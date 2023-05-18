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Из Чехии будут летать чартеры на Кубу и во Вьетнам

Из Чехии будут летать чартеры на Кубу и во Вьетнам

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Новости 420on
15 июня
17:23
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Если вы уже начинаете задумываться о возможности улететь в теплые края следующей зимой, примите во внимание, что для жителей Чехии откроются два новых направления прямых чартерных рейсов — Куба и вьетнамский остров Фукуок.

Из Чехии будут летать чартеры на Кубу и во Вьетнам

Туристические агентства Fischer и Exim Tours (входит в DER Touristik) предлагают два новых направления из Чехии с прямыми рейсами в сотрудничестве с испанской авиакомпанией World2fly. Они будут осуществляться на современных самолетах Airbus A350-900 с осени этого года на вьетнамский остров Фукуок, в кубинскую Санта-Клару и доминиканскую Пунта-Кану, которая для многих чехов уже стала проверенной классикой среди экзотических направлений.

«В нашем распоряжении будет совершенно новый самолет, поэтому я верю, что полет станет отличным опытом для наших клиентов. Благодаря особенностям самолета мы также сможем предложить лучшую цену», — говорит Йиржи Елинек, председатель правления DER Touristik Восточная Европа.

Более 400 пассажиров на борту

Однако обещанная доступная цена на билеты и туры может быть обусловлена не только относительной экологичностью Airbus A350-900, который благодаря современным материалам, имеет значительно меньший расход топлива, чем другие самолеты этого типа.

Опытный путешественник вскоре обнаружит, что именно этот самолет, выполняющий рейсы из Праги, предлагает только традиционный экономический класс. Благодаря этому в самолете смогут одновременно находиться 432 пассажира.

Тихий вьетнамский остров

«В базовой стоимости билета клиенты получают основной обед из трех блюд и закуску или завтрак перед посадкой. Им будет разрешено взять на борт десятикилограммовую ручную кладь, сдаваемый багаж не должен превышать 23 килограмма. Во время полета у них будет доступ к Wi-Fi и бортовая развлекательная система на чешском языке», — добавил Елинек.

До сих пор красотой Вьетнама наслаждались более активные путешественники, которые не боятся отправиться в самостоятельное путешествие. Фукуок, однако, находится немного в стороне, ближе к Камбодже, чем к остальному Вьетнаму, и, как говорят местные жители, время там идет медленнее. Остров особенно знаменит своей красивой природой, великолепными белыми пляжами, а гурманы знают его благодаря ароматному черному перцу, который здесь выращивают.

Источник: novinky.cz

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