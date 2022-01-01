Чек-лист: 22 лайфхака, чтобы подготовиться к командировке или турпоездке

Мы поэтапно разберем все шаги, которые стоит выполнить, чтобы на 100% подготовиться к любому путешествию и предусмотреть возможные ситуации. Сохраните статью себе в закладки — уверены, вы к ней вернетесь не раз!
Этап 1. Организация путешествия
Правильная подготовка — 50% успеха любой поездки, а предусмотрительность позволяет экономить крупные суммы на билетах. Что же стоит предпринять за несколько недель/месяцев до путешествия?
— Сравнение цен билетов. Наиболее известный сайт по поиску дешевых авиабилетов — Skyscanner, но есть и его чешский аналог — cestujlevne.com. Покупая билеты там, вы сможете сравнить наценку разных посредников по продаже билетов. Особенно много билетов по выгодным ценам или туров с проживанием в отелях можно найти в разделе «акционные предложения», где сами пользователи портала делятся своими маршрутами и местами, наиболее удачными для посещения.
— Отслеживание цен. Если вам заранее известна дата поездки и ее нельзя изменить, задолго до покупки билета можно включить на сайте опцию «Отслеживать цены» на выбранные направление и дату. Как только цена снизится, вы получите оповещение на почту.
— Опция «Самый дешевый месяц». Если подвинуть даты на неделю или даже на месяц для вас не проблема, то в графе «Дата» выберите опцию «Весь месяц» и «Самый дешевый месяц» на сайте Skyscanner. Цены в непопулярном сезоне иногда падают на 70% и больше.
— Опция «Добавить аэропорты поблизости». Не забудьте также отметить опцию «Добавить ближайшие аэропорты» в поиске. Вылетая, например, из Праги, вы также увидите выгодные предложения рейсов из Брно, Вены, Братиславы, Катовице и т. д.
Как выбрать опции «Добавить аэропорты поблизости» и «Самый дешевый месяц» на сайте Skyscanner
Этап 2. Готовим смартфон к поездке
Установите все необходимые приложения заранее дома, а не когда услуга или сервис уже нужны срочно. Даже если кажется, что та или иная функция вам не понадобится, все равно лучше иметь готовые установленные решения на любой случай. Что можно и нужно установить на телефон?
— Приложение для быстрого перевода денег
Не только возьмите с собой наличные в местной валюте (также в долларах или евро, желательно — мелкими купюрами), но и не забудьте предупредить свой банк о путешествии и месте назначения, чтобы платежную карту не заблокировали из-за подозрительной активности в другой стране.
В путешествии планы могут резко измениться. Например, вам может срочно потребоваться получить денежный перевод или выслать деньги близким вне ЕС. В таких случаях SWIFT-переводы грозят заметной комиссией. Через банк перевод обойдется намного дороже, чем хотелось бы, из-за невыгодного курса и стоимости самого перевода.
Что делать?
Скорость перевода в путешествиях иногда критично важна. Быстрее и экономичнее заранее скачать, например, приложение KoronaPay.
Отправить деньги через приложение можно сразу на карту или в ближайший пункт выдачи, где можно забрать наличные.
Как перевести деньги с помощью приложения Koronapay
— Приложения с географическими картами страны/GoogleMaps офлайн
Сэкономить мобильный трафик в роуминге можно, загрузив еще до поездки географические офлайн-карты, например Maps.me. Если в аэропорту или в гостинице вдруг будет плохой интернет, то так вы сбережете свои нервы.
Приложение Maps Me — бесплатные офлайн-карты
Схожая функция есть в GoogleMaps. Откройте приложение на телефоне или планшете и зайдите в свой аккаунт. Затем найдите интересующую вас местность. Далее:
-
Нажмите на круглый аватар вашего профиля.
-
Выберите внизу «Офлайн-карты».
-
Нажмите «Выбрать карту».
-
Вы увидите область скачивания на карте. Проверьте, что это именно та местность, карту которой вы хотите скачать, или переместите прямоугольник на нужную часть города.
-
Нажмите «Скачать».
Готово! Теперь вы сможете найти карту в разделе «Офлайн-карты» и спокойно передвигаться по городу.
— Виртуальная сим-карта
Проверьте, поддерживает ли ваш cмартфон или электронные часы функцию eSIM. Если да, вам будет выгоднее сразу установить виртуальную сим-карту той страны или стран, куда вы направляетесь. Таким образом вы сэкономите время на покупке сим-карты и ее активации у нового оператора, а также деньги на покупку нового тарифного плана. Выбрать тариф (количество минут на звонки, смс и интернет) и активировать карту можно еще до начала путешествия.
Некоторые сервисы, например Drimsim, предлагают возврат средств, если вы ни разу не воспользуетесь eSIM во время поездки.
Как выглядит приложение Drimsim
— Приложение для такси и скидок
На всякий случай установите на телефон несколько приложений по вызову такси. Так вы повысите вероятность, что поблизости всегда найдется машина с выгодной ценой поездки.
Например, для путешествий по Европе «стандартные» приложения — это Bolt и Uber.
Приложение такси Bolt
Приложение такси Uber
Вот примеры приложений такси, которые можно установить, в зависимости от страны, куда едете:
|
Приложение такси
|
Где работает?
|
Яндекс. Go
|
Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Сербия, Молдова
|
Grab
|
Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Камбоджа, Филиппины, Малайзия, Мьянма
|
OlaCabs
|
Индия, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания
|
Gett
|
Израиль, Россия, Великобритания
|
Easy Taxi
|
Аргентина, Бразилия, Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, Мексика, Уругвай, Перу
|
DiDi
|
Китай
|
Uklon
|
Украина (Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Сумы, Чернигов, Белая Церковь)
|
Lecab
|
Франция
|
Careem
|
Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливан, Пакистан, Кувейт, Египет, Марокко (не везде), Иордания, Турция, Палестина, Ирак, Судан
|
Cammeo
|
Хорватия, Сербия и часть Словении
Источник: aleksblog.com
Второй полезный совет — заранее проверьте примерную стоимость такси от аэропорта/вокзала до места назначения. Убедитесь, что ваша платежная карта привязана к приложению. Возможно, вы устанете в дороге, а заблаговременная подготовка сбережет силы и позволит не переживать о трансфере (или его стоимости).
— Приложения со скидками
Если планируете посещать местные рестораны, аттракционы и развлечения, поищите заранее приложения со скидками. Для этого можно воспользоваться GoogleTranslate и перевести слова «скидка», «купоны», «дисконт» на местный язык страны, куда собираетесь лететь. Потом введите это слово и название страны в поиск на GooglePlay или AppStore.
У некоторых сетей закусочных бывают свои отдельные приложения каждой страны, где они представлены. К примеру, можно найти местные предложения от сети McDonald’s:
Предложения от McDonald’s в Чехии
Этап 3. Проверяем и собираем чемодан, который сдадим в багажное отделение
Правильная последовательность сборов и качественный легкий чемодан — залог приятного путешествия. Что стоит помнить про сбор чемодана?
— Проверка целостности чемодана за неделю до путешествия. Неприятно обнаружить, что еще в прошлой поездке у чемодана отлетело колесико, а вы собирались его починить, но забыли.
— Фото внешнего вида чемодана, который вы сдаете в багаж. Если сразу при получении багажа в аэропорту вы зафиксируете повреждения и заявите о них, вам будет положена компенсация, замена либо ремонт чемодана из средств страховой, услугами которой пользуется авиакомпания. Лучше иметь фото «до», чтобы доказать факт нарушения правил перевозки багажа.
— Перепроверка разрешенного размера и веса багажа. Например, входит ли в список дополнительно разрешенных единиц дамкая сумка, сумка для ноутбука и т. д.
— Power-bank и другую технику вы переложили в ручную кладь. Батарея неисправного телефона может перегреться и спровоцировать опасную ситуацию при транспортировке багажа. Поэтому лучше держать такое устройство под рукой, чтобы иметь возможность быстро его достать.
— Колпачки косметических средств и других жидкостей, которые вы сдаете в багаж, надежно зафиксированы, а сами косметические баночки лежат в отдельном пакете. Вещи в багаже часто неаккуратно кидают, так что ваш любимый крем может случайно открыться и испортить вашу одежду.
После перелета, если авиакомпания задержала багаж:
— Для компенсации нужно сохранить чеки на покупки, совершенные по причине утери багажа. Если чемодан потеряли или даже задержали, вам будет легче настоять на компенсации с доказательствами вынужденных расходов.
Этап 4. Собираем ручную кладь и проходим регистрацию
— Заранее зарядите все гаджеты, а затем положите зарядки от телефона/наушников в ручную кладь. Позаботьтесь о том, чем занять себя в поездке, если не собираетесь спать. Скачайте фильмы пря просмотра офлайн, подготовьте бумажные/электронные книги, которые давно собирались прочесть, но не хватало времени.
— Возьмите с собой в ручную кладь вещи, чтобы:
-
утеплиться: носки, шарф, тапочки (помните, что в самолете может быть намного холоднее, чем в климате, откуда/куда вы вылетаете);
-
поспать: плед, подушка, маска для сна, беруши;
-
не заскучать: планшет, телефон (подставка для телефона), жесткий диск с фильмами, наушники.
— Перелейте жидкости и кремы в мини-контейнеры. Если путешествуете на самолете, берите косметику с расчетом, что максимальный размер одной емкости в ручной клади — 100 мл. Помните, что вам предстоит проверка ручной клади в аэропорту, поэтому положите все в сумку так, чтобы можно было легко и быстро достать. Крем для рук, бальзам для губ, капли для глаз и все, что вам еще понадобится, также не кладите далеко.
— Сделайте две копии документов, ваучеров или инструкций от туроператора. Разложите их отдельно. Оригиналы — в поясную сумку, первая копия — в ручную кладь, а вторая пусть лежит в чемодане в багаже.
— Не выбирайте для путешествия увесистую обувь на платформе или с толстым каблуком. Велика вероятность, что в аэропорту вас попросят снять ее для проверки.
— Уточните при регистрации, где будете сидеть. Если заполненность небольшая, вам могут пойти навстречу и дать место у окна или у прохода. Можно поинтересоваться на стойке регистрации о возможности перейти на свободное место в бизнес-классе за небольшую доплату.
— Сразу снимите с себя тяжелые металлические украшения и упакуйте в багаж — так вы минимизируете время в очереди на проверке багажа или ручной клади для себя и других людей, стоящих за вами.
Надеемся, что вышеперечисленные советы были для вас полезны.
Будем благодарны, если вы поделитесь в комментариях своими лайфхаками при подготовке к путешествиям.