Двое преступников хотели похитить дочь чешского бизнесмена. Женщине удалось вырваться и сбежать

По данным полиции, двое вооруженных мужчин из Высочины пытались похитить дочь южноморавского бизнесмена. Женщина от них убежала. Полиция задержала вероятных преступников — представитель полиции Павел Шваб сообщил сегодня журналистам, что обоим мужчинам грозит от пяти до 12 лет тюрьмы за попытку вымогательства.

В качестве предполагаемого или возможного мотива преступления полиция назвала разногласия в бизнесе, например, долг. Однако отец жертвы нападения заявил, что такого спора или долга не было и что нападавшие, вероятно, хотели обогатиться за его счет.

Подозреваемые долго преследовали автомобиль женщины и в прошлую пятницу перегородили ей дорогу двумя автомобилями. Женщина отказалась выходить и заперлась в машине. Один из нападавших вытащил револьвер, разбил оружием боковое стекло и распылил внутрь перцовый баллончик.

«Сразу же в проеме появилось ружье, прозвучала угроза убийством и призыв немедленно выйти и сесть в автомобиль обвиняемого», — описал случай Шваб. Драматическую ситуацию существенно изменило приближение другого транспортного средства к заблокированному месту на дороге. Когда нападавшие бросились закрывать двери своих автомобилей, чтобы пропустить транспортное средство, перепуганная жертва воспользовалась ситуацией и побежала к автомобилю, в котором ехали двое удивленных в тот момент мужчин.

«Они отвезли женщину в безопасное место и одолжили ей мобильный телефон, чтобы она могла связаться с полицией», — сказал Шваб. К расследованию дела приступила полиция Годонина и Южно-Моравский уголовный розыск. В тот же вечер преступники были арестованы.

Источник: ceskenoviny.cz

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