Цены на авиабилеты упадут, но чехи их все равно будут покупать меньше

После прошлогоднего повышения этим летом цены на авиабилеты останутся на прежнем уровне, а возможно, даже снизятся. Но пассажиров не удастся загнать в самолеты даже с помощью скидок.

За последний год цены на авиабилеты выросли на 20%. По словам Йозефа Трейбала, директора портала Letuška.cz, причин было несколько. Помимо высоких цен на энергоносители и топливо, росту цен способствовало давление, направленное на повышение зарплат сотрудников, а также война в Украине. Однако, по его словам, рост цен уже должен закончиться, а вскоре они даже начнут снижаться.

«Мы уже видим на примере текущих продаж, что тенденция роста цен прекратилась. Причина проста. Возрастает конкуренция за стыковки, появляются новые рейсы, авиакомпании возвращаются в Европу и конкретно в Прагу. Этот момент окажет огромное влияние на ценообразование», — говорит Трейбал в интервью SZ Byznys.

Однако несмотря на то, что цена билетов может снизиться уже в этом летнем сезоне, прежнее количество клиентов не вернется к полетам.

«Мы находимся в районе 60% от уровня, предшествовавшего эпидемии. Ожидается, что к концу года в Чехии мы достигнем примерно 75% от него», — говорит глава Letuška.cz.

Кроме того, чехи начинают экономить деньги в связи с общей дороговизной, и путешествия - одна из первых статей расходов, на которые они обращают внимание. Они еще не отказывают себе в отдыхе, но стараются свести его стоимость к минимуму. Для этого они, например, выбирают более дешевые направления.

«В настоящее время преобладают путешествия в Европу, где конкуренция среди перевозчиков самая высокая, что напрямую влияет на цены. Что касается дальнемагистральных направлений, то, действительно, в последнее время они стали менее частыми. Например, снизился интерес к полетам на Мальдивы, потому что, например, в конце года, на Рождество билеты туда были очень дорогими», - объясняет Трейбал.

Перевозчики также отмечают значительное снижение спроса на билеты бизнес-класса. Пассажиры либо покупают экономкласс, либо готовы платить за самое лучшее — первый класс, который еще роскошнее, но и еще дороже, чем бизнес-класс.

«Мы видим, что разрыв между очень богатыми и средним классом увеличивается. Фактически авиакомпании распродают места в первом классе на своих дальнемагистральных рейсах», — говорит генеральный директор портала.

– Как подорожали авиабилеты за последний год?

– За последний год цены на авиабилеты выросли примерно на 20%. На дальних направлениях —еще больше. Я бы сказал, до 40%. Авиационная отрасль не освобождена от повышения производственных затрат, цен на энергоносители или роста зарплат. Война в Украине также сыграла свою роль. Авиакомпании теперь вынуждены летать в воздушном пространстве Украины и России. И здесь возникают дополнительные расходы.

– Из-за конкуренции на внутреннем рынке ожидается замедление роста цен на авиабилеты. Проявится ли это уже в текущем летнем сезоне?

– Да. В Прагу приходят новые авиакомпании, существующие увеличивают количество рейсов и повышают вместимость. В зимний сезон в Прагу летают 50 авиакомпаний по 90 направлениям. Летом будет около 170 направлений, которые мы сможем посетить напрямую, и до 1 500 направлений с пересадкой. Это огромный диапазон, в котором задействованы десятки авиакомпаний, и это определенно снизит цену.

– Что выгоднее делать клиентам: покупать билет сейчас или ждать лета, чтобы получить предложение last-minute?

– Это всегда очень сложный вопрос. Как правило, чем раньше вы покупаете билет, тем больше вероятность того, что цена станет ниже. С другой стороны, ценообразование в настоящее время динамично, и цены ежедневно корректируются, чтобы максимизировать доходность. Авиакомпании учитывают ожидаемый спрос в такие даты, как летние каникулы, осенние праздники и так далее, рассчитывая, что большое количество людей полетит за границу.

– Как ведут себя клиенты сегодня? Покупают ли они билеты так же, как раньше, несмотря на повышение цен?

– С начала года мы зафиксировали рост интереса примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее мы все еще не достигли показателей доковидного 2019 года. Лучшим свидетельством этого является количество пассажиров, зарегистрированных в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела, где в наиболее пострадавшем 2020 году было зарегистрировано около 3,7 млн пассажиров, а годом позже — 4,5 млн. В прошлом году было уже 11 млн, что кажется неплохим результатом. Однако в 2019 году этот показатель составлял 18 млн, так что мы все еще находимся в районе 60% от уровня до пандемии коронавируса. Ожидается, что к концу этого года в Чешской Республике мы достигнем примерно 75% от этого уровня. В мире этот показатель выше. Северная Америка, например, уже почти достигла доковидных показателей, а средний уровень составляет 85%.

– Получается, количество пассажиров растет последние три года подряд. Чувствуют ли люди определенный рост цен не только на авиабилеты, но и на отдых в целом? И реагируют ли они на повышение цен?

– Я бы сказал, что это сугубо индивидуальный вопрос. В целом, однако, сейчас преобладают путешествия по Европе, где конкуренция перевозчиков наиболее высока, что напрямую влияет на цены. Что касается дальнемагистральных направлений, то действительно, в последнее время их популярность снизилась. Например, снизился интерес к полетам на Мальдивы. На Рождество рейсы в Таиланд продавались за 45 000 крон, что очень дорого. Поэтому люди искали альтернативы, и они нашли их в путешествиях в Южную Америку, в Мексику или на Занзибар.

Кроме того, они выбирали другие аэропорты вылета, где больше конкуренции, особенно на дальнемагистральных рейсах. К ним относятся Мюнхен или Вена, где экономия по сравнению с вылетом из Праги составляет около 10%.

– Что еще изменилось с точки зрения клиента, покупающего авиабилеты?

– Мы наблюдаем тенденцию к увеличению покупок со стороны корпоративных клиентов. Эти продажи почти достигли уровня докризисного периода, и компании действительно летают практически по всему миру, особенно в Северную и Южную Америку, Африку и постепенно возвращаются в Китай. Так что в этой области практически ничего не изменилось. Но мы видим, что отдыхающих становится меньше. Вот здесь мы можем говорить о том, что люди действительно экономят. Кроме того, падает количество продаж билетов бизнес-класса, на смену которому приходит премиум-эконом (нечто промежуточное между бизнесом и обычным экономом).

– А на что следует обратить внимание при покупке дешевых билетов?

– Надо не соблазняться низкой ценой билета, а выяснять, какие услуги включены в билет. Часто бывает так, что пассажир приезжает в аэропорт и хочет зарегистрироваться на рейс, а авиакомпания взимает с него сбор, исчисляемый десятками евро. Если речь идет о целой семье, сбор может достигать 200 евро. Некоторые авиакомпании, особенно бюджетные, требуют предварительно пройти онлайн-регистрацию, а в аэропорту только сдать багаж. Некоторые перевозчики также отменяют доступ в залы ожидания для билетов бизнес-класса, хотя ранее эта услуга всегда была включена в стоимость.

Источник: seznamzpravy.cz

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