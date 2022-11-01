В Чехии запустят поезд с панорамными окнами

Путешествия в панорамных вагонах поездов особенно популярны в странах, которые могут многое предложить с точки зрения захватывающих видов и красивых пейзажей. Например, это Швейцария, где туристы любуются Альпами из окон поездов.
Но это не значит, что вагон с высокими окнами не найдет применения где-либо еще. Он может быть привлекательным и для Чехии — и уже в следующем году жители страны смогут совершить такое путешествие у себя на родине. Один такой вагон будет добавлен на маршрут из Граца в Австрии в город Пршемышль на юго-востоке Польши, где также используются вагоны национального перевозчика Чешские железные дороги.
Вагон с обозначением Apm61 Pano от Швейцарских федеральных железных дорог SBB будет курсировать по двум линиям: EC 104 и EC 105. В Чехии он будет останавливаться в Бржецлаве, Годонине, Старом-месте-у-Угерске-Градиште, Отроковицах, Пршерове, Границе-на-Мораве, дважды в Остраве (Свинов и Главный вокзал) и завершит маршрут в Богумине.
«Поступление вагонов ожидается в летний сезон 2023 года», — сообщил представитель Чешских железных дорог Лукаш Кубат. «Запланированный выезд из Бржецлава в 9:10, а в Богумине он должен быть в 11:15 по расписанию. В обратном направлении у него такие же остановки: он отправляется с Центрального вокзала Остравы в 16:51 и прибывает в Бржецлав в 18:45», — добавляет он.
Пассажиры, желающие сесть в вагон с панорамным видом, должны будут купить билет первого класса без дополнительной оплаты или бронирования. «SBB изначально купила их для привлекательных путешествий по Швейцарии или долине Рейна из Швейцарии в Северную Европу. Можно было добраться с пересадками в Ниццу или Вену, с 2016 года вагоны направляются в австрийский Грац», — добавляет Кубат.
Панорамный вагон Швейцарских железных дорог появится в Чехии уже не в первый раз. В прошлом году его можно было увидеть в рамках мероприятия Connecting Europe Express, которое продвигало более устойчивые и экологически безопасные путешествия на поезде.
Источник: cc.cz
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