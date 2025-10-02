Авиабилеты из Праги значительно подешевели, цены снижаются из-за конкуренции
2 октября 2025
15:00
516
Появление новых авиакомпаний, таких как немецкая Condor или южнокорейская Asiana Airlines, пошло на пользу пассажирам. Рейсы из Праги стали для них дешевле. Например, билеты в Нью-Йорк или Франкфурт-на-Майне можно заранее приобрести более чем на треть дешевле, чем год назад.
«В этом году появление в Праге новых дальнемагистральных перевозчиков, таких как Etihad Airways, Condor, Asiana Airlines или Air Canada, привело к снижению цен на авиабилеты, особенно в более отдаленные пункты назначения», — подтвердил Novinky Йозеф Трейбал, директор портала Letuška.cz.
Расширенное предложение заставляет существующих перевозчиков реагировать скидками или более выгодными тарифами, чтобы сохранить конкурентоспособность.
По словам Трейбала, заметным является снижение цен на авиабилеты в упомянутый Франкфурт после выхода Condor на этот маршрут. Это произошло перед летом. «Средняя цена обратного билета составляет 4 500 крон, в прошлом году она была в два раза выше», — отметил Трейбал.
Выгодно покупать заранее
Снижение цен происходит и на дальнемагистральные рейсы, особенно в Азию. Например, билеты в Китай можно купить за 12 000 крон, включая обратный рейс. Более отдаленные направления, такие как Таиланд или Шри-Ланка, стоят около 15 000 крон. Обратный билет в Нью-Йорк обычно можно купить за 9 000 крон.
«Цены возвращаются к уровню 2019 года, а с учетом инфляции мы наблюдаем самые низкие цены на авиабилеты в истории», — прокомментировал Трейбал. Однако из-за выгодных цен необходимо покупать билеты заранее, желательно за один-три месяца.
То, что с точки зрения цен сейчас подходящее время, например, для посещения восточного побережья США, подтвердил также Йиржи Сполек, директор туристического сайта Zaletsi.cz. «Год назад обратные авиабилеты из Праги в Нью-Йорк стоили от 11 500 до 12 000 крон, сегодня мы обычно можем купить их за упомянутые 9 000, а в рамках акций даже за примерно 6 700 крон», — сказал он Novinky.
Снижение цен касается не только новых авиакомпаний. «Другие перевозчики были вынуждены отреагировать на давление и также снизить цены. В результате на ключевых маршрутах, особенно в США, Азию и на острова в Индийском океане, билеты стали на 15–20% дешевле, чем год назад», — добавил Сполек.
Однако цены на рейсы на западное побережье США, где находится, например, Лос-Анджелес, или в южноамериканские направления, на которые спрос не так велик, практически не изменились.
Как сообщила Novinky пресс-секретарь аэропорта Прага Дениса Хейтманкова, в этом году конкуренцию авиакомпаниям, помимо вышеупомянутых перевозчиков, усилили украинские лоукост-авиакомпании SkyUp Airlines. С июня они два раза в неделю летают из Праги в молдавский Кишинев.
В зимнем расписании полетов появится новый маршрут румынской авиакомпании Animawings в Бухарест. Полеты будут выполняться три раза в неделю, начиная с этого воскресенья. «На этом маршруте будут задействованы самолеты Airbus A220 и A320», — уточнила Хейтманкова.
Перед Рождеством Air Arabia начнет ежедневные полеты в Шарджу, третий по численности населения город в Объединенных Арабских Эмиратах.
Расширенное предложение заставляет существующих перевозчиков реагировать скидками или более выгодными тарифами, чтобы сохранить конкурентоспособность.
По словам Трейбала, заметным является снижение цен на авиабилеты в упомянутый Франкфурт после выхода Condor на этот маршрут. Это произошло перед летом. «Средняя цена обратного билета составляет 4 500 крон, в прошлом году она была в два раза выше», — отметил Трейбал.
Выгодно покупать заранее
Снижение цен происходит и на дальнемагистральные рейсы, особенно в Азию. Например, билеты в Китай можно купить за 12 000 крон, включая обратный рейс. Более отдаленные направления, такие как Таиланд или Шри-Ланка, стоят около 15 000 крон. Обратный билет в Нью-Йорк обычно можно купить за 9 000 крон.
«Цены возвращаются к уровню 2019 года, а с учетом инфляции мы наблюдаем самые низкие цены на авиабилеты в истории», — прокомментировал Трейбал. Однако из-за выгодных цен необходимо покупать билеты заранее, желательно за один-три месяца.
То, что с точки зрения цен сейчас подходящее время, например, для посещения восточного побережья США, подтвердил также Йиржи Сполек, директор туристического сайта Zaletsi.cz. «Год назад обратные авиабилеты из Праги в Нью-Йорк стоили от 11 500 до 12 000 крон, сегодня мы обычно можем купить их за упомянутые 9 000, а в рамках акций даже за примерно 6 700 крон», — сказал он Novinky.
Снижение цен касается не только новых авиакомпаний. «Другие перевозчики были вынуждены отреагировать на давление и также снизить цены. В результате на ключевых маршрутах, особенно в США, Азию и на острова в Индийском океане, билеты стали на 15–20% дешевле, чем год назад», — добавил Сполек.
Однако цены на рейсы на западное побережье США, где находится, например, Лос-Анджелес, или в южноамериканские направления, на которые спрос не так велик, практически не изменились.
Как сообщила Novinky пресс-секретарь аэропорта Прага Дениса Хейтманкова, в этом году конкуренцию авиакомпаниям, помимо вышеупомянутых перевозчиков, усилили украинские лоукост-авиакомпании SkyUp Airlines. С июня они два раза в неделю летают из Праги в молдавский Кишинев.
В зимнем расписании полетов появится новый маршрут румынской авиакомпании Animawings в Бухарест. Полеты будут выполняться три раза в неделю, начиная с этого воскресенья. «На этом маршруте будут задействованы самолеты Airbus A220 и A320», — уточнила Хейтманкова.
Перед Рождеством Air Arabia начнет ежедневные полеты в Шарджу, третий по численности населения город в Объединенных Арабских Эмиратах.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
32907
22:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4479
11:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4646
18:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
9404
22:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
11745
10:54
8 СЕНТЯБРЯ 2025
11747
18:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
18392
18:00
26 АВГУСТА 2025
13735
09:40
24 АВГУСТА 2025
14160
11:00
15 АВГУСТА 2025
15343
08:30
15 АВГУСТА 2025
20045
08:30
14 АВГУСТА 2025
16670
15:00
12 АВГУСТА 2025
18722