Два чеха за 24 дня объехали всю Чешскую республику на велосипедах

Вместо того, чтобы провести отпуск на пляже у моря, двое жителей Остравы сели на велосипеды и объехали всю Чехию за 24 дня. Иногда их путь был совсем нелегким.

«Мы думали об этом в декабре. Нам нравится активный отдых, но мы не хотели просто ездить из пункта А в пункт Б и возвращаться по тому же маршруту. Поэтому мы решили быть как можно ближе к чешской границе и отправиться в самую северную, самую западную, самую южную и самую восточную точки Чехии. И нам это удалось», — сказал 41-летний Давид Бенек, который работает оператором производства.

В путешествии его сопровождал коллега, Роберт Хлупаты, который на два года старше. Им обоим сначала пришлось спросить у своего работодателя, могут ли они взять отпуск сразу на четыре недели. Они понятия не имели, как быстро они справятся с путешествием.

«К счастью, на работе проблем не было, поэтому 2 июля мы отправились из Остравы в Слезскую Харту, а затем дальше на север. Вернулись в Остраву в понедельник, 25 июля. У нас еще есть несколько дней отпуска, чтобы отдохнуть», — улыбнулся Бенек.

В общей сложности они проехали за это время более двух тысяч километров. Выход на Врбатову туру они отмечают как самый сложный участок, когда проехали более 20 километров по Собровскому уклону. «Этап в Южной Моравии тоже был сложным. На нас обрушились сильные тропические штормы. До этого по дорогам ездила сельскохозяйственная техника», — пояснил Хлупаты, добавив, что в день они проезжали от 80 до 90 километров.

«Только на юге за день удалось проехать 120 километров», — добавил велосипедист.

Оба прошли подготовку перед своим первым большим путешествием, но до сих пор счастливы, что обошлись без проблем со здоровьем. «Мы только однажды столкнулись с технической неисправностью моего велосипеда. Но это было решено за день», — рассказал Бенек.

Оба с улыбкой вспоминают, как по вечерам находили открытые магазины. В основном их выручали вьетнамские круглосуточные магазины, работавшие до 9 вечера. На обед обычно ходили в ресторан, ночевали под открытым огнем, в кемпингах, а также на автобусной остановке.

«Однажды мы даже спали в ресторане у бара. Это было в Беле-над-Радбузой. Мы остановились там выпить пива, но разразился сильный шторм. Хозяйка спросила нас, где мы будем спать, а когда сказали, что не знаем, предложила нам остаться в ресторане».

Оба согласились, что им повезло, что на их пути были хорошие люди, которые их подбадривали. И они уже планируют следующую поездку. Возможно, в следующем году чехи попытаются объехать границы Словакии.

Источник: novinky.cz