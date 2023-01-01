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Чешские медиа показали, как протестуют против прокремлевских законов в Грузии

Чешские медиа показали, как протестуют против прокремлевских законов в Грузии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
08 марта
13:06
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Тысячи людей вышли на демонстрацию перед парламентом Грузии, полиция разгоняла их слезоточивым газом и водометами. Протест был ответом на правительственный закон об иностранных агентах, который, по мнению критиков, «вдохновлен» путинским законодательством.

Чешские медиа показали, как протестуют против прокремлевских законов в Грузии

 

 

 


 

Источник: seznamzpravy.cz

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