затем запросить возмещение у перевозчика на основании документов.

Отмененный рейс — право на финансовую компенсацию

Даже в случае отмены рейса вы имеете право на компенсацию. Однако здесь важно время, когда перевозчик сообщил вам об отмене рейса.

Право на компенсацию теряет силу, если перевозчик информирует вас об отмене рейса:

— ранее чем за 14 дней до запланированного рейса;

— от 14 до 7 дней до вылета по расписанию и вам предлагается альтернативная стыковка с вылетом максимально на 2 часа раньше и прибытием не позднее, чем на 4 часа позже;

— менее чем за 7 дней до вылета по расписанию и вам предлагается альтернативная стыковка с вылетом максимально на 1 час раньше и прибытием не позднее, чем на 2 часа позже.

Опять же, авиакомпания не обязана выплачивать финансовую компенсацию в случае отмены рейса по непредвиденным обстоятельствам.

Просим компенсацию у авиакомпании

Если на основании информации вы пришли к выводу, что имеете право на компенсацию за задержку рейса, воспользуйтесь формой жалобы Европейского Союза. Отправьте запрос по почте или в электронном виде в авиакомпанию, выполнявшую рейс.

При этом вам придется предоставить все возможные документы и доказательства, связанные с задержкой рейса:

— информация о данном рейсе (дата, номер рейса, номер бронирования, пункт отправления и назначения);

— посадочный талон;

— фото табло отправления, показывающее задержку (если вы его сделали);

— подтверждение задержки из аэропорта — конечно, можно документально зафиксировать эти факты и на основании графиков отправления, но выданный документ облегчает получение компенсации;

— ваши контактные данные;

— возможно квитанции с необходимыми расходами (питание, гостиница и т.д.).

Отправьте копии в авиакомпанию, и сохраните оригиналы документов. Чем больше документов вы предоставите, тем выше надежда на компенсацию.

К сожалению, время от времени вы будете сталкиваться с небольшим сопротивлением со стороны авиакомпаний, чтобы они выплатили вам даже обоснованную компенсацию. Вам попытаются навязать другие формы компенсации, такие как скидки на другие рейсы, подарочные сертификаты, или сумма компенсации будет заметно меньше. Если вы не хотите оставлять ситуацию в покое, когда уже потрудились создать заявку, то можно обратиться в профессиональные компании, защищающие права пассажиров.

Примером может служить сервис vasenaroky.cz. Они берут от 25 до 30% от полученной финансовой компенсации от авиакомпании за свои услуги. К их услугам лучше прибегнуть после того, как вы уже самостоятельно предприняли попытку связаться с авиакомпанией, но не получили ответа за продолжительный период времени.

Размер финансовой компенсации за задержку или отмену рейса

При соблюдении условий, указанных в статье, размер компенсации зависит от продолжительности данного рейса.

Размер компенсации в зависимости от продолжительности полета:

250 евро на расстояние до 1500 км,

400 евро на расстояние от 1500 км до 3500 км, при перелетах в пределах ЕС, все рейсы свыше 1500 км (включая зарубежные регионы),

600 евро на расстояние более 3500 км.

Если вы не уверены, на какую сумму можете претендовать, вы можете обратиться в службу поддержки потребителей dTest по телефону 299 149 009.

Источник: dtest.cz, zajezdy.cz

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