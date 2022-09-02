Чешские СМИ: Китайская компания UnionPay блокирует россиянам платежные карты

«Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах», — сообщает РБК.
«Китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay»— цитирует сайт РБК источник в финансовом секторе.
Источник в банке объяснил неофициальный запрет санкционными опасениями и сказал, что карты UnionPay перестали работать для россиян еще весной. UnionPay отказался работать с крупнейшим кредитором России, государственным банком Сбербанк, и приостановил переговоры с другими банками, опасаясь вторичных санкций, сообщил РБК в апреле.
Россияне, получившие карты UnionPay в российских банках, с тех пор сообщают о проблемах с платежами в США, Израиле, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Китай не присоединился к западным санкциям против России из-за ее вторжения в Украину и отказался критиковать Москву.
Несмотря на увеличение объемов закупаемой у России энергии, Китай в значительной степени соблюдает западные санкции, ограничивая, как сообщается, экспорт автомобилей, смартфонов и других товаров в Россию.
Источник: novinky.cz, rbc.ru
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день