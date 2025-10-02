Авиабилеты из Праги значительно подешевели, цены снижаются из-за конкуренции

Новости 420on 2 октября 2025 15:00 516

Появление новых авиакомпаний, таких как немецкая Condor или южнокорейская Asiana Airlines, пошло на пользу пассажирам. Рейсы из Праги стали для них дешевле. Например, билеты в Нью-Йорк или Франкфурт-на-Майне можно заранее приобрести более чем на треть дешевле, чем год назад.