Как интересно провести зимние каникулы в Чехии и Словакии

Декабрь в этом году радует ранним снегом и стабильно низкими температурами. Это не совсем типично для Чехии и Словакии, поэтому стоит воспользоваться шикарными погодными условиями и активно провести свободное время за городом. Мы подготовили для вас памятку по зимнему отдыху.

Лыжи

Обычно со словом «лыжи» ассоциируются горные лыжи, но в Чехии и Словакии спектр спортивных активностей на лыжах очень широк, поэтому легко выбрать что-то подходящее.

Горные лыжи (чеш. sjezdové lyže) — для тех, кто любит ощущение скорости на спуске и адреналин.

Беговые лыжи (чеш. běžky) — для тех, кто предпочитает физическую нагрузку в спокойном режиме, побаивается резких подъемов и спусков и хочет наслаждаться красотой окружающего ландшафта, а не стоять в очереди на подъемник. «Бежки» — это несложно и приятно.

Скитурные лыжи (англ. ski touring; чехи называют эти лыжи «скиальпы», чеш. skialpy) — для походов по пересеченной местности, где есть и подъемы, и спуски. «Скиальпы» обычно выбирают те, кто уверенно чувствует себя на горных лыжах и хочет разнообразить зимний отдых. Нужно учитывать, что скитурное снаряжение дороже обычного горнолыжного: комплект обойдется в 15–20 тысяч крон. Несмотря на то, что «скиальпы» более актуальны для Альп, в Чехии они пользуются огромной популярностью.

Где кататься на лыжах?

В Словакии кататься на лыжах нужно в Высоких, Низких или Западных Татрах и в регионе Велка-Фатра (слов. Veľká Fatra), который относится к Западным Карпатам. Основные лыжные области Чехии: Крконоше, Шумава, Бескиды, Брды, Есеники, Крушные горы в Карловарском крае (курорт Божи-Дар), край Высочина (час езды от Праги), Липно-над-Влтавой (гора Крамолин), Либерец (гора Йештед).

В Чехии существуют две знаменитые трассы для беговых лыж, где даже проводятся соревнования мирового уровня: Крконошская магистраль и Йизерская пятидесятка.

На заметку: место для катания на лыжах можно найти в любом регионе, достаточно ввести в поисковую строку в Google запрос «Kam na lyže/běžky/skialpy v Čechách (na Slovensku)».

Сноуборд

Кататься на доске можно как на обычном горнолыжном склоне, так и в специальном сноу-парке (от англ. snowpark) — последний подойдет продвинутым сноубордистам. Если вы катаетесь на склоне вместе с лыжниками, будьте внимательны, чтобы не создать травмоопасную ситуацию.

Сноупарки отлично подходят и для лыжников-фрирайдеров.

Известные сноу-парки Чехии, где можно оттачивать трюки и знакомиться с единомышленниками:

Rejdice v Kořenově

Neklid/Boží Dar (Карловы Вары)

Klínovec

Svatý Petr (Шпиндлерув-Млын)

​​Pec pod Sněžkou

Ještěd u Liberce

Snowpunx (Олешнице, Орлицкие горы)

Deštné (Орлицкие горы)

Větrný vrch (Дольни-Морава под Кралицким-Снежникем)

Paprsek (Есеники)

Obří sud (Йизерские горы)

U Čápa v Příchovicích

В Словакии сноубордистам стоит заглянуть сюда:

Snowpark and Fun Zone Jasná

Winter Park Martinské Hole

Orava Snow - Oravská Lesná

Park Snow Donovaly

Ski Park Kubínska Hoľa

Snowparadise Veľká Rača

Vrátna Free Time Zone

Санки и “ватрушки”

Существует два варианта: тобоганы и обычные горки, где можно покататься. Самое популярное «саночное» место — Шпиндлерув-Млын. Ближайший к Праге горнолыжный курорт — Клиновец (Божи-Дар).

Катание на санках и ватрушках доступно практически на каждом горнолыжном курорте Чехии и Словакии.

Зимний мини-словарик (CZ) svařák — глинтвейн

horká čokoláda — горячий шоколад

vázání — крепления для лыж или борда

saňky — санки

boby — ватрушки

lyže — лыжи

spička lyže — нос лыжи

páta lyže — пятка лыжи

prkno — сноуборд

běžky — беговые лыжи

běžkařská trasa — трасса для беговых лыж

bruslení — катание на коньках

brusle — коньки

kluziště — каток

půjčovna — прокат

podchlazení — переохлаждение

omrzlina — обморожение

zlomenina — перелом

čelovka — налобный фонарик

deka — плед

helma — шлем

chrániče pro zimní sporty — защита для зимних видов спорта

Коньки

Катание на коньках приобрело в Чехии популярность из-за хоккея: даже в школах детей учат кататься на коньках в рамках учебной программы, а взрослые после работы нередко играют в хоккей.

Вход на крытые катки в Праге стоит всего около 20–50 крон; открытые катки, как правило, бесплатные. Как только температура опускается ниже нуля, в каждом городском районе заливают открытый каток (где именно, можно проверить на сайте района).

Один из самых больших катков находится на чешском водохранилище Липно. Ежегодно там готовят десятикилометровую трассу для любителей ледовых развлечений. На протяжении всего маршрута размещают палатки с горячими напитками и едой. Подкрепляясь по дороге, можно проехать на коньках от одного городка до другого.

Конькобежный рай в Словакии — Štrbské pleso. В этой стране катание на коньках тоже укоренилось в народной культуре.

Собачьи упряжки

Традиционное северное развлечение существует и в Чехии, на курорте Шпиндлерув-Млын. Если кататься на санках в упряжке вам страшновато, но хочется понаблюдать за процессом, не пропустите самую известную и сложную гонку Европы Šediváčkův Long в Орлицких горах. Профиль трассы настолько непростой, что до финиша обычно добирается менее половины участников.

Зимний трекинг

Если лыжи, санки, сноуборд — совсем не ваша история, не отчаивайтесь. В Чехии и Словакии существует множество пеших трекинговых маршрутов, для прохождения которых, помимо качественной спортивной обуви, понадобятся только снегоступы или в крайнем случае «кошки». Никаких особых навыков от вас не потребуется.

Одна из популярных трасс ведет на вершину горы Снежка. Подняться туда можно по канатной дороге, а вниз спуститься пешком. Старт — в городке Пец-под-Снежкоу (Pec pod Sněžkou). На неоднократно упомянутом курорте Шпиндлерув-Млын есть живописный пеший маршрут к истоку реки Эльбы (чеш. Labe). В Словакии туристу особенно есть где развернуться: горы Татры — это настоящая зимняя сказка.

Если маршрут долгий, разумно планировать ночевки в горных хатах (чеш. horská chata, bouda). Бронировать места там лучше заранее, поскольку в выходные или в рождественские каникулы может быть все занято.

Близко к Праге находятся два австрийских горнолыжных курорта, Хохфихт (Hochficht) и Штернштейн (Sternstein), — еще не Альпы, но уже солидные, высокие горы. В Штернштейне есть подъемник с теплыми кабинками, зимой это очень комфортно. Еще один плюс Австрии — отличное соотношение цены и качества: большое разнообразие горнолыжных трасс, хороший сервис и приятные цены. В Чехии меньше горнолыжных курортов, ниже горы, а цены кусаются.

Практические советы бывалых туристов и спортсменов

Самый экономичный вариант для студентов — скибусы (skibus). В стоимость билета входит трансфер на горнолыжный курорт и обратно, ски-пасс, часто и прокат необходимого снаряжения. Особенно удобно это для ребят, которые еще не вполне владеют чешским и словацким языком: не нужно самостоятельно разбираться с проездом и прочими техническими вопросами. Кроме того, на скибусах часто работает русскоговорящий персонал.

Скидки по студенческой карте ISIC могут предоставить, например, на прокат снаряжения. Обязательно уточняйте этот момент перед оплатой.

Если вы едете в горы на трекинг и хотите сэкономить, то бронируйте жилье не в отеле, а в горной хате (horská chata). Во-первых, это дешевле, во-вторых, там совершенно другая атмосфера.

Новичку не стоит сразу покупать лыжи или сноуборд. Почти во всех магазинах спортивного снаряжения есть возможность взять пару лыж или доску и протестировать на склоне. Так вы лучше поймете, что вам нужно. Если вы намерены кататься много и часто, то лучше выбрать спортинвентарь в прокате в городе. Например, в Праге можно взять лыжи на весь сезон за две-три тысячи крон. Для сравнения, шестидневный прокат лыж на курорте Шпиндлерув-Млын обойдется в 2 850 крон.

Учиться кататься лучше не самостоятельно, а с тренером, — это факт. Однако и тут можно переплатить по незнанию. Выбирая лыжную школу, проверяйте, что именно входит в цену занятия: только работа тренера или включен, например, ски-пасс? Кстати, ски-пассы лучше приобретать онлайн, так вы сэкономите массу времени.

Некоторые пражские сервисы каршеринга предлагают зимние программы выходного дня. Однако если вы не чувствуете себя уверенно за рулем, выбирайте курорты, куда можно без проблем добраться на автобусе, поезде или скибусе. Зимние дороги — не самое удачное поле для оттачивания навыков вождения.

Правила безопасности

Отправляясь в пеший поход или на горнолыжный курорт, помните о базовых правилах безопасности.

Запишите телефоны спасателей. Даже если вы травмируетесь на оживленном склоне, лучше самостоятельно вызвать помощь, если вы в состоянии это сделать. Это гораздо эффективнее, чем ждать, пока о вас кто-нибудь сообщит. В случае вылазки в дикую природу своевременный звонок спасателям может спасти вам жизнь.

Не пренебрегайте защитным снаряжением, даже если вы уверенный лыжник или сноубордист. Шлем — обязательный минимум.

Большая часть историй с плохим концом начинается со слов: «Мы хотели вернуться до темноты и не успели». Зимой темнеет в районе 16 часов, а то и раньше, поэтому, куда бы вы ни собирались, имейте при себе заряженный фонарик.

Мы привыкли пользоваться Google Maps для ориентации на местности, однако тут есть два подвоха: а) на холоде смартфон быстро разряжается; б) не везде ловит Интернет. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был мощный пауэрбанк и закачайте в телефон офлайн-карты того региона, куда собираетесь. Такая функция есть, например, у чешского приложения Mapy.cz.

Еще одна причина, по которой вылазка на природу может закончиться печально, — переохлаждение из-за плохой экипировки. Запомните: городская одежда и обувь не подходят для занятий спортом. Качественные спортивные вещи по разумным ценам можно купить, к примеру, в Decathlon.

В вашем рюкзаке обязательно должны быть следующие вещи:

термос с горячим чаем,

бутылка с водой,

«быстрый сахар»: шоколад, конфеты, мюсли-батончики,

запасные теплые носки, шапка, шарф,

пуховик,

специальные согревающие подушечки, которые можно вложить в промокшие перчатки или ботинки,

термоодеяло,

спортивные солнечные очки,

капли для глаз,

бальзам для губ,

крем для лица с SPF 50 (если вы катаетесь высоко в горах),

мини-аптечка.

Несмотря на то, что в Чехии и Словакии нет очень высоких гор, здесь достаточно лавиноопасных мест. По статистике, каждую зиму в лавинах гибнут люди. По этой причине в Чехии официально запрещен любой фрирайд. Однако даже если вы отправляетесь в пеший поход, избегайте крутых склонов со свежим снегом и мест, отмеченных знаком «Pozor, laviny». Для серьезных скитурных походов обязательно иметь лавинное снаряжение.

Если вы путешествуете на машине, помните, что погода и дороги в городе могут разительно отличаться от того, что происходит за городом, поэтому без зимней резины выезжать нельзя. В багажнике должны быть цепи (можно купить на заправке), лопата, щетка, незамерзающая жидкость для стекол.

Желаем вам ярких и полных впечатлений зимних каникул!

Примечание: за помощь при подготовке материала благодарим сертифицированного горнолыжного инструктора и горного гида Кирилла Якимовича.

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