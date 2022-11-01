В Чехии запустят поезд с панорамными окнами

Отдых в процессе наблюдения за стремительно проплывающим пейзажем из окна поезда перейдет на новый уровень. Чешские железные дороги получат от Швейцарской федеральной железной дороги SBB панорамный вагон, который интересен тем, что его окна простираются до потолка, создавая как более светлый интерьер, так и лучший вид на окрестности. Особенно поезд понравится жителям Моравии.

Путешествия в панорамных вагонах поездов особенно популярны в странах, которые могут многое предложить с точки зрения захватывающих видов и красивых пейзажей. Например, это Швейцария, где туристы любуются Альпами из окон поездов.

Но это не значит, что вагон с высокими окнами не найдет применения где-либо еще. Он может быть привлекательным и для Чехии — и уже в следующем году жители страны смогут совершить такое путешествие у себя на родине. Один такой вагон будет добавлен на маршрут из Граца в Австрии в город Пршемышль на юго-востоке Польши, где также используются вагоны национального перевозчика Чешские железные дороги.

Вагон с обозначением Apm61 Pano от Швейцарских федеральных железных дорог SBB будет курсировать по двум линиям: EC 104 и EC 105. В Чехии он будет останавливаться в Бржецлаве, Годонине, Старом-месте-у-Угерске-Градиште, Отроковицах, Пршерове, Границе-на-Мораве, дважды в Остраве (Свинов и Главный вокзал) и завершит маршрут в Богумине.

«Поступление вагонов ожидается в летний сезон 2023 года», — сообщил представитель Чешских железных дорог Лукаш Кубат. «Запланированный выезд из Бржецлава в 9:10, а в Богумине он должен быть в 11:15 по расписанию. В обратном направлении у него такие же остановки: он отправляется с Центрального вокзала Остравы в 16:51 и прибывает в Бржецлав в 18:45», — добавляет он.

Пассажиры, желающие сесть в вагон с панорамным видом, должны будут купить билет первого класса без дополнительной оплаты или бронирования. «SBB изначально купила их для привлекательных путешествий по Швейцарии или долине Рейна из Швейцарии в Северную Европу. Можно было добраться с пересадками в Ниццу или Вену, с 2016 года вагоны направляются в австрийский Грац», — добавляет Кубат.

Панорамный вагон Швейцарских железных дорог появится в Чехии уже не в первый раз. В прошлом году его можно было увидеть в рамках мероприятия Connecting Europe Express, которое продвигало более устойчивые и экологически безопасные путешествия на поезде.

Источник: cc.cz

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