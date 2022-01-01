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Чешские СМИ: Авиакомпании и аэропорты, которые чаще других отменяют и откладывают рейсы. Последние данные

Чешские СМИ: Авиакомпании и аэропорты, которые чаще других отменяют и откладывают рейсы. Последние данные

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anastasiia-kn
29 июля
16:00
392
Почти все авиакомпании Европы сейчас все чаще отменяют рейсы и поднимают цены на билеты. Это связано с тем, что вся Европа страдает от роста цен на топливо и острой нехватки бортпроводников, ушедших из отрасли и не вернувшихся после пандемии. Как же выбрать правильный рейс в этой ситуации?

Чешские СМИ: Авиакомпании и аэропорты, которые чаще других отменяют и откладывают рейсы. Последние данные

По возможности избегайте аэропортов с наибольшими проблемами пропускной способности и используйте менее загруженные из них. Список наиболее «пострадавших» аэропортов составил американский журнал Forbes на основе данных онлайн-турагентства Hopper.

 

Европейские аэропорты с самыми большими проблемами

  • Аэропорт Брюсселя (BRU), Бельгия — 72% задержанных, 2,5% отмененных рейсов
  • Международный аэропорт Франкфурта (FRA), Германия - 68% задержанных, 7,8% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Эйндховена (EIN), Нидерланды - 67% задержанных, 1,8% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Лутон (LTN), Великобритания - 66% задержанных, 2,7% отмененных рейсов.
  • Международный аэропорт имени Ференца Листа (BUD), Венгрия - 65% задержанных, 2,1% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Лиссабона (LIS), Португалия - 65% задержанных, 4,8% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Шарль-де-Голль (CDG), Франция - 62% задержанных, 3,1% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Схипхол (AMS), Нидерланды — 61% задержанных, 5,2% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Лазурный Берег (NCE), Франция - 60% задержанных, 3,4% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Гатвик (LGW), Великобритания - 59% задержано, 1,4% отменено.

Статистика основана на данных за период первой недели июля и учитывает абсолютные, а не относительные значения. Например, Хитроу не попал в список, хотя задержки там могли затронуть гораздо больше пассажиров из-за размеров аэропорта.

 

Аэропорты с наименьшей задержкой

Также предлагаем список аэропортов с наименьшими проблемами с пунктуальностью:

  • Аэропорт Бергамо/Орио-аль-Серио (BGY), Италия – 3% задержанных, 1,0% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Гран-Канария (LPA), Испания — 8% задержанных, 0,3% отмененных рейсов.
  • Международный аэропорт имени Анри Коанды(OTP), Бухарест, Румыния - 10% задержанных, 1,7% отмененных рейсов.
  • Международный аэропорт Дублина (DUB), Ирландия - 15% задержанных, 1,6% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Фонтанаросса (CTA), Катания, Италия – 16% задержанных, 1,1% отмененных рейсов.
  • Аэропорт имени Адольфо Суареса(MAD), Мадрид, Испания - 19% задержанных, 0,4% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Аликанте (ALC), Испания - 20% задержанных, 3,4% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Марселя (MRS), Франция - 20% задержанных, 2,0% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Орли (ORY), Париж, Франция - 21% задержанных, 1,2% отмененных рейсов.
  • Аэропорт Малаги (AGP), Испания – 24% задержанных, 3,3% отмененных рейсов.

Этот обзор показывает, что в небольших и менее загруженных аэропортах меньше проблем, чем в крупнейших авиаузлах. Например, во Франции, в Марселе и Орли в Париже время ожидания меньше, чем в Ницце и аэропорту Шарля-де-Голля в Париже.

 

Авиакомпании с операционными проблемами

Если вы хотите ознакомиться со списком авиакомпаний с наибольшим количеством отмененных рейсов, американский Forbes составил их список на основе данных Mabrian:

  • EasyJet
  • Turkish Airlines
  • Scandinavian Airlines
  • Wizz Air
  • Vueling
  • TUI fly
  • Wizz UK
  • United
  • Air Europa
  • Saudia

Но и здесь это только абсолютное количество отмененных рейсов. EasyJet выполняет больше маршрутов, чем любой другой перевозчик. В относительном выражении процент отмененных рейсов (5,5%) ниже, чем у многих других авиакомпаний.

 

Советы, которые облегчат путешествие

  • Если есть возможность, выбирайте самый ранний рейс
  • Возьмите дополнительный выходной, чтобы избежать потери нервов из-за опозданий и не бояться возможных изменений в планах
  • Еще один совет — путешествовать летом только с ручной кладью.
  • Оформите страховку от отмены рейса
  • Покупайте билеты напрямую у авиакомпании, чтобы вам не приходилось вносить какие-либо изменения через третьих лиц
  •  

Источник: forbes.cz

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