ВИДЕО: украл алкоголь на Зличине и думал, что сбежит

Преследование вора в пражском Зличине превратилась в погоню как в кино. Когда охранник поймал мужчину на краже алкоголя, злоумышленник брызнул ему в лицо из перцового баллончика и выпрыгнул из окна.

Утром 2 июня полицию вызвали в продуктовый магазин на улице Řevnická, где требовалась помощь с мужчиной, который пытался украсть алкоголь. Когда его обнаружила служба безопасности, он повел себя агрессивно.

«Сначала он потребовал от охранника отпустить его, а когда ему отказали, брызнул ему в лицо перцовым баллончиком и бросился бежать. Для этого он воспользовался открытым окном, где повредил сетку и выпрыгнул наружу. Полицейские определили, в каком направлении был совершен побег, и начали преследование мужчины», — сообщил на сайте пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский. Они заметили его, когда он переходил через пути депо к улице Na Radosti, но он не реагировал на призывы остановиться и затерялся в зарослях. Тогда на помощь патрульным пришли двое мужчин на автомобиле, которые заметили беглеца и подвезли полицейских до места, где они его увидели.

«Через несколько мгновений подозреваемый был найден, задержан с помощью правоохранительных органов и доставлен в полицейский участок для дальнейших действий», — сказал Рыбанский. У 23-летнего мужчины были обнаружены телескопическая дубинка, перцовый баллончик и одноразовые пластиковые наручники-стяжки. Мужчина подозревается в совершении кражи и нескольких правонарушений, включая неповиновение приказу должностного лица. Это не первый раз, когда преступник имеет проблемы с законом, за последние три года он уже побывал в суде за имущественные преступления.

Источник: novinky.cz

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