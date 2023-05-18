Из Чехии на пляжи проще добираться на автобусах и поездах

Путешествие на поезде или автобусе к морю или даже в горы обычно обходится дешевле, чем на автомобиле или самолете. В частности, водители избавлены от хлопот, связанных с долгой дорогой, а также могут спокойно выспаться.

Популярностью пользуются желтые поезда RegioJet в Хорватию, которые в этом году работают уже седьмой сезон и в прошлом году доставили на Адриатику 100 000 туристов.

«Некоторые направления уже распроданы. В частности, в Хорватии наибольший интерес вызывают такие направления, как Риека, Сплит, Цриквеница или Пакоштане», — сказала пресс-секретарь Александра Яноушек Костржикова.

С июля поезд из Праги будет следовать не через Колин, а через Пардубице. Посадку также можно будет осуществить в Брно, Бржецлаве или Братиславе.

Так, например, билет в одну сторону до Цриквеницы с пересадкой на автобусе с вокзала стоит от 990 крон, доплачивать нужно в зависимости от наличия мест. Цена за отдельное купе на четырех пассажиров начинается от 2 670 крон. Автобусы компании RegioJet отправляются на морское побережье по прямому маршруту из Праги в Сплит в Хорватии, а также в Италию: в Венецию, Рим и Милан. К примеру, в Венецию они ходят четыре раза в неделю по цене от 1 239 чешских крон.

На север к Балтийскому морю также можно добраться по железной дороге. На польские курорты Леба, Хель и Колобжег ходят ночные поезда, которые совместно обслуживают ČD и польский перевозчик PKP Intercity.

Прямой маршрут проходит от Богумина. В направлении польского Балтийского побережья также действует регулярное ежедневное сообщение EuroCity Sobieski из Вены через Бржецлав, Пржеров и Остраву в Гданьск, Сопот и Гдыню. Чешские железные дороги также осуществляют прямое сообщение с партнерами в Швейцарию, Германию, Польшу, Словакию, Венгрию и Австрию.

«Пересаживаясь на поезда наших партнеров, можно также путешествовать в другие европейские страны, такие как Хорватия, Италия и страны Бенилюкса», — рассказал пресс-секретарь Петр Штахлавский. «Купленный заранее билет из Праги в Варнемюнде предлагается от 460 чешских крон, в Инсбрук от 944 чешских крон, в Гамбург от 460 чешских крон, в Попрад-Татры от 605 чешских крон на SC Pendolino Košičan, который является самым быстрым поездом из Чехии в Татры», — добавил он. На поезде в Татры можно также доставить автомобиль или мотоцикл.

На Адриатику и другие морские курорты ходят зеленые автобусы FlixBus. Конечная остановка маршрута — в Пуле или Сплите, а цены из Праги начинаются от 999 чешских крон. «Для более отдаленных направлений я бы выбрал наш маршрут до Барселоны. Помимо пляжа в Барселоне, он может доставить пассажиров на Лазурный берег Франции в Монпелье, Безьер и Нарбонну», — говорит представитель FlixBus Томаш Беранек. Билеты до Барселоны доступны по цене от 1 499 чешских крон.

Через Германию с D-Ticket

На зеленых автобусах можно также добраться до стран Балтии (Рига, Таллин), Нидерландов (Роттердам), Италии (Триест, Пиза), Германии (Гамбург), Швеции, Норвегии, Дании — и даже до Одессы в Украине, хотя ехать туда не рекомендуется из-за нападения России.

Для поездок по Германии с мая действует специальный билет D-Ticket для регионального и городского транспорта, который можно приобрести за 49 евро (1 164 кроны) в месяц. Это новый билет, сменивший популярный в прошлом году билет за 9 евро.

Его можно приобрести через приложение для смартфонов Deutschland Ticket. Билет удобен для длительных экскурсионных поездок по Германии. Однако при поездке, например, в Рюген необходимо предусмотреть пересадки. Билет D-Ticket не действителен для поездок на дальние расстояния, он не действует в автобусах Flixbus или скоростных поездах EC и IC.



Источник: novinky.cz

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