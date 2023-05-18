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Ушли вслед за «Титаником». Чешские СМИ сообщили о судьбе команды батискафа «Титан»

Ушли вслед за «Титаником». Чешские СМИ сообщили о судьбе команды батискафа «Титан»

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
23 июня
12:17
1812
Смерть пяти человек, находившихся на борту подводного аппарата «Титан» и хотевших посмотреть на легендарное судно, была быстрой и безболезненной. Эксперты объяснили вероятные причины.

Ушли вслед за «Титаником». Чешские СМИ сообщили о судьбе команды батискафа «Титан»

Искатели приключений, скорее всего, погибли в мгновение ока сразу после того, как их судно пережило имплозию под давлением воды на глубине 500 метров, менее чем в 500 метрах от места назначения — затонувшего «Титаника».

«Все произошло так быстро, что они не успели понять, что есть какие-то проблемы или что-то происходит. Как по щелчку выключателя. В одну миллисекунду вы живы, а в следующую — нет», — рассказал Daily Mail Дейл Моле, бывший врач ВМС США, о том, что могло произойти при взрыве.

Имплозия — это саморазрушение под воздействием сильного давления окружающей среды, последствия которого при наличии такого давления смертельны.

Поисковая операция, длившаяся несколько дней, завершилась в четверг после того, как канадская подводная лодка с дистанционным управлением обнаружила обломки на дне океана. Вскоре выяснилось, что это обломки пропавшей подводной лодки.

Они были обнаружены примерно в 490 метрах от носовой части «Титаника», который покоится на морском дне на глубине около 3 800 метров с тех пор, как затонул в 1912 году.

Береговая охрана заявила, что продолжит исследовать район, где были найдены обломки. Роботы будут по-прежнему находиться на месте, собирая информацию.

Связь с батискафом оборвалась в воскресенье, менее чем через два часа после того, как он оторвался от материнского корабля. По словам исследователей, на которых ссылаются мировые СМИ, роковой взрыв, очевидно, произошел в воскресенье, в первый день поисков.

Звуки, зафиксированные датчиками во вторник и среду, вероятно, не имели отношения к подводной лодке.

 

Будет ли судебный иск?

Пять человек плыли на «Титане» на свой страх и риск. Зная, что рискуют жизнью, они отправились на глубину почти четыре километра на маленькой подводной лодке, управляемой контроллером игровой консоли. Лодку нельзя было открыть изнутри.

Вопрос в том, станет ли компания OceanGate, организовавшая путешествие, фигурантом судебного иска.

Основатель и владелец OceanGate Стоктон Раш умер на борту, поэтому объяснений от него уж точно не поступит. Вместе с ним в глубинах океана нашли смерть британский авантюрист и миллиардер Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман.

Источник: novinky.cz

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