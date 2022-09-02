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Чешские СМИ: Китайская компания UnionPay блокирует россиянам платежные карты

Чешские СМИ: Китайская компания UnionPay блокирует россиянам платежные карты

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
02 сентября
16:52
588
Китайская финансовая компания UnionPay, предоставляющая одноименную систему платежных карт, перестала принимать карты, выпущенные российскими банками, из-за страха перед санкциями, как пишет сайт The Moscow Times. В то же время спрос на платежные карты UnionPay в России увеличился с момента ухода компаний Visa и Mastercard после начала войны с Украиной.

Чешские СМИ: Китайская компания UnionPay блокирует россиянам платежные карты

«Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах», — сообщает РБК.

«Китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay»— цитирует сайт РБК источник в финансовом секторе. 

Источник в банке объяснил неофициальный запрет санкционными опасениями и сказал, что карты UnionPay перестали работать для россиян еще весной. UnionPay отказался работать с крупнейшим кредитором России, государственным банком Сбербанк, и приостановил переговоры с другими банками, опасаясь вторичных санкций, сообщил РБК в апреле. 

Россияне, получившие карты UnionPay в российских банках, с тех пор сообщают о проблемах с платежами в США, Израиле, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Китай не присоединился к западным санкциям против России из-за ее вторжения в Украину и отказался критиковать Москву. 

Несмотря на увеличение объемов закупаемой у России энергии, Китай в значительной степени соблюдает западные санкции, ограничивая, как сообщается, экспорт автомобилей, смартфонов и других товаров в Россию.
 

Источник: novinky.cz, rbc.ru

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