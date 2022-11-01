Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Отдых
Путешествия
В Чехии запустят поезд с панорамными окнами

В Чехии запустят поезд с панорамными окнами

Партнер рубрики:
Kochy
16 декабря
09:13
720
Отдых в процессе наблюдения за стремительно проплывающим пейзажем из окна поезда перейдет на новый уровень. Чешские железные дороги получат от Швейцарской федеральной железной дороги SBB панорамный вагон, который интересен тем, что его окна простираются до потолка, создавая как более светлый интерьер, так и лучший вид на окрестности. Особенно поезд понравится жителям Моравии.

В Чехии запустят поезд с панорамными окнами

Путешествия в панорамных вагонах поездов особенно популярны в странах, которые могут многое предложить с точки зрения захватывающих видов и красивых пейзажей. Например, это Швейцария, где туристы любуются Альпами из окон поездов.

Но это не значит, что вагон с высокими окнами не найдет применения где-либо еще. Он может быть привлекательным и для Чехии — и уже в следующем году жители страны смогут совершить такое путешествие у себя на родине. Один такой вагон будет добавлен на маршрут из Граца в Австрии в город Пршемышль на юго-востоке Польши, где также используются вагоны национального перевозчика Чешские железные дороги.

Вагон с обозначением Apm61 Pano от Швейцарских федеральных железных дорог SBB будет курсировать по двум линиям: EC 104 и EC 105. В Чехии он будет останавливаться в Бржецлаве, Годонине, Старом-месте-у-Угерске-Градиште, Отроковицах, Пршерове, Границе-на-Мораве, дважды в Остраве (Свинов и Главный вокзал) и завершит маршрут в Богумине.

«Поступление вагонов ожидается в летний сезон 2023 года», — сообщил представитель Чешских железных дорог Лукаш Кубат. «Запланированный выезд из Бржецлава в 9:10, а в Богумине он должен быть в 11:15 по расписанию. В обратном направлении у него такие же остановки: он отправляется с Центрального вокзала Остравы в 16:51 и прибывает в Бржецлав в 18:45», — добавляет он.

Пассажиры, желающие сесть в вагон с панорамным видом, должны будут купить билет первого класса без дополнительной оплаты или бронирования. «SBB изначально купила их для привлекательных путешествий по Швейцарии или долине Рейна из Швейцарии в Северную Европу. Можно было добраться с пересадками в Ниццу или Вену, с 2016 года вагоны направляются в австрийский Грац», — добавляет Кубат.

Панорамный вагон Швейцарских железных дорог появится в Чехии уже не в первый раз. В прошлом году его можно было увидеть в рамках мероприятия Connecting Europe Express, которое продвигало более устойчивые и экологически безопасные путешествия на поезде. 

Источник: cc.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
16 декабря
12:54
225
Общество
На пороге эпидемии: больных все больше, а лекарств в Чехии нет
16 декабря
12:30
168
О Чехии
Более 20 фото: Как выглядят выжженные леса Чешской Швейцарии под покровом снега
Assets
16 декабря
11:53
378
Общество
«Денег нет. Можно я отдам товаром?» Какие нарушения обнаружились на рождественских ярмарках в Чехии
Assets
16 декабря
11:51
262
Экономика
Объединения собственников жилья в Чехии рассылают авансовые платежи. Из-за общей котельной стоимость энергии может увеличиться на 200%
Последние новости:
Assets
16 декабря
12:54
225
Общество
На пороге эпидемии: больных все больше, а лекарств в Чехии нет
Assets
16 декабря
11:51
262
Экономика
Объединения собственников жилья в Чехии рассылают авансовые платежи. Из-за общей котельной стоимость энергии может увеличиться на 200%
Assets
16 декабря
08:13
1184
Политика
Представитель городского округа в Пльзене: работает из России, любит Сталина и отвергает ЛГБТ
Assets
16 декабря
11:53
378
Общество
«Денег нет. Можно я отдам товаром?» Какие нарушения обнаружились на рождественских ярмарках в Чехии
Assets
15 декабря
16:52
676
Политика
Политологи хвалят правительство Чехии за помощь Украине
Assets
15 декабря
17:42
1437
Общество
Морозы не отступают: на выходных в Чехии будет холодно, а в ночь на воскресенье — особенно
Assets
15 декабря
11:21
2695
Общество
Рекордное подорожание яиц в Чехии. Продолжится ли оно и сколько сейчас стоит яйцо в супермаркете?
Assets
15 декабря
12:21
1073
Общество
Сегодня с утра не ездило метро между станциями Depo Hostivař и ​​Skalka. Виноваты хулиганы
Assets
15 декабря
10:58
2531
Экономика
Чехия продолжит до конца марта 2023 года выплачивать пособие за размещение беженцев, однако с 1 апреля требования будут ужесточены
Assets
15 декабря
08:40
471
Экономика
Правительство Чехии утвердило потолок цен на энергию для крупных компаний


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы