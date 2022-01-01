Чек-лист: 22 лайфхака, чтобы подготовиться к командировке или турпоездке

Наступление осени не означает конец отпускного периода. Многих привлекают более выгодные осенние цены на отдых, а другим предстоит командировка или другая поездка, ведь осенью многие достопримечательности посещать комфортнее и дешевле. Однако просто собрать чемодан недостаточно. Помимо того, чтобы помнить о зарядных устройствах и документах, в голове приходится держать еще массу деталей. Например, где приобрести сим-карту? Как быть с деньгами? И, в конце концов, как найти такси от аэропорта или вокзала за разумные деньги?

Мы поэтапно разберем все шаги, которые стоит выполнить, чтобы на 100% подготовиться к любому путешествию и предусмотреть возможные ситуации. Сохраните статью себе в закладки — уверены, вы к ней вернетесь не раз!

Этап 1. Организация путешествия

Правильная подготовка — 50% успеха любой поездки, а предусмотрительность позволяет экономить крупные суммы на билетах. Что же стоит предпринять за несколько недель/месяцев до путешествия?

— Сравнение цен билетов. Наиболее известный сайт по поиску дешевых авиабилетов — Skyscanner, но есть и его чешский аналог — cestujlevne.com. Покупая билеты там, вы сможете сравнить наценку разных посредников по продаже билетов. Особенно много билетов по выгодным ценам или туров с проживанием в отелях можно найти в разделе «акционные предложения», где сами пользователи портала делятся своими маршрутами и местами, наиболее удачными для посещения.

— Отслеживание цен. Если вам заранее известна дата поездки и ее нельзя изменить, задолго до покупки билета можно включить на сайте опцию «Отслеживать цены» на выбранные направление и дату. Как только цена снизится, вы получите оповещение на почту.

— Опция «Самый дешевый месяц». Если подвинуть даты на неделю или даже на месяц для вас не проблема, то в графе «Дата» выберите опцию «Весь месяц» и «Самый дешевый месяц» на сайте Skyscanner. Цены в непопулярном сезоне иногда падают на 70% и больше.

— Опция «Добавить аэропорты поблизости». Не забудьте также отметить опцию «Добавить ближайшие аэропорты» в поиске. Вылетая, например, из Праги, вы также увидите выгодные предложения рейсов из Брно, Вены, Братиславы, Катовице и т. д.

Как выбрать опции «Добавить аэропорты поблизости» и «Самый дешевый месяц» на сайте Skyscanner

Этап 2. Готовим смартфон к поездке

Установите все необходимые приложения заранее дома, а не когда услуга или сервис уже нужны срочно. Даже если кажется, что та или иная функция вам не понадобится, все равно лучше иметь готовые установленные решения на любой случай. Что можно и нужно установить на телефон?

— Приложение для быстрого перевода денег

Не только возьмите с собой наличные в местной валюте (также в долларах или евро, желательно — мелкими купюрами), но и не забудьте предупредить свой банк о путешествии и месте назначения, чтобы платежную карту не заблокировали из-за подозрительной активности в другой стране.

В путешествии планы могут резко измениться. Например, вам может срочно потребоваться получить денежный перевод или выслать деньги близким вне ЕС. В таких случаях SWIFT-переводы грозят заметной комиссией. Через банк перевод обойдется намного дороже, чем хотелось бы, из-за невыгодного курса и стоимости самого перевода.

Что делать?

Скорость перевода в путешествиях иногда критично важна. Быстрее и экономичнее заранее скачать, например, приложение KoronaPay.

Отправить деньги через приложение можно сразу на карту или в ближайший пункт выдачи, где можно забрать наличные.

Как перевести деньги с помощью приложения Koronapay



— Приложения с географическими картами страны/GoogleMaps офлайн

Сэкономить мобильный трафик в роуминге можно, загрузив еще до поездки географические офлайн-карты, например Maps.me. Если в аэропорту или в гостинице вдруг будет плохой интернет, то так вы сбережете свои нервы.

Приложение Maps Me — бесплатные офлайн-карты

Схожая функция есть в GoogleMaps. Откройте приложение на телефоне или планшете и зайдите в свой аккаунт. Затем найдите интересующую вас местность. Далее:

Нажмите на круглый аватар вашего профиля. Выберите внизу «Офлайн-карты». Нажмите «Выбрать карту». Вы увидите область скачивания на карте. Проверьте, что это именно та местность, карту которой вы хотите скачать, или переместите прямоугольник на нужную часть города. Нажмите «Скачать».

Готово! Теперь вы сможете найти карту в разделе «Офлайн-карты» и спокойно передвигаться по городу.



— Виртуальная сим-карта

Проверьте, поддерживает ли ваш cмартфон или электронные часы функцию eSIM. Если да, вам будет выгоднее сразу установить виртуальную сим-карту той страны или стран, куда вы направляетесь. Таким образом вы сэкономите время на покупке сим-карты и ее активации у нового оператора, а также деньги на покупку нового тарифного плана. Выбрать тариф (количество минут на звонки, смс и интернет) и активировать карту можно еще до начала путешествия.

Некоторые сервисы, например Drimsim, предлагают возврат средств, если вы ни разу не воспользуетесь eSIM во время поездки.

Как выглядит приложение Drimsim

— Приложение для такси и скидок

На всякий случай установите на телефон несколько приложений по вызову такси. Так вы повысите вероятность, что поблизости всегда найдется машина с выгодной ценой поездки.

Например, для путешествий по Европе «стандартные» приложения — это Bolt и Uber.

Приложение такси Bolt

Приложение такси Uber

Вот примеры приложений такси, которые можно установить, в зависимости от страны, куда едете:

Приложение такси Где работает? Яндекс. Go Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Сербия, Молдова Grab Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Камбоджа, Филиппины, Малайзия, Мьянма OlaCabs Индия, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания Gett Израиль, Россия, Великобритания Easy Taxi Аргентина, Бразилия, Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, Мексика, Уругвай, Перу DiDi Китай Uklon Украина (Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Сумы, Чернигов, Белая Церковь) Lecab Франция Careem Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливан, Пакистан, Кувейт, Египет, Марокко (не везде), Иордания, Турция, Палестина, Ирак, Судан Cammeo Хорватия, Сербия и часть Словении

Источник: aleksblog.com

Второй полезный совет — заранее проверьте примерную стоимость такси от аэропорта/вокзала до места назначения. Убедитесь, что ваша платежная карта привязана к приложению. Возможно, вы устанете в дороге, а заблаговременная подготовка сбережет силы и позволит не переживать о трансфере (или его стоимости).

— Приложения со скидками

Если планируете посещать местные рестораны, аттракционы и развлечения, поищите заранее приложения со скидками. Для этого можно воспользоваться GoogleTranslate и перевести слова «скидка», «купоны», «дисконт» на местный язык страны, куда собираетесь лететь. Потом введите это слово и название страны в поиск на GooglePlay или AppStore.

У некоторых сетей закусочных бывают свои отдельные приложения каждой страны, где они представлены. К примеру, можно найти местные предложения от сети McDonald’s:

Предложения от McDonald’s в Чехии

Этап 3. Проверяем и собираем чемодан, который сдадим в багажное отделение

Правильная последовательность сборов и качественный легкий чемодан — залог приятного путешествия. Что стоит помнить про сбор чемодана?

— Проверка целостности чемодана за неделю до путешествия. Неприятно обнаружить, что еще в прошлой поездке у чемодана отлетело колесико, а вы собирались его починить, но забыли.

— Фото внешнего вида чемодана, который вы сдаете в багаж. Если сразу при получении багажа в аэропорту вы зафиксируете повреждения и заявите о них, вам будет положена компенсация, замена либо ремонт чемодана из средств страховой, услугами которой пользуется авиакомпания. Лучше иметь фото «до», чтобы доказать факт нарушения правил перевозки багажа.

— Перепроверка разрешенного размера и веса багажа. Например, входит ли в список дополнительно разрешенных единиц дамкая сумка, сумка для ноутбука и т. д.

— Power-bank и другую технику вы переложили в ручную кладь. Батарея неисправного телефона может перегреться и спровоцировать опасную ситуацию при транспортировке багажа. Поэтому лучше держать такое устройство под рукой, чтобы иметь возможность быстро его достать.

— Колпачки косметических средств и других жидкостей, которые вы сдаете в багаж, надежно зафиксированы, а сами косметические баночки лежат в отдельном пакете. Вещи в багаже часто неаккуратно кидают, так что ваш любимый крем может случайно открыться и испортить вашу одежду.

После перелета, если авиакомпания задержала багаж:

— Для компенсации нужно сохранить чеки на покупки, совершенные по причине утери багажа. Если чемодан потеряли или даже задержали, вам будет легче настоять на компенсации с доказательствами вынужденных расходов.

Этап 4. Собираем ручную кладь и проходим регистрацию

— Заранее зарядите все гаджеты, а затем положите зарядки от телефона/наушников в ручную кладь. Позаботьтесь о том, чем занять себя в поездке, если не собираетесь спать. Скачайте фильмы пря просмотра офлайн, подготовьте бумажные/электронные книги, которые давно собирались прочесть, но не хватало времени.

— Возьмите с собой в ручную кладь вещи, чтобы:

утеплиться: носки, шарф, тапочки (помните, что в самолете может быть намного холоднее, чем в климате, откуда/куда вы вылетаете);

поспать: плед, подушка, маска для сна, беруши;

не заскучать: планшет, телефон (подставка для телефона), жесткий диск с фильмами, наушники.

— Перелейте жидкости и кремы в мини-контейнеры. Если путешествуете на самолете, берите косметику с расчетом, что максимальный размер одной емкости в ручной клади — 100 мл. Помните, что вам предстоит проверка ручной клади в аэропорту, поэтому положите все в сумку так, чтобы можно было легко и быстро достать. Крем для рук, бальзам для губ, капли для глаз и все, что вам еще понадобится, также не кладите далеко.

— Сделайте две копии документов, ваучеров или инструкций от туроператора. Разложите их отдельно. Оригиналы — в поясную сумку, первая копия — в ручную кладь, а вторая пусть лежит в чемодане в багаже.

— Не выбирайте для путешествия увесистую обувь на платформе или с толстым каблуком. Велика вероятность, что в аэропорту вас попросят снять ее для проверки.

— Уточните при регистрации, где будете сидеть. Если заполненность небольшая, вам могут пойти навстречу и дать место у окна или у прохода. Можно поинтересоваться на стойке регистрации о возможности перейти на свободное место в бизнес-классе за небольшую доплату.

— Сразу снимите с себя тяжелые металлические украшения и упакуйте в багаж — так вы минимизируете время в очереди на проверке багажа или ручной клади для себя и других людей, стоящих за вами.



Надеемся, что вышеперечисленные советы были для вас полезны.

Будем благодарны, если вы поделитесь в комментариях своими лайфхаками при подготовке к путешествиям.