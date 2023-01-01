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SÚKL: чехи могут получить лекарства по рецепту в аптеках Хорватии

SÚKL: чехи могут получить лекарства по рецепту в аптеках Хорватии

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Новости 420on
28 июня
09:55
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​Чехи теперь могут получать лекарства по рецепту в более чем 1 300 аптеках Хорватии. Государственный институт по контролю за лекарственными средствами (SÚKL) сообщил об этом сегодня в пресс-релизе и опубликовал список таких аптек.

SÚKL: чехи могут получить лекарства по рецепту в аптеках Хорватии

Пациент оплачивает лекарство в хорватской аптеке, а чешскую цену по запросу возмещает чешская медицинская страховая компания. С середины июня аналогичным образом осуществляется отпуск лекарств в Польше. Во всех странах ЕС пациенты могут использовать в аптеке оригинал бумажного рецепта.

«Аптеки есть в городах, которые чехи хорошо знают по своим путешествиям, например в Загребе, Сплите, Дубровнике, Задаре и других. Поэтому, если нужно забрать лекарства по электронному рецепту в Хорватии, нет необходимости наугад проверять, в какой аптеке их выдадут, достаточно посмотреть таблицу, опубликованную на нашем сайте», — сказала Ирена Сторова, директор SÚKL.

Участие аптек в системе трансграничных рецептов добровольное, в то время как аналогичная возможность для пациентов из Хорватии, по словам SÚKL, находится в стадии подготовки. Первые чешские пациенты уже получили свои лекарства в Польше. «Для Польши запуск трансграничного рецепта стал чем-то новым, как и для нас. Это новшество для польских аптек, которые постепенно знакомятся с возможностью отпуска лекарств по иностранному электронному рецепту. Однако система полностью функциональна, что подтверждают первые чешские электронные рецепты, которые были успешно применены в Польше», — добавила она.

В хорватской или польской аптеке пациент предъявляет свое удостоверение личности или паспорт и код из электронного рецепта, который также может быть в электронном письме, мобильном приложении или SMS-сообщении. Название лекарства может не совпадать в Хорватии и Польше, поэтому фармацевт отпускает препарат в соответствии с его действующим веществом. Информация, включая листовку в упаковке, будет только на языке той страны, где выдается лекарство.

Источник: ceskenoviny.cz

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